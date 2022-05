Psychedelica voor beginners: Belgisch bedrijf biedt starterspakket microdosing aan

Lorenzo Bown (35) is een van de twee Gentenaars achter Aydoo, de eerste Belgische start-up in microdosing, hij ziet een groeimarkt in het nemen van kleine hoeveelheden psychedelica om je leven te verbeteren. ‘Het is nog een taboesector, maar iemand moet de eerste zijn.’

Enkele maanden terug startten Lorenzo Bown en Nicolas Roegiers met The Microdose Club om de beste microdosingervaring te bieden ter wereld. Aan dat doel veranderde niets, al heeft het duo intussen een andere bedrijfsnaam. “The Microdose Club klonk edgy en niet professioneel genoeg, als een club enkel voor ingewijden”, zegt Bown. “Terwijl psychedelica over het tegenovergestelde gaan, namelijk mensen verbinden. Wij willen mensen helpen de beste ervaring te hebben met microdosing die er kan zijn.

“Ook gaan we ver in de begeleiding door experten. Daarom heten we nu Aydoo: van ayudar, helpen in het Spaans, en do, van doen. We denken dat we mensen kunnen leren microdoseren. We bieden een starterspakket aan voor een programma van twee maanden. In principe sluit je aan bij een groep met dezelfde intentie als jij, want microdoseren doe je met een bepaald doel. Denk aan een verbeterde stemming, zelfontwikkeling, meer focus en creativiteit, of peak performance, voor betere sportprestaties. We kregen ook de vraag voor een groep rond het stoppen met roken of drinken van alcohol.

“Naast truffels, die de actieve stof psilocybine bevat, zit in het starterspakket ook een journal, een dagboek om te noteren hoe het gaat. Wanneer je met de hand schrijft, verwerk je informatie anders dan bij typen alleen, omdat het andere gebieden in de hersenen activeert. Dat is het principe van journaling. Er zitten professionele oordopjes in voor de concentratie, en als je de doos scant, kom je op ons platform en onze app, waarmee je snel contact legt met onze microdosingcoach en de mensen van je groep.”

Eigenlijk is iedereen die zijn of haar leven wil verbeteren potentiële klant. Maar dat microdoseren echt werkt, is niet bewezen.

“Tot dusver is het meeste onderzoek naar psychedelica gedaan met grote dosissen. Zo bestudeert de Belg Matthieu Seynhaeve aan King’s College in Londen het effect van therapie met psilocybine tegen depressie. Er is wel aangetoond dat microdoseren iets in de hersenen doet en de neuroplasticiteit zou kunnen bevorderen, wat betekent dat je je brein als het ware zou kunnen herprogrammeren. Er is nog niet genoeg onderzoek gebeurd, maar volgens ons gaat het om meer dan een placebo-effect. In Nieuw-Zeeland en Australië starten er nu grootschalige studies. Ook wij startten met een eerste studie in Gent: de resultaten zijn voor binnenkort.

“We zamelen op dit moment geld in voor een fonds voor psychedelisch onderzoek in België, dat ook steun zou krijgen van de Koning Boudewijnstichting. Als ondernemers gaan we verder op basis van de onderzoeken die wel een impact aantonen: het Citizen Science-onderzoek waarin miljoenen mensen aangeven dat microdosing hen helpt. Wat telt, is dat ze het gewenste resultaat bereiken. Vandaar ook de begeleiding door een coach, die voor accountability zorgt, en de community, waarin mensen elkaar stimuleren.”

Mag iedereen meedoen?

“Er is een vooraf een online assessment. Zo worden onder meer zwangere vrouwen en mensen met zware psychische stoornissen uitgesloten. In onze try-outgroep heeft de coach een vrouw doorverwezen naar een psycholoog. We richten ons op de zogenaamde healthy normals. Een grote groep wil microdoseren voor meer welzijn, om zich mentaal en fysiek beter te voelen. Sommigen weten niet altijd wat er dan anders moet in hun leven, of ze komen net uit een burn-out, maar evengoed zijn het sporters die beter willen presteren. In ons laatste programma hadden we twee hockeyers op topniveau en een groep die ironmans (triatlonwedstrijd, AMC) doet. Maar er zaten ook mama’s bij, en opa’s: het was een erg gevarieerd gezelschap. In het kennismakingsmoment reageerden sommigen verrast: ah, het zijn allemaal gewone mensen.” (lacht)

Is microdosing enkel iets voor geprivilegieerden met geld?

