Psychologe Nina Mouton: ‘Hoewel ik zelf beslist heb om te scheiden, wist ik niet dat ik zoveel verdriet zou hebben’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Tweeëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: psychologe Nina Mouton (37). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

‘Ik heb mij altijd ouder gevoeld, als kind al. Ik was snel matuur en wilde ook graag ouder zijn. Ik heb trouwens bijna alleen maar oudere vrienden. Maar ik voel nu wel dat het begint te kloppen. Ik begin stilaan samen te vallen met mijn leeftijd.

“Ik was een diep nadenkend en diep voelend kind. En daar was niet echt plaats voor in het onderwijssysteem. Ik had liever een sleepover met een vriendin, zodat we tot een kot in de nacht over het leven konden filosoferen, dan een fuif bij de Chiro. Ik was veel liever één op één. Echte verbinding, echte connectie. Dat groepsgebeuren, verschrikkelijk vond ik dat. ‘We gaan nu met z’n allen dit doen.’ Verschrikkelijk! (op dreef) Geen inspraak. O nee! Ik heb ook nooit een hobby volgehouden, daarom. Ik wil inspraak, ik wil een democratisch proces. (lacht) En ik organiseer het graag zelf.”

2. Wat vindt u een kenmerkende ­eigenschap van uzelf?

“Mijn gedrevenheid, mijn enthousiasme om mensen mee te krijgen en het goed kunnen uitleggen op een begrijpelijke manier. Ja, ik ga er echt voor. Het is alles of niets. En dat heeft natuurlijk een gigantische keerzijde.

“Mijn eerste boek, Mild ouderschap, dat móést er gewoonweg komen. Dat was ’s morgens van acht tot negen schrijven, dan van negen tot vijf cliënten ontvangen in mijn praktijk, daarna de kinderen opvangen en na acht uur ’s avonds opnieuw schrijven. Die gedrevenheid brengt mij ver, zorgt ervoor dat wat ik in mijn hoofd heb, niet alleen in mijn hoofd blijft zitten, maar soms wordt het obsessief. Toen ik op de rand van een burn-out zat, voelde ik: als ik nu niet afrem, steven ik af op een kortsluiting. Ik begon chronisch te hyperventileren, alsof er een olifant op mijn borstkas zat. Ik kon niet meer luisteren naar de mensen. Ik kon mijn job niet meer goed doen. En dan heb ik mijn praktijk bijna van het ene op het andere moment drastisch afgebouwd. Het was dat, of zelf wegvallen. Nu heb ik daar een beter evenwicht in gevonden. Wanneer ik voel dat ik er mentaal niet meer kan zijn voor mijn kinderen, gaat er een alarmbel af.”

3. Wat drijft u?

“Ik wil de menselijke psyche doorgronden. Kijk, het eerste en tweede middelbaar vond ik echt verschrikkelijk. Ik had geen goede punten, ik was niet gemotiveerd, ik had weinig begeesterende leerkrachten, ik heb mij daar echt doorgesparteld. En toen kwam ik in het derde middelbaar, mens­weten­schappen, kreeg ik psychologie en sociologie en ben ik echt opengebloeid. Ik had mijn ding gevonden. Bovendien stonden die leerkrachten als een blok achter mij. Het ontroert mij nog altijd hoezeer ze mij gestimuleerd hebben. Vanaf toen wist ik: ik wil psycholoog worden, ik wil de mensheid kunnen begrijpen. En wat ik toen nog niet wist: ik wil mijn kennis ook kunnen verspreiden. En ik wil stenen kunnen verleggen in de intergenerationele rivier.

“Van mijn laatste boek, Zelfzorg, denk ik werkelijk: komaan jongens, dit is basis­kennis. Dit zouden we allemaal op school moeten leren. Zestien jaar? Jij moet weten hoe hechting in elkaar zit. Jij moet weten wat trauma betekent. Jij moet weten wat parentificatie is. Jij moet patronen kunnen herkennen waarop je kunt botsen. Ik heb daar twee diploma’s voor moeten halen, om dat allemaal te weten te komen. Dat is toch zot? Ik kan daar niet bij.”

