Pychiater Dirk De Wachter over een moreel dilemma: ‘Tijdens mijn jeugd was ik voor mijn ouders nooit goed genoeg. Kan ik hen dat kwalijk blijven nemen?’

Dirk De Wachter, Jean Paul Van Bendegem, Kristien Hens en Johan Braeckman buigen zich beurtelings over een ethische kwestie.

De vraag

“Ik hou zielsveel van mijn beide ouders, maar tijdens mijn jeugd hebben ze mij het leven vaak moeilijk gemaakt. Zowel mijn moeder als mijn vader waren enorm perfectionistisch, en dat hebben ze ook op mij geprojecteerd. Zelfs als ik met een goed rapport naar huis kwam, vonden ze altijd nog verbeterpunten. Geen enkel vriendje dat ik aan hen voorstelde voldeed aan hun verwachtingen, en zelfs op mijn uiterlijk en gewicht hadden ze regelmatig commentaar. Nooit had ik het gevoel dat wat ik deed goed genoeg was. Die aanpak zorgde ervoor dat mijn ouders en ik tijdens mijn jeugd, en vooral tijdens mijn puberteit, voortdurend met elkaar overhoop lagen. Ik ben thuis zelfs een paar keer weggelopen omdat onze ruzies zodanig escaleerden.

“Vandaag is de relatie met mijn ouders op alle vlakken gekalmeerd. We kunnen het eigenlijk het grootste deel van de tijd prima met elkaar vinden, en de ruzies hebben plaatsgemaakt voor goede gesprekken. Toch merk ik dat hun opvoeding sporen heeft nagelaten. Ik ben zelf ook perfectionistisch en onzeker geworden, wat me vaak kopzorgen en stress bezorgt. Ondanks de betere relatie met mijn ouders voel ik soms nog boosheid over hoe ze me tijdens mijn jeugd behandeld hebben, en over de hoge druk waaraan ze me als kind onderworpen hebben. Heb ik wel recht op die kwaadheid, of gedraag ik me kleinzerig, en is het hoog tijd dat ik mijn ouders vergeef voor hun tekortkomingen?”

Het antwoord van psychiater Dirk De Wachter: ‘Noteer je gevoelens over je opvoeding in een brief, die je niet eens hoeft te versturen’

“Kinderen die nog met boosheid zitten tegenover hun ouders: ik zie het in mijn praktijk dagelijks voorbijkomen. Een pasklaar antwoord voor al die situaties is er niet. Het hangt natuurlijk vooral af van wát er in je jeugd precies is misgelopen. Hier lijkt het me vooral te gaan om een streng kader dat voor de vraagsteller benauwend aanvoelde. Dat die moeilijke jeugd bij momenten nog steeds voor boosheid zorgt, daar heb ik alle begrip voor. Deze persoon hoeft zich ook allerminst schuldig te voelen over die emoties.

“Toch vraag ik me af of het niet kan helpen om eens na te denken over waarom je ouders zich vroeger op een bepaalde manier gedragen hebben. Misschien werden ze zelf ook met de harde hand opgevoed, of zorgde hun eigen levensloop ervoor dat ze je op zo’n strikte manier hebben grootgebracht. Dat is daarom nog geen excuus, maar het kan er wel voor zorgen dat je tenminste begrijpt waar hun strenge opvoeding en perfectionisme vandaan kwamen. Vergeving voor wat er destijds gebeurd is, hoeft het doel niet te zijn, maar je wil idealiter toch in het reine komen met je eigen verleden.

“Je mag ook niet vergeten dat we pas de laatste jaren dieper zijn beginnen nadenken over de manier waarop we onze kinderen opvoeden. Dat vind ik vanzelfsprekend een goede ontwikkeling, maar je kan je ouders dus moeilijk kwalijk nemen dat ze toen nog geen grootste opvattingen over het ouderschap hadden. Net zoals het ook niet echt productief is om de oorzaak van alle moeilijkheden in je eigen leven bij je ouders te leggen. Want uiteindelijk hoort de realisatie dat je ouders feilbare mensen zijn, en dat je dat zelf ook bent, toch ook een beetje bij volwassen worden.

“Als de manier waarop je ouders je tijdens je jeugd behandeld hebben je blijft plagen, zou je daar eventueel wel een gesprek met hen over kunnen aanknopen. Pak het wel op een verbindende manier aan, zodat de situatie zeker niet escaleert. Het is best mogelijk dat je ouders zelf aangeven dat ze, met wat ze nu weten, de dingen ook anders zouden hebben gedaan. Maar het kan ook zijn dat je ouders net enorm schrikken van wat je vertelt: in dat geval zou ik toch afraden om voor de harde confrontatie te kiezen, en zou ik verbinding vooropstellen. Als een gesprek met je ouders je te akelig lijkt, kan je je gevoelens over je opvoeding ook altijd in briefvorm noteren. Die brief hoef je daarom nog niet te versturen. Je emoties gewoon al eens structureren, dat kan ook al opluchten.

“Een grote scène schoppen, dat zou ik sowieso vermijden. De voornaamste doelstelling lijkt me in deze situatie toch om de goede band die je nu met je ouders hebt niet opnieuw te beschadigen. Als het gaat om hele ernstige feiten is dat natuurlijk nog een andere zaak, maar als je vooral moeite hebt met een opvoedingsstrategie die niet meer van deze tijd is, zou ik toch voor mededogen kiezen. Het lijkt me dus zeker niet aan de orde om de band met je ouders op te offeren.

“Maar zelfs als je je ouders beter begrijpt, is de kans groot dat die wrange gevoelens over je opvoeding ook in de toekomst af en toe nog de kop opsteken. Misschien gaan die wel nooit helemaal weg. Op die momenten kan het helpen om daar bij vrienden of geliefden eens over te ventileren. ‘Ik merk dat ik weer met wat boosheid zit tegenover mijn ouders’, zou je dan een gesprek kunnen initiëren. Zo kan de pijn uit het verleden misschien wel voor verbinding zorgen met je geliefden, die je daardoor beter leren kennen, en komt er dus ook iets positiefs uit voort.”