“Als je kijkt naar de oorsprong van microdosing natuurlijk niet. Het is begonnen bij inheemse volkeren die bepaalde planten gebruikten om bijvoorbeeld op jacht te gaan of voor religieuze ervaringen. Misschien is wat wij microdosing noemen, wel de normale dosis. Maar als bedrijf moet je ergens starten. De eerste Tesla was ook enorm duur. Aydoo zit in het duurdere segment, maar de bedoeling is te democratiseren. We voorzien binnenkort een scholarship-programma voor wie het niet kan betalen.”

Hoe zit het wettelijk? Aydoo opereert niet toevallig vanuit Nederland.

“In Nederland zijn truffels legaal en hebben ze een eigen btw-tarief: als bedrijf is het toegestaan ze te produceren, te verkopen en te versturen binnen de Europese Unie. Als consument verschilt de wet van land tot land. Juridisch gezien vallen sclerotia niet onder de hallucinogene paddenstoelen, die strikt verboden zijn. Er is vandaag geen duidelijke regelgeving. Onder meer in de VS zijn er nu al staten waar psilocybine gedecriminaliseerd is en ook in Canada en het VK beweegt er veel. De wet zal zichzelf niet veranderen: dat begint bij de bevolking, wetenschappers en politici die laten weten dat dit iets zou kunnen zijn dat zou kunnen helpen.”

Vanwaar komen de truffels met psilocybine?

“De truffelboeren in Nederland die aan ons leveren, zijn al 20 jaar bezig. Ze werken biologisch en hebben een goede visie op psychedelica. Ze doen niet aan overproductie — want er zijn in deze groeimarkt andere voorbeelden, die enkel op winst uit zijn. Verder werken we samen met Amerikaanse en Britse onderzoekers rond een nieuwe extractie van sclerotia opdat de psilocybine nog nauwkeuriger te doseren wordt.”

Jullie willen toch ook geld verdienen?

“We willen vooral traag groeien, dat is een van onze kernwaarden. We proberen niemand te bekeren. Nicolas en ik zien Aydoo als brug voor wie microdosing een ver-van-mijn-bedshow is maar na enkele artikels meer wil weten. Wat vandaag in marketingtermen iets is voor early adopters, wordt straks even mainstream als een sapjeskuur of intermittent fasting. Iemand moet de eerste zijn. Er hangt nog een stigma rond psychedelica en niet iedereen is gemaakt om een bedrijf te starten in een taboesector. Sommigen raadden me dit af: ‘Je hebt een succesvol bedrijf geleid: ga je je goede reputatie op het spel zetten?’”

Vond u snel investeerders?

“We hadden onszelf een maand de tijd gegeven om een half miljoen op te halen en we zaten aan 600.000 in drie weken.

“Nicolas en ik willen deel uitmaken van een speciale sector die de komende jaren een wereldwijde positieve impact zal hebben, maar doen het op ons tempo. Daarom lieten we bijvoorbeeld de oprichters van Gorillaz (Duits bedrijf dat boodschappen aan huis levert, AMC) niet mee investeren. Zij zijn grote believers in microdosing en hun inbreng had voordelen kunnen bieden, zoals agressief opschalen, maar dat is nu niet ons pad.

“We werken met mensen die ook de juiste overtuiging hebben. Naast een raad van bestuur zitten in onze raad van experten neuroloog Chris van der Linden (van Topdokters, AMC), neurowetenschapper Nataliya Vorobyeva, mycologie-onderzoeker Marthe De Boevre van de UGent en anderen. Dokter Van der Linden heeft het microdoseren uitgeprobeerd en vindt het interessant, al is hij er niet uitsluitend positief over: volgens hem gaat het deels om een placebo-effect.”

Hebt u persoonlijke drijfveren?

“Dat is een lang verhaal. In januari 2021 verkocht ik StoryMe, het bedrijf dat ik in 2013 was gestart en video’s van een minuut maakt. Ik wilde niet weer vijf jaar hetzelfde doen; ik ben meer het type ondernemer dat graag markten bestudeert, mensen samenbrengt en opstart om te groeien. Ik had mezelf een half jaar gegeven om niets te doen en na te denken. Ik wilde dat mijn volgende onderneming iets zou zijn waar ik fier op kon zijn, met een doel.

“Op een bepaald moment kregen mijn vrouw en ik een psychedelische paddenstoel cadeau. Die heeft maanden in de kast gelegen, tot we die op een zeker moment meenamen op een citytrip. Mijn vrouw is er niet het type voor, ze rookt en drinkt niet, en ik kende niets van psychedelica. We dachten dat het een grappige, romantische of erotische trip zou worden. Maar het werd een waanzinnig diepe en emotionele trip — duidelijk een macrodosis.