Nina Mouton: ‘Sinds mijn scheiding giet ik mijn koffie zelf op en dat is het perfecte begin van mijn dag.’ Beeld © Stefaan Temmerman

4. Is het leven voor u een cadeau?

“Zeker. Als 2,5-jarige was ik bijna dood als gevolg van ernstige brandwonden die ik had opgelopen. Ik heb moeten vechten voor mijn leven. Lichamelijk en ook psychologisch was dat een trauma. Er was een duidelijke voor en na. Toen ik afscheid moest nemen van mijn moeder en naar de operatiezaal werd gevoerd, was ik niet onder narcose, waardoor ik verlatingsangst kreeg, wat me nog altijd parten speelt.

“Maar ik heb geluk gehad. Kleine kinderen met zware brandwonden stierven meestal door uitdroging. Mijn redding is geweest dat mijn kinderarts toen het geniale idee had om mij een bloed­transfusie te geven. In die zin is het leven niet alleen voor mij een cadeau, maar ook voor andere kinderen, omdat hij toen die remedie ontdekt heeft.”

5. Waar hebt u spijt van?

“Van te lang te blijven hangen in situaties die me eigenlijk niet dienen. Of waarvan ik voel: dit klopt niet, of dit is niet goed voor mij, maar ik blijf hierin zitten uit praktische overwegingen. Mijn job in de bijzondere jeugdzorg, bijvoorbeeld, was niet mijn passie. Ook mijn relatie met mijn ex-man heeft te lang geduurd. Ik denk dat mijn verlatingsangst daarin zeker een rol speelt. Wat zal er gebeuren? Ben ik dan helemaal alleen? Ik blijf te lang hangen uit angst voor de eenzaamheid en het onbekende.

“Ik heb ook te lang geprobeerd om me te conformeren aan de perfecte moeder en de perfecte vrouw. Het idee van de perfecte moeder heb ik tien jaar geleden losgelaten en zo is Mild ouderschap ontstaan. Het idee van de perfecte Nina als vrouw ben ik nu aan het loslaten. Want die bestaat niet. Aan welk beeld moet ik mij trouwens conformeren? Ik wil gewoon Nina kunnen zijn. In welke relatie dan ook. Zodat alles wat ik ben en waarvoor ik sta, in elkaar vloeit. Ik ben én de Nina met de perfect gelakte nagels én de Nina met eelt op haar handen van te weightliften. Dat is de volgende vrijheidsstap die ik neem.”

6. Wanneer hebt u het laatst ­gehuild?

“Vorige week heb ik veel geweend. Ik ben niet zo’n huiler met veel tranen en veel zakdoeken, maar wel iemand die stilletjes huilt. En hoewel ik zelf beslist heb om te scheiden, wist ik niet dat ik zoveel verdriet zou hebben. Ik wist ook niet dat het loslaten van die relatie in stadia zou verlopen.

“Ik vind mijn scheiding een geslaagd deel van mijn leven, mijn huwelijk ook, de manier waarop we het hebben afgerond ook, het heeft alleen wat te lang geduurd. En daardoor kan ik wel zelfcompassie voelen. Ik ben er te lang in blijven zitten en dat kan mij verdrietig maken. Mensen denken vaak: je hebt verdriet omdat je relatie mislukt is, maar dat heb ik helemaal niet. Ik ben verdrietig omdat er veel gebeurd is dat eigenlijk niet had moeten gebeuren. Niet dat er drama’s gebeurd zijn, maar misschien was het wel beter geweest voor ons allemaal hadden we de tijd niet nodeloos liggen rekken. Het ging de zomer daarvoor ook al niet goed. Waarom hebben we toen de knoop niet definitief doorgehakt? Ik kan dat uiteraard rationeel verklaren, maar toch is het verloren tijd voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En daarom kan ik zelfcompassie hebben. Maar wellicht was het nodig om echt tegen dat randje te zitten, tegen het point of no return.”

BIO • Geboren in Sint-Niklaas op 28 april 1985 • Klinisch en gezinspsycholoog, en psychotherapeut • Geeft lezingen en (online)cursussen • Publiceerde in 2020 het boek Mild ouderschap - Zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt, en in 2022 Zelfzorg is het begin van alles (beide met illustraties van zus Eva) • Is gescheiden en moeder van twee

7. Wat vond u de moeilijkste periode in uw leven?

“De dubbele rouw om de tweeling van mijn zus (Eva Mouton, AJ) en Bert in 2018. Enerzijds was er het afscheid van Coco en Mingus, die op 23 weken werden geboren en stierven. Mijn eigen verdriet. Het oerverdriet van mijn zus. Anderzijds maakte het ook een afscheidsproces los van mijn moeder. Ik denk dat we ons allemaal los hebben te maken van onze moeder en vader, op bepaalde momenten in ons leven. Voor mij was dat zo’n moment. We beleefden ons verdriet op een andere manier. Dat zorgde voor een afstand bij mij.

