‘Properste jeans ter wereld’: duurzame Belgische broek klaar om de wereld te veroveren

Een oude jeansbroek die tot op de naad versleten is of waarbij de broekspijp onverklaarbare gaten heeft gekregen. In ieders kleerkast vinden we wel zulk pronkstuk terug. Het Belgisch jeanslabel HNST - je spreekt het uit als ‘honest’ - maakt van zo’n versleten jeansbroeken de meest duurzame nieuwe jeans ter wereld. En dat slaat aan, want niet alleen in ons land maar ook in Frankrijk en Japan zijn ze als een blok gevallen voor het blauw schoon.

HNST jeans Beeld HNST

Het verhaal van HNST begint in 2018. “15% van alle pesticiden wereldwijd wordt gespoten op katoen. Dat is een schokkend cijfer”, vertelt co-founder Lander Desmedt (31). “Voor elke klassieke jeansbroek van buiten de EU wordt bovendien een plastic flesje in microplastics de natuur ingegooid. Neem daar nog eens bij dat er gemiddeld zeven jeansbroeken in onze kleerkast hangen en je hebt een courant vervuilend product om in de circulaire economie mee aan de slag te gaan.”

Sindsdien zamelt HNST ieder jaar oude jeansbroeken in via inzamelpunten zoals kringwinkels, winkeliers of oproepen op sociale media. Zo hebben ze in drie jaar tijd al 21 ton oude jeans ingezameld. Maar slechts de helft kunnen ze effectief verwerken tot nieuwe jeans. “Wij gaan uitsluitend aan de slag met versleten, maar wel propere jeans. Nog perfect draagbare jeans gaat naar de sociale economie. En vervuilde jeans — bijvoorbeeld door verfspetters na schilderwerken — kunnen wij niet gebruiken, dus die wordt tot isolatiemateriaal verwerkt.” Na de sortering worden alle broeken versneden in een grote blender tot katoenpluis. Knopen en ritsen worden er met magneten uitgefilterd. Een proces dat overigens in Duitsland plaatsvindt. “Omdat de kennis over katoenrecyclage daar verder staat dan in ons land en je hebt nu eenmaal dat machinepark nodig.”

56 procent vervaardigd uit gerecycleerd katoen

Het katoenpluis wordt vervolgens opnieuw naar België gebracht en gespind tot garen, dat geweven wordt tot een doek. Dan rest er nog de gekende donkerblauwe kleur bekomen. “Dat doen we met een techniek waarbij er geen chemicaliën worden gebruikt, maar wel elektriciteit: smart indigo. Het indigopoeder wordt 24 uur onder stroom gezet zodat je eigenlijk hetzelfde effect hebt wanneer een kleur chemisch wordt geoxideerd.” Het resultaat is een waterbesparende jeansbroek, zonder schadelijke chemicaliën en voor 56 procent vervaardigd uit gerecycleerd katoen. In alle mogelijke pasvormen: van relaxed tot aansluitend fit. Keuze uit zeven stijlen voor vrouwen en vijf voor mannen.

Maar wat maakt HNST nu precies de properste jeans ter wereld? “Om een traditionele jeansbroek te maken, heb je gemiddeld zo'n 7.000 liter water nodig”, vervolgt de ondernemer. “HNST gebruikt slechts 361 liter en bespaart hiermee 95 procent water en ruim 76 procent CO2-uitstoot. Bovendien is het design ontworpen via de principes van circulaire economie. Je kan de broek dus opnieuw recycleren, zelfs de knopen zijn afschroefbaar gemaakt. Verder gebruiken we innovatieverf en wassingstechnieken waarbij we bijvoorbeeld de broek bleken door middel van natuurlijke enzymen, die we ook in onze mond hebben om ons eten af te breken.” De prijzen van de HNST-broeken schommelen tussen 135 en 149 euro. “Wie zijn oude HNST-jeans instuurt, krijgt 15 euro statiegeld. Dat kan ingezet worden als je een nieuwe HNST-jeans aankoopt.”

HNST jeans Beeld HNST

Van Leuven tot in Tokio

Het modemerk is inmiddels al te koop in kledingwinkels in Leuven, Gent, Mechelen en Antwerpen. Maar net zoals elk ambitieus bedrijf wilde ook Lander en zijn welgeteld vijf werkkrachten doorgroeien. Daarom zijn ze vorig jaar een nieuwe investeringsronde gestart. Een succes, want in amper vier maanden tijd haalde het merk bijna een miljoen euro op - 950.000 euro om precies te zijn. Freshmen - het investeringsfonds van onder meer Fiets!-oprichter Hendrik Winkelmans, Wouter Torfs en JBC-topman Bart Claes - en sociaal impactfonds Hefboom & PMV stopten het bedrijf kapitaal toe, net als een Antwerpse en een Nederlandse ondernemersfamilie en de succesvolle Belgische modeonderneemster Anne Chapelle - zakenvrouw achter het modemerk Ann Demeulemeester.

“Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu ook in winkels in Frankrijk en Japan verkopen, en we zijn in gesprek met het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en de Verenigde Station”, aldus Desmedt. Naast internationaal doorbreken, hoopt HNST in 2022 het aantal verkochte broeken te verdubbelen van 5.000 naar 10.000 per jaar en extra werknemers aan te werven. “De bestellingen uit Japan zijn een compliment op vlak van kwaliteit, want Japanse denim wordt gezien als de beste in de wereld, dus laat de toekomst maar komen”, besluit een trotse ondernemer.

