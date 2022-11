‘Puberteitsremmers worden vaak voorgesteld als pauzeknop. Maar dat zijn ze niet’

“Op een bepaald moment begon ik mij af te vragen wat ik met mijn lichaam aan het doen was”, zegt Elie Vandenbussche (23). De Brusselse besliste op haar zestiende dat ze een man wilde zijn. Ze begon testosteron te slikken en liet haar borsten amputeren, maar kreeg spijt van die transitie. “Ik wou dat ik destijds beter geïnformeerd was geweest over de lichamelijke en psychische gevolgen van die beslissing, en over mogelijke andere manieren om met mijn genderdysforie om te gaan.”

Mensen met genderdysforie ervaren een verschil tussen hun lichamelijk geslacht en hun genderidentiteit. Ze kunnen biologisch man zijn maar zich vrouw voelen, of vice versa. In sommige gevallen kiezen ze dan voor een geslachtsverandering.

Soms manifesteert het probleem zich al op jonge leeftijd. Kinderen die emotioneel lijden onder de twijfels over hun genderidentiteit krijgen soms puberteitsremmers voorgeschreven die de productie van geslachtshormonen stilleggen. Doel is het kind zo meer tijd te geven om na te denken over een eventuele transitie, zonder dat het lichaam zich intussen al in een mogelijk ‘verkeerde’ richting ontwikkelt. Maar zo eenvoudig is het volgens critici niet.

“We onderwerpen kinderen aan een medische behandeling met veel onzekerheden”, zegt Patrick Vankrunkelsven, hoogleraar huisartsengeneeskunde aan de KU Leuven en voorzitter van het Centre for Evidence Based Medicine (CEBAM). Op 29 november geeft hij daarover samen met arts Marleen Finoulst een lezing aan de Universiteit Antwerpen.

In het Verenigd Koninkrijk verscheen eerder dit jaar een rapport van kinderarts Hilary Cass over de behandeling van jongeren met genderdysforie. Een moeilijke vraag is volgens Cass of puberteitsremmers effectief tijd kopen, of een onomkeerbare weg richting transitie doen inslaan.

Uit data uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland blijkt namelijk dat 96 tot 98 procent van de met puberteitsremmers behandelde jongeren uiteindelijk voor transitie kiest. “Puberteitsremmers worden vaak voorgesteld als een soort pauzeknop”, zegt de Britse psychiater David Bell. “Maar dat zijn ze niet.”

Dat baart critici zorgen, vooral omdat het aantal jongeren met genderdysforie om onduidelijke redenen toeneemt. Het roept volgens sommigen de vraag op hoeveel jongeren écht in het verkeerde lichaam zitten en hoeveel er later spijt zullen hebben van een eventuele transitie.

In haar rapport wijst Cass erop dat de kennis over de optimale behandeling van kinderen en jongeren met genderdysforie beperkt is. Een belangrijke vraag is of het bewijs voor het gebruik en de veiligheid van puberteitsremmers volgens de gangbare standaarden sterk genoeg is. Er is weinig onderzoek naar effecten op de lichamelijke en cognitieve ontwikkeling op langere termijn. “Er is te weinig bewijs om de voor- en nadelen tegen elkaar te kunnen afwegen”, besluit Finoulst. “Met als gevolg dat we misschien veel mensen schade berokkenen.”

Genderkliniek

In ons land zijn er twee officiële centra waar kinderen en jongeren met genderdysforie terechtkunnen, in Gent en Luik. Vandenbussche kwam via een Brusselse transorganisatie echter terecht bij artsen die zonder al te veel kritische vragen instemden met haar verzoek, nadat dat eerder in de genderkliniek in Luik niet was gelukt. “Er zijn zeker nog jongeren die de weg weten te vinden naar welwillende artsen”, zegt Vandenbussche.

Hoe gaat het er in de officiële centra aan toe? In de genderkliniek aan het UZ Gent meldden zich in 2010 22 kinderen van 17 jaar of jonger aan. In 2020 waren dat er 92. Momenteel staan er 387 kinderen jonger dan 18 op de wachtlijst. Kinderen kunnen er vanaf 9 jaar begeleiding krijgen door een multidisciplinair team van endocrinologen, psychologen en psychiaters. “Alles gebeurt volgens de richtlijnen van de World Professional Association for Transgender Health (WPATH)”, zegt endocrinoloog Daniel Klink (UZ Gent). “We maken na grondige begeleiding en analyse een weloverwogen beslissing over de juiste behandeling.”

In het UZ Gent leidt dat bij ongeveer een derde van de kinderen tot het opstarten van puberteitsremmers. “Bij de meerderheid doen we het dus niet, omdat het kind of de ouders het niet willen, de dysforie uitdooft of andere problemen eerst aandacht vragen”, zegt kinderpsychiater Karlien Dhondt (UZ Gent).

Dat veel behandelde kinderen uiteindelijk in transitie gaan, kan er volgens Dhondt ook op wijzen dat die groep goed is geselecteerd. “Om zeker te weten of dat de juiste beslissing was, zou je die patiënten gedurende 20 tot 30 jaar moet volgen om te zien hoeveel er spijt hebben van hun transitie.”

Het is het soort onderzoek dat Vankrunkelsven graag zou zien. “Stop met de huidige, slecht onderbouwde behandeling, en zet wereldwijd enkele goede studies op die behandelde jongeren met een controlegroep vergelijken.”

Die kritiek gaat volgens Dhondt aan een belangrijk punt voorbij. “Niets doen is ook een keuze. We weten dat kinderen en jongeren met ernstige genderdysforie drie keer meer risico lopen op zelfverminking en zelfdoding tijdens de verdere ontwikkeling van hun lichaam. Gewoon wachten kan dus evenzeer schade berokkenen. Bij gebrek aan onderzoek op lange termijn kunnen we enkel zo goed en ethisch mogelijk handelen, zoals dat bij veel medische interventies het geval is.”