Red niet enkel de olifant, maar ook de schimmel: ‘Microben zijn het fundament van de biodiversiteit op onze planeet’

Dat het niet goed gaat met de panda en de tijger is bekend. Maar wetenschappers wijzen erop dat ook microben zoals bacteriën en schimmels onder druk staan. En dat is problematischer dan u misschien denkt. ‘We hebben geen idee van wat we verliezen.’

Een grammetje grond bevat miljarden bacteriën en honderden meters met het blote oog onzichtbare schimmeldraden. Schattingen over het aantal soorten micro-organismen in een theelepel grond lopen uiteen van enkele duizenden tot vele tienduizenden.

Dat diverse planten- en diersoorten op het punt staan uit te sterven is ­bekend. In het wetenschapsblad New Scientist trekken experts nu aan de alarmbel over een veel minder zichtbaar probleem: “Er zijn onrustwekkende signalen dat er misschien ook een uitstervingsgolf aankomt onder microben”, zegt ecoloog Colin Averill (ETH ­Zurich).

Dat klinkt vreemd. Bacteriën en schimmels zijn zo talrijk en alomtegenwoordig dat het onvoorstelbaar lijkt dat ze in de problemen kunnen komen. Lange tijd gingen wetenschappers er bovendien van uit dat microben dankzij hun geringe afmetingen echte globetrotters zijn, niet gehinderd door de barrières die planten en dieren verhinderen nieuwe gebieden in te palmen.

Recent genetisch onderzoek toont echter dat dezelfde soorten op verschillende plaatsen ter wereld genetisch meer van elkaar verschillen – en dus geïsoleerder leven – dan je zou verwachten volgens die ‘alles is overal’­-hypothese. “Het lijkt er steeds meer op dat die hypothese niet klopt”, zegt bodem­ecoloog Franciska de Vries (Universiteit Amsterdam). Dat impliceert dat soorten wel degelijk lokaal kunnen verdwijnen.

Maar is dat ook effectief aan het gebeuren? Het probleem is dat de microbiële diversiteit amper in kaart is gebracht. “Over de biodiversiteit in de bodem weten we ontzettend weinig, laat staan over hoe die evolueert door de tijd heen”, zegt De Vries.“Maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat het ook met de microbiële biodiversiteit niet goed gaat.”

Verdwijnende diversiteit

Soms kun je microbieel leven wel met het blote oog zien, als bodemschimmels bovengronds paddenstoelen vormen. “Het aantal soorten dat wetenschappers tijdens veldonderzoek in Europa waarnemen is de voorbije eeuw met 45 procent afgenomen”, zegt Averill. “Dat baart ook zorgen over mogelijk verlies van ander microbieel leven.”

Onderzoek naar wat er zoal in de ­bodem leeft op basis van DNA-analyse levert een tweede aanwijzing. “We zien dat het bodemleven op verschillende plaatsen homogener wordt”, zegt Averill. “In plaats van typische gemeenschappen zien we vaker hetzelfde handvol soorten.”

Het belang van microbieel leven voor de rest van de planeet is niet te overschatten. Micro-organismen breken organisch materiaal af en spelen een cruciale rol in de mondiale kringlopen van onder meer koolstof, stikstof en zuurstof. Ze leven vaak in symbiose met plantensoorten, die ze gezond houden en van voedingsstoffen voorzien.

Dat is overigens niet alleen voor planten zo. In onze darmen huist ongeveer een kilo bacteriën dat in (nog amper bekende) interactie met ons immuunsysteem onze gezondheid beïnvloedt. “Er zijn aanwijzingen dat door onze moderne levenswijze ook de diversiteit van ons eigen microbioom is verschraald”, zegt microbioloog Jeroen Raes (KU Leuven/VIB). In de darmen van de inheemse bevolking in het Amazonebied zoekt Raes een antwoord op de vraag wat we gaandeweg zoal zijn verloren.

Kortom: het zijn microben die de boel op aarde draaiende houden. “Microbieel leven is het fundament van de biodiversiteit op onze ­planeet”, zegt Averill.

Hoe erg is het wanneer dat fundament hier en daar wat afbrokkelt? “Verschillende soorten vervullen dezelfde functies”, zegt De Vries. “Valt er één weg, dan nemen andere die taak wel over. Maar raak je te veel of bepaalde gespecialiseerde soorten kwijt, dan kunnen ecosystemen minder weerbaar worden. Verdwijnen onder invloed van te veel stikstof bijvoorbeeld lokaal aangepaste schimmels die samenwerken met planten, dan wordt het moeilijk om natuur nog te herstellen.”

Ondergronds slagveld

Daarnaast beschikken micro-­organismen vaak over interessante eigenschappen. Sommige kunnen de nood aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen in de landbouw verminderen. Andere blijken in staat plastic af te breken of produceren stofjes die leiden tot nieuwe medicijnen. “De bodem is een slagveld waar schimmels en bacteriën continu strijd leveren”, zegt de Vries. “Het is een van de grootste reservoirs van nieuwe antibiotica.”

Wat we moeten doen om de achteruitgang van microbiële diversiteit te stoppen verschilt niet zo veel van de gekende recepten, zoals ongerepte natuur beschermen en vervuiling en klimaatopwarming tegengaan. Maar we moeten wel een beter zicht krijgen op wat precies waar leeft. “De hotspots voor ­microbiële diversiteit blijken namelijk niet altijd samen te vallen met die voor bovengrondse diversiteit”, zegt De Vries.

Om de gaten in de kennis te dichten bemonsteren De Vries en haar collega’s op zo’n tweeduizend locaties ter wereld het bodemleven en kijken ze hoe dat verandert. Ook andere initiatieven, zoals het Earth Microbiome Project, proberen de enorme diversiteit aan ­microscopisch leven op aarde in kaart te brengen.

Een gigantische opdracht. Volgens sommige schattingen zijn er zo’n zes miljoen soorten schimmels, waarvan er tot dusver ongeveer 150.000 door wetenschappers zijn beschreven. Schattingen van het aantal bacteriesoorten ­lopen in de miljarden. “We hebben de diversiteit en het biologische potentieel van microbieel leven nauwelijks verkend”, zegt Averill. “We hebben geen idee van wat we verliezen.”