“We hebben allebei al tegenslagen meegemaakt. Mijn vrouw heeft haar broer, die mijn goede vriend was, verloren aan zelfdoding. En toen onze zoon zeven maanden was, vertelde de neuroloog dat hij een onbekende vorm van epilepsie had, gelinkt aan een mitochondriale aandoening, en maar twee weken te leven had. Onze wereld is toen ingestort. We zijn naar specialisten geweest over heel Europa en hebben voor hem zelfs, via via, ingebeld bij een sjamaan, terwijl ik daar totaal niet in geloof. Ik sta erg rationeel in het leven, maar zo is het gegaan. Als je denkt dat je kind gaat sterven, doe je er alles voor. Uiteindelijk, na een aantal maanden, is gebleken dat de eerste diagnose fout was en dat hij die aandoening nooit heeft gehad. Hoewel dat goed is afgelopen — het belangrijkste was dat hij een perfect normaal en gezond kind is —, blijft zo’n ervaring hangen. Je moet dat op een of andere manier verwerken. Tijdens die trip hebben mijn vrouw en ik geherconnecteerd. We hebben gesproken over haar broer, onze zoon en andere zaken die diep zaten. We hebben veel gehuild en gelachen: allemaal extreem intens. Het hielp ons naar de kern te gaan. Alsof we tien jaar therapie deden in een paar uur tijd, maar dan ongepland.”

Terwijl u met uw start-up zo weinig mogelijk aan het toeval wilt overlaten.

“Klopt. (lacht) Nu, ik heb toen geen epifanie gehad waarbij ik dacht dat ik iets met psychedelica moest doen. Eerst zijn we naar Panama gegaan. Als toeristen, maar we hebben er een half jaar op het strand gewoond, in een kleine gemeenschap. Ik leefde er volgens de principes van het boek The 5 AM Club. Elke dag vroeg op om te sporten, te lezen en na te denken. Als ondernemer zie je altijd en overal mogelijkheden. Ik was geïnteresseerd in zaken zoals VR of DeFi, (decentralized finance, AMC), maar leerde er ook mensen kennen die microdoseerden.”

Hebt u het geprobeerd?

“Pas nadat we terug naar België zijn verhuisd. Toen ben ik Nicolas weer tegengekomen — ik ken hem van jongs af. We hebben een deep dive gedaan in het onderwerp en spraken met zoveel mogelijk experten. Een voorwaarde om ermee door te gaan, was dat we het zouden proberen.

“Ik wilde begrijpen wat het deed zonder enkel naar de voordelen te kijken. Mij heeft het geholpen met focus. Niet dat ik me op één specifieke taak stortte, want ik kon juist beter uitzoomen, maar zo kreeg ik een beter totaalbeeld van situaties. De bijzaken kon ik loslaten om me te richten op wat er wel toe doet. Dat, en meer energie. En mijn vrouw zegt dat ik empathischer en geduldiger ben geworden met de kinderen.” (lacht)

Denkt u dat microdosing een wondermiddel is?

“Zeker niet. Ik zie psychedelica als een van de vele mogelijkheden voor meer bewustzijn en een gezonder leven. Je zou ook twee uur per dag kunnen mediteren of breathwork doen.”

Wilde u altijd ondernemer worden?

“Ik denk gewoon dat ik een slechte werknemer ben. Ik wil niet zo graag baas zijn, maar meerwaarde brengen in iets waar ik diep in geloof. En ik stel alles constant in vraag.”

Had u daarom een niet bepaald succesvolle schoolcarrière?

“Ik heb middenjury gedaan — drie schooljaren in zes maanden — nadat ik drie keer ben blijven zitten. Dat het gelukt was, was een enorme opsteker. Tegen dan was ik enorm aan mezelf gaan twijfelen. Daarna studeerde ik marketingcommunicatie in Brussel en heb ik twee jaar Vlerick gedaan. Mijn probleem in het middelbaar had deels te maken met een afkeer voor autoriteit. Ik zat bij de Jezuïeten, en die waren stréng. Al was dat niet het grootste probleem. Dat was de waarom-vraag. Waarom zit ik iets te leren dat me niet interesseert en waarvan ik niet begrijp wat het me bijbrengt? In zekere zin ben ik nog altijd op zoek naar de why.”