“Op zware momenten heb je de kinderlijke hoop dat je ouders je zullen opvangen. Maar ze kunnen zichzelf niet opvangen, laat staan dat ze jou kunnen opvangen. Dat is voor mij echt een dubbele rouw geweest, ik kan het niet anders omschrijven.

“Uiteindelijk is het goed gekomen. Ik ben teruggekomen in mijn eigen tempo en ben mijn moeder enorm dankbaar dat ze vertrouwen had in onze band. Dat ze me de vrijheid gaf om elders te zoeken en vinden wat ik nodig had. Ik zie haar nu voor wie ze is. Dat doet ons allebei deugd.”

8. Hoe was uw kindertijd?

“Ik denk zorgeloos tot de brandwonden, daarna ben ik angstiger geworden.

“Wij kwamen niets tekort, materieel zeker niet, maar ik denk dat ik, en velen van mijn generatie met mij, wel een zekere onvoorwaarde­lijk­heid heb gemist. Het gevoel van je mag zijn wie je bent en dat is oké. Dat heeft ertoe geleid dat ik toch wel perfectionistisch ben. Dat perfectionisme probeer ik te zien voor wat het is: soms een valkuil, soms een kracht. Ik vind mijn evenwicht daar veel meer in dan vroeger.

“Voorts was het vaak de zoete inval. Ik kijk daar met warme gevoelens op terug. Rond de keukentafel mijn grootouders of de buren, koffie, koekjes. We leefden in een groot oud klooster dat mijn vader helemaal had verbouwd. Mijn ouders waren beiden zelfstandigen, dat ondernemerschap kregen we met de paplepel mee. Ze waren ook thuis aan het werk, wat ervoor zorgde dat iedereen z’n ding deed, maar we toch veel samen waren. Dat zijn de momenten die ik ook koester in mijn eigen gezin. Iedereen ontplooit zich en toch zijn we samen. Dat zorgt voor een bijzonder samenhorigheids­gevoel, vind ik.”

9. Wat is uw zwakte?

“Ik ben vermijdend gehecht en dat is een zwakte geweest. Het stond mij namelijk vaak in de weg om echt te kunnen verbinden met mensen. Ik keek de kat uit de boom of stak mijn teen eens in het water, maar ging dan weer weg, omdat ik bang was voor afwijzing. Dat is iets waaraan ik móést werken, want ik wilde niet op hetzelfde botsen als in mijn vorige relatie, met mijn ex-man. Ik voel me gedragen door vrouwen, maar wil me ook gedragen kunnen voelen door een man. Ik wil niet dezelfde patronen herhalen in mijn volgende relatie, daarvoor ben ik niet gescheiden, dat zou een totale verspilling van energie geweest zijn. Dan had ik gewoon in mijn huwelijk kunnen blijven om hetzelfde te doen.”

10. Welke kleine alledaagse ­dingen kunnen u blij maken?

“Sinds mijn scheiding giet ik mijn koffie zelf op en dat is het perfecte begin van mijn dag. The old fashioned way. Ook filosoferen met mijn kinderen – zij hebben daar nu de perfecte leeftijd voor – of hen horen redeneren tegen elkaar. Of de kat die komt krollen in de zetel. Of het zachte licht dat ’s ochtends door het dakvenster valt. Allemaal kleine dingen, want de grote dingen, daar kan ik gewoon niet bij. (lacht) Dat er van Zelfzorg al 25.000 boeken verkocht zijn, vind ik gewoon te zot om te kunnen vatten.”

