Regisseur Tarik Saleh: ‘Ik laat niemand mij vertellen welke films ik mag maken, en welke niet’

Toen begin november de VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh van start ging, weigerden heel wat politici en activisten naar Egypte af te reizen, uit protest tegen het autoritaire beleid van president Abdul Fatah al-Sisi. Regisseur Tarik Saleh heeft die keuze niet meer: of hij nu naar Egypte wil of niet, door zijn vorige film The Nile Hilton Incident (gebaseerd op een waargebeurde moordzaak, waarbij hooggeplaatste Egyptische politici en corrupte politiemensen betrokken waren) geraakt de Zweedse regisseur het land van zijn vader niet meer binnen.

Saleh heeft een complexe verhouding met zijn tweede thuisland: “Ik hou echt van Egypte”, zegt hij ons op Film Fest Gent. Maar het onrecht en de corruptie die er al decennialang welig tieren, kan hij niet negeren – niet als mens, en niet als filmmaker. “Mijn vader kreeg er rechtstreeks mee te maken. Hij woont al lang in Zweden, maar wou op een dag iets teruggeven aan zijn geboorteland: hij wilde in de Nijldelta een wetenschapsmuseum openen voor kinderen uit arme dorpen. Tijdens de opbouw kwam de geheime dienst voortdurend geld afromen. Maar mijn vader speelde het slim, en na een tijd geraakte zijn museum toch af. Het was prachtig, ongezien in Egypte. Maar op het allerlaatste moment, vlak voor de opening, legde de geheime dienst beslag op de laatste betaling en verzegelden ze het museum... Het is nooit open gegaan. Cynischer kan het toch niet? Geld stelen dat voor de arme kinderen van Egypte bedoeld is, gewoon om zelf in een fucking Mercedes te kunnen rijden...”

Nooit meer terug

Voor Saleh was het een kantelpunt: “Ik besloot toen dat ik die corruptie, en hoe ze alles in een samenleving kapotmaakt, wilde tonen. Daarom heb ik The Nile Hilton Incident geschreven.” Saleh wou die film ook in Caïro draaien, maar toen de geheime dienst in 2015 lucht kreeg van zijn plannen, kreeg hij een niet mis te verstane waarschuwing. “Drie dagen voordat de opnames van The Nile Hilton Incident zouden beginnen, kreeg ik te horen dat ik maar beter snel het land kon verlaten. We zijn halsoverkop naar Marokko vertrokken om daar te gaan draaien. En toen de film in 2017 uitkwam, werden de zaken er natuurlijk niet beter op. Ik neem die waarschuwing van de geheime dienst heel serieus: ik zal wellicht nooit meer terug naar Egypte gaan. Ik heb kinderen, ik kan het risico niet nemen.”

Toch liet Saleh zich niet muilkorven: met Boy from Heaven levert hij opnieuw een thriller af die de politiek-maatschappelijke spanningen in Egypte blootlegt. De film toont hoe Adam, een devote jongeman uit een vissersdorp, naar de eeuwenoude al-Azhar-universiteit – het epicentrum van de soennitische Islam – gaat, en er de speelbal wordt van de geheime dienst. Die wil immers alles in de strijd gooien om te bepalen wie de nieuwe grootimam van al-Azhar wordt. Politiek en religie clashen op meedogenloze wijze.

Machtsstrijd

Het verhaal van Boy from Heaven is fictief, maar Saleh liet zich wel inspireren door de dynamieken die vandaag de politieke realiteit bepalen. “Na de Egyptische Revolutie in 2011 (toen president Hosni Moebarak werd verdreven na aanhoudende protesten op het Tahrirplein, LT) ontstond er een machtsvacuüm. Dat werd na verkiezingen opgevuld door de Moslimbroederschap, met Morsi als nieuwe president. Maar de Moslimbroederschap heeft zich toen heel snel onpopulair gemaakt: de mensen zaten niet te wachten op een kalifaat. Ze wilden geen preken, maar werk en eten. Toen heeft Sisi de macht gegrepen, en die wilde meteen op brutale wijze duidelijk maken dat het project van de Moslimbroederschap in de vuilbak lag.”

“Tegelijk probeerde Sisi wel de steun van de grootimam van al-Azhar te krijgen. Want die heeft in de islamitische wereld een enorm gewicht. Sisi kan wel wetten veranderen in het parlement, maar als die niet ondersteund worden door een religieus advies van de grootimam van al-Azhar, heeft dat weinig impact. En dus trok de president naar grootimam Ahmed el-Tayeb, met de vraag of die expliciet zijn beleid kon steunen. Maar Tayeb, die een zeer intelligente, verfijnde denker is, plooide niet zomaar voor Sisi. Zo is er een machtsspel ontstaan, dat uitgemond is in een open conflict. De grootimam van al-Azhar was zowat de enige die durfde te rebelleren tegen Sisi, die zich steeds meer als een nieuwe Moebarak begon te gedragen. Dat heeft de grootimam heel populair gemaakt. En het is die machtsstrijd tussen politiek en religie die ik in Boy from Heaven wilde tonen.”

Heeft de geheime dienst dan niet precies het tegenovergestelde bereikt van wat ze beoogde, door Saleh te verbannen? De regisseur lijkt enkel maar meer gemotiveerd om Egypte in zijn films onder een kritisch vergrootglas te leggen. Saleh twijfelt wanneer we hem de vraag stellen. “Iemand vroeg me een paar jaar geleden: ‘Was het dit nu allemaal waard?’ En ik vrees dat ik daar nee op moet antwoorden. Stel nu dat ik voor na The Nile Hilton Incident niet verbannen was geweest, maar wel bijna, dan zou ik Boy from Heaven waarschijnlijk niet meer gemaakt hebben. Want eerlijk: het doet me veel pijn dat ik niet meer naar Egypte kan om mijn dochters mijn tweede thuis te tonen. Maar ik heb nu eenmaal een probleem met autoriteit. Ik laat niemand mij vertellen welke films ik mag maken, en welke niet.”

Boy from Heaven speelt vanaf 23/11 in de bioscoop.