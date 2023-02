Recept: robuuste wintersalade waar je het warm van krijgt

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Een salade in hartje winter, u verklaart mij vast zot. Maar dit exemplaar is heerlijk robuust, voedzaam en vullend. Met een bord bladgroenten en rauwe radijzen kom ik namelijk de middag niet door. Sla vervang ik tijdens de koude maanden door geroosterde groenten, zoals spruitjes gecombineerd met frisse, ultrafijn geschaafde venkel. Versgebakken zuurdesemcroutons en pitten geven het geheel body en crunch.

Maar de ster van deze salade is ongetwijfeld de parmezaancrème, een volle, romige crème met cashewnoten als basis. De crème smaakt heerlijk zoals ze is en vormt eveneens de perfecte fundering om extra smaaklagen op te bouwen. In dit recept koos ik met Parmezaanse kaas voor een Italiaanse toets, maar ook verse kruiden geven deze crème richting. Leng de dikke crème met wat meer water aan voor een veganistische vervanger van room. Meng de saus door pasta of soep, of gebruik als boterhammenspread, dressing of zoals bechamelsaus. Dit recept geeft je een grote batch parmezaancrème die je gedurende de week in tal van gerechten kan verwerken. In een afgesloten pot bewaar je hem zo’n vier à vijf dagen in de koelkast.

Deze geroosterde salade doet het prima als lunch. Of bak er een eitje, veggieburger of halloumi bij, voor een avondmaaltijd.

Beeld Amber Vanbossel

Wintersalade met geroosterde spruitjes, venkel en parmezaancrème

Dit heb je nodig voor 2 personen

400 g spruitjes / olie / peper en zout / 4 Medjoul-dadels / ½ rode ui / 3 el rodewijnazijn / 2 dikke sneden (zuur­desem)brood / 30 g pompoenpitten / ½ venkel

Voor de parmezaancrème: 200 g cashew­noten / 250 ml water / ½ teentje knoflook / flinke snuf zout / 30 g Parmezaanse kaas

Zo maak je het

1. Laat de cashewnoten 1 uur weken in koud water. Giet het water af en mix in een blender of kleine keukenrobot samen met 250 ml water, de knoflook en een flinke snuf zout in ongeveer 5 minuten glad. Voeg de geraspte Parmezaanse kaas toe en blend nog even verder tot je een gladde saus hebt. Wil je de saus iets dunner, voeg dan wat meer water toe. Proef en kruid eventueel bij met zout.

2. Verhit de oven op 200°C. Snijd de geschoonde spruitjes in plakken van ongeveer 0,5 cm. Spreid uit over een bakplaat (zorg ervoor dat ze genoeg plaats hebben, anders zijn ze gestoomd in plaats van geroosterd), besprenkel met olie, peper en zout en rooster in ongeveer 15 min. gaar.

3. Ontpit de dadels en snijd in stukken, schil de ui en snijd in dunne halve maantjes. Meng de dadels in een kleine kom samen met de rode ui, rodewijnazijn en een snuf zout. Laat even marineren.

4. Trek het brood in hapgrote stukken, besprenkel royaal met olijfolie, peper en zout. Leg in een ovenvaste schaal of op een tweede bakplaat en schuif mee in de oven. Rooster in ongeveer 7 min. knapperig en goudbruin.

5. Doe ook de zonnebloempitten in een ovenvaste schaal, schuif mee in de oven en rooster in ongeveer 3 à 5 min. goudbruin. Let op, hou de pitten goed in de gaten en zorg ervoor dat ze niet verbranden.

6. Haal de harde kern uit de venkel en snijd met een mandoline (of vaste hand) in flinterdunne plakjes.

7. Haal de spruitjes uit de oven en laat even afkoelen.

8. Meng de geroosterde spruitjes, venkelplakjes, pitten, croutons, dadels, ui en 3 à 4 el van de parmezaancrème voorzichtig dooreen. Dresseer op een bord of in een grote schaal en werk af met geraspte Parmezaanse kaas.