11. Wat biedt u troost?

“Voelen dat ik omringd ben. Ik weet dat ik mij, als elke tiener allicht, eenzaam heb gevoeld in mijn puberteit. Bij alles wat ik voelde, dacht ik: ik ben de enige persoon op aarde die dit voelt. Niemand begrijpt mij. (lacht)

“Ik heb moeten leren dat mensen niet weten hoe ik mij voel als ik er niet over praat. Dus als ik mij niet omringd voel, reik ik uit. Door de scheiding, en zeker door de dood van de tweeling, weet ik: ik kan dit. Vroeger dacht ik dat ik zoiets heftigs niet zou overleven, dat ik helemaal overspoeld zou raken door de grote emoties. Maar door de tweeling en door de scheiding heb ik een groot vertrouwen in mezelf opgebouwd. Ik kan mezelf wel troosten, ik kan mijn innerlijke kind wel geven wat het nodig heeft, ik kan wel zorgen voor mezelf, ik kan wel uitreiken om zorg te krijgen en ik vertrouw erop dat ik die zorg ook zal krijgen. Dat is allemaal hechtingswerk. Vroeger dacht ik: ik kan bij niemand terecht, dus ik doe het zelf. Terwijl nu het idee is: ik kan het zelf en ik kan bij anderen terecht. Dat vertrouwen in mezelf en in de anderen, biedt mij troost.”

Nina Mouton: ‘Ik zie mijn curves nu als een sterkte en als een teken van schoonheid. Wat niet wegneemt dat ik soms in de spiegel kijk en denk: fuck.’ Beeld © Stefaan Temmerman

12. Bent u ooit door het lint ­gegaan?

“Eén keer, in een ruzie met mijn ex-man. Waarover weet ik niet meer. Ik weet wel dat onze dochter nog een baby was en last had van voedsel­intolerantie. Ze sliep niet, wij kregen ruzie en door een combinatie van kwaadheid, machteloosheid en slaap­tekort heb ik toen met een glas gegooid. Ik zie mezelf nog die keuze maken. Het moest gewoon of ik ging ongelukken begaan.

“Kwaadheid is een ongelooflijke kracht. Ik heb kwaadheid en verontwaardiging nodig om goed te kunnen schrijven. Mijn beste stukken schrijf ik als ik kwaad ben. Maar na de ruwe ongecensureerde versie volgt de mildere. Want dit heb ik geleerd van mijn ouders: als je roept en tiert, zal niemand naar je luisteren. Dan vervliegt je boodschap en kijken mensen alleen naar de verpakking. De dingen met menselijkheid en humor benaderen, dat hebben we meegekregen van thuis.”

13. Wat is uw vroegste ­herinnering?

“Het was in de eerste kleuterklas. Omdat ik almaar pipi moest doen, mocht ik van de zuster het laatste gebedje van de dag niet meebidden. Ik moest gewoon op het toilet blijven zitten. Dat verklaart mijn enorme afkeer voor straffen. (lacht) Freud zou hier een vette kluif aan hebben.”

14. Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Posters van Nick Cave en Radiohead. Met Pritt Buddies, omdat ik geen punaises mocht gebruiken. Van die sjieken die vetplekken op je posters maakten. Verschrikkelijk.”

15. Hebt u ooit een religieuze ­ervaring gehad?

“Vorig jaar ben ik eens gaan wandelen naar Lourdes, dat is hier niet ver vandaan. Het ging niet en ik had troost nodig. Ik ging op een bankje aan de grot zitten en voelde mij ineens gedragen door alle vrouwen van de wereld. Ik dacht: hier zie, Moeder Maria draagt mij. (lacht)

“Als tiener vond ik religie volledig van de pot gerukt, maar ik ben daar wel milder in geworden. Ik snap dat mensen daar betekenis in vinden. Dus af en toe vind je mij in Lourdes, aan de grot. Ik ben daar ook al met mijn zus geweest. Het is een plaats om stil te vallen.”

16. Welk boek heeft een speciale betekenis voor u?

“Matilda van Roald Dahl. Ik heb dat boek duizend keer herlezen. Ik had niet door dat ik Matilda was, denk ik. Ik was ook een boekenwurm en een buitenbeentje. Ik vond dat boek echt de max. Dat was echt thuiskomen. En zo herkenbaar ook: het leven is én juffrouw Engel én juffrouw Bulstronk, die het leven van elke ziel op aarde kapot wil maken.

“En ook Blijf bij mij van Rika Ponnet, over hechting. Toen ik dat las, vielen alle puzzel­stukken in elkaar. Zo hard begreep ik mezelf bij het lezen van dat boek.”

17. Hoe definieert u liefde?

“Voor mij is liefde: onvoorwaardelijkheid, gedragenheid, vertrouwen, gelijk­waardig­heid en intimiteit. En tegelijk ook: angst. Je kan niet graag zien zonder dat daar angst bij komt kijken. Als je dat risico niet wil lopen, leid je een eenzaam leven.”

