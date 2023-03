Recept: bijna-lentesoep met komkommer, dille en tempeh

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Een paar weken geleden dronk ik voor het eerst komkommersoep. Het was nog nooit in me opgekomen om warme soep te maken van deze ranke, diepgroene vrucht. Maar mijn god, wat was dit lekker! Het is eigenlijk vreemd als je erover nadenkt, maar sommige groenten associëren we vanzelfsprekend met koude en andere met warme bereidingen. Zelf eet ik komkommer sinds jaar en dag uitsluitend rauw met een snuf zout en chiliflakes of verwerkt in een salade, of ik pekel stukjes tot ze heerlijk zoetzuur zijn en een hartig gerecht tot leven brengen. Maar warm, nooit!

Tot nu, dus. En ik verzoek u om dringend hetzelfde te doen. Deze komkommersoep met dille hoort in ieders soepoeuvre en vormt, met de lente in aantocht, een lichter alternatief voor de winterse, dikke pompoen- en knolseldersoepen. Ze is heerlijk op zichzelf, maar maakt u er graag een vullende lunch van, voeg dan eens wat eiwitrijke tempeh-crumbles toe en een knapperige toast met gesmolten kaas. Tempeh is gefermenteerde tofu en heeft, met hartige aroma’s van noten en champignons, een meer uitgesproken smaak dan de gewone tofu. Dankzij zijn stevige structuur bak je tempeh in de pan of in de oven heerlijk krokant.

Beeld Amber Vanbossel

Komkommersoep met dille

Dit heb je nodig voor ongeveer 2 liter

100 g tempeh / extra vierge olijfolie / peper en zout / 2 grote uien / 3 tenen knoflook / 3 komkommers / 1,5 l groente­bouillon / 10 g dille (dikke takken verwijderd) / 1 à 2 el citroensap

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 190°C. Hak de tempeh tot kruimels en meng met olijfolie, peper en zout. Spreid uit over een bakplaat en bak in ongeveer 15 à 20 min. goudbruin en knapperig.

2. Schil en versnipper de uien, schil de knoflooktenen en hak grof, snijd de ongeschilde komkommers in halve maantjes van ongeveer 1 cm.

3. Verhit wat olijfolie in een grote kookpot en stoof de ui 3 min. aan over een middelhoog vuur. Voeg de knoflook toe en roerbak 2 min. verder. Voeg de komkommer toe en kruid met zout. Blus na enkele minuten met de bouillon. Zet een deksel op de pot en laat de komkommer in ongeveer 20 min. gaar worden.

4. Haal de kookpot van het vuur en mix de inhoud samen met de dille tot een gladde soep, proef en breng op smaak met voldoende versgemalen zwarte peper, 1 à 2 el citroensap en eventueel extra zout.

5. Verdeel over kommen of diepe borden en werk af met een eetlepel tempeh en een geutje extra vierge olijfolie. Serveer met brood of, nog beter, een knapperige kaastoast.