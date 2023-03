Recept: de kruiden maken het verschil bij deze vegetarische groentetajine

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Naast het gebruik van ingrediënten van goede kwaliteit staat of valt een gerecht vaak met de juiste hoeveelheid kruiding. Ik kan het belang van voldoende zout niet hard genoeg benadrukken. Zout is een smaakversterker die alle andere aroma’s kracht bijzet. Naast zout, dat de basissmaken naar boven haalt, kan je met specerijen en kruiden het echte verschil maken en de sfeer van het gerecht bepalen. Zo denkt u bij gerookt paprikapoeder onmiddellijk aan de Mexicaanse keuken, worden Thaise gerechten gedomineerd door gember en limoengras en krijgt deze tajine door zijn overvloed aan kurkuma, komijn-, koriander- en kaneelpoeder een uitgesproken Noord-Afrikaans smakenpalet.

Hebt u deze specerijen niet in huis, dan kan u ook een mengeling zoals ras el hanout of tajinekruiden kopen. De zoete, gedroogde abrikozen complementeren de geurige specerijen en de geroosterde amandelen voegen iets knapperigs toe. Ik laat deze tajine, heel ontraditioneel, zonder deksel over een laag vuur pruttelen, zo kookt de bouillon in tot een intense, dikke saus. Serveer deze groentestoofpot met couscous, de kleine korreltjes slurpen de aromatische bouillon gretig op. Perfect gezelligheidsvoedsel voor die (hopelijk) laatste koude dagen.

Groentetajine met abrikozen

Dit heb je nodig voor 2 personen

2 rode uien / 2 tenen knoflook / 200 g peter­seliewortel of pastinaak / 2 grote wortels / 1 middelgrote zoete aardappel / 150 g bloemkool / olijfolie / 1 tl kaneelpoeder / ½ el kurkuma / ½ el komijnpoeder / ½ el korianderpoeder / ½ tl kardemom­poeder / ½ tl gemberpoeder / snuf chiliflakes / 6 gedroogde abrikozen / handvol amandelen, geroosterd / 700 ml groentebouillon / 150 g couscous / 150 g falafelballetjes

Zo maak je het

1. Versnipper de uien en plet de knoflook tot moes. Schil de peterseliewortel, wortels en zoete aardappel en snijd in hapgrote stukken. Verdeel de bloemkool in kleine roosjes.

2. Verhit een flinke geut olijfolie in een stoofpot (of tajine) met dikke bodem en stoof de ui 2 min. aan alvorens knoflook toe te voegen. Voeg na 1 min. de specerijen toe en laat 2 min. verwarmen, voeg daarna de groenten toe. Zet de groenten net niet onder met bouillon (ongeveer 700 ml).

3. Snijd de abrikozen in stukjes en voeg toe. Breng zacht aan de kook en laat de groenten in zo’n 20 min. garen.

4. Maak ondertussen de couscous volgens de instructies op de verpakking. Maak de korreltjes los met een vork en meng er wat olijfolie door, breng op smaak met peper en zout.

5. Bak de falafelballetjes in wat olie rondomrond goudbruin en krokant. Hak de amandelen grof en schep door de groenten. Serveer de stoofpot met couscous en falafelballetjes.