18. Hoe voelt u zich in uw lichaam?

“Ik heb een moeilijke relatie gehad met mijn lijf. Veel op dieet geweest, want ik vond me altijd te dik. Nochtans, als ik nu foto’s zie van de kleine Nina, was ik helemaal niet te dik. In mijn trouwjurk was ik echt mager, maar ik vond me nog te dik. Een verstoorde relatie dus, waaraan ik serieus heb moeten werken.

“Wie mij daarbij geholpen heeft, is Ashley Graham, dat supermodel met miljoenen volgers, volgens mij een van de meest sexy vrouwen op aarde, maar dus ook dik. Ook dankzij de hele anti­dieetbeweging sta ik nu veel milder tegenover mijn lijf. Ik sport nu om me mentaal gezond te voelen, niet meer om af te slanken. Wat een andere insteek is, en waardoor ik het veel liever doe. Als iemand mij nu een compliment geeft over mijn lijf, geloof ik het zelfs.

“Ik kan dus zeggen dat ik mijn lijf heb omarmd en dat ik mijn curves als een sterkte en als een teken van schoonheid zie. Wat niet wegneemt dat ik soms in de spiegel kijk en denk: fuck. Maar dat hebben we allemaal wel, zeker? Ik wil het ook niet verheerlijken, ik heb ook mijn kutdagen, maar de omarming en de mildheid zijn er wel. Ik zou mezelf niet meer de kop inslaan omdat ik eens chips heb gegeten. Die schuld en schaamte (ademt diep uit), zo vertekend, amai.

“En dat allemaal door de manier waarop wij als maatschappij kijken naar mensen die wat dikker zijn. Ik wil af van die negatieve connotatie van dat woord. Neem nu dat hele Roald Dahl-­gedoe. Waarom zou het woord ‘dik’ geschrapt moeten worden? Alsof slank positief zou zijn, en dik negatief. Dik is gewoon dik. Punt.

“Daarom denk ik dat we meer rolmodellen nodig hebben. Vorig jaar heb ik model gestaan voor de kledingzaak van een vriendin, en er waren vrouwen die heel mijn outfit kochten omdat ze dachten: ik heb het lijf van Nina, en als Nina daarmee staat, sta ik daar ook mee. Als ik kleren koop, wil ik ook zien hoe ze op mijn lijf vallen, niet alleen hoe ze op een maat 38 vallen. Dus ik probeer daar wel mijn steentje in bij te dragen.”

19. Wat vindt u erotisch?

“Mentale en emotionele verbinding. Er is mij vaak gezegd, door mannen die het niet konden, besef ik nu, dat dat onmogelijk is met een man. Mijn verwachtingen waren van de pot gerukt. Tot ik het nog niet zo lang geleden ervoer: het kan wel. Dat was voor mij een echte openbaring: het kan wel! (wordt euforisch) Kijk, ik word er meteen gelukkig van! Ik moet niet langer denken: wat ik wil, is onbereikbaar. Neen, het kan wel! Wat een openbaring jongens, mentale en emotionele verbinding met een man, het bestaat! (lacht) En daarbij moet er ook een aantrekkings­kracht zijn die iets in me aanwakkert. Iets wat signaleert dat we elkaar ook op een woordeloos niveau begrijpen. Een soort kwetsbaarheid en een soort samenzijn op een diep niveau.”

20. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Een privé­zwembad. Ik dobber graag in water. De gewichtloosheid heeft daar wel iets mee te maken, denk ik. Ik ben wel benieuwd wat ik zou antwoorden mocht je mij die vraag over vijf jaar nog eens stellen. Nu ik mijn lijf meer heb omarmd en mezelf liever zie.”

21. Hoe zou u willen sterven?

“Ik wil omringd zijn door de mensen die ik graag zie en mij gedragen voelen. Ik wil het beseffen, want ik wil afscheid kunnen nemen en dat is iets wat ik niet goed kan. Als het mij dan lukt, heb ik dat toch weer bijgeleerd.” (lacht)

22. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Dat is een zeer moeilijke vraag, want ik eet zo graag. Ik weiger mij daarvoor nog te schamen. Dus ik wil eigenlijk een food­sharing. Boterhammen met omelet van mijn vader, een ovenschotel van mijn moeder, frieten met stoverij en verse mayonaise en het lekkere eten van bij Ferri in Gent. En dat allemaal delen, hoe gezellig is dat niet!”

