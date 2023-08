Professor de Boer onderzoekt vrouwen tijdens de menopauze: ‘Ja, we móeten het over de overgang hebben’

Ongeveer een derde van hun leven zijn vrouwen in de menopauze. Een groot deel van de vrouwen ervaart regelmatig opvliegers, nachtzweten of een droge(re) vagina. Maar ook hartkloppingen, depressie, geheugenverlies of migraine kunnen bij de overgang horen. Volgens Marjolein de Boer is het dan ook opmerkelijk dat er zo weinig over wordt gesproken.

Klopt het nog wel dat de overgang nauwelijks een gespreksonderwerp is? Het lijkt er juist op dat het onderwerp uit de taboesfeer komt.

“Heel lang was er stilte, dat lijkt inderdaad te veranderen. Daar helpen niet alleen deze openhartige boeken aan mee, maar ook alle aandacht voor body positivity. Elk lichaam mag er zijn. Toch zie ik nog een beperkte blik. De focus ligt vooral op het medische verhaal, over het ongemak of aandoeningen.

Niet gek, want veel vrouwen hebben er gewoon veel last van. Dus daar moet ook aandacht voor zijn. En dan bedoel ik dat het niet alleen over de bekende opvliegers gaat, maar ook over andere symptomen. Denk aan angstgevoelens, depressie, hartkloppingen of botontkalking. Het is zo'n ontzettend breed scala. Daardoor herkennen vrouwen de overgang vaak niet als ze klachten krijgen. Dus dat medische verhaal is van belang.”

“Maar er wordt ook op een andere manier naar de overgang gekeken. Daarbij wordt de overgang juist als iets positiefs gezien. De stelling is dat vrouwen een andere rol krijgen, die van de ervaren en wijze dames. Die insteek komt vooral uit de feministische hoek. We hebben het over twee uiterste aspecten. Van negatief tot bijzonder positief. Voor veel vrouwen herkenbaar, maar er tussenin zitten veel grijstinten. In mijn onderzoek probeer ik de nuances aan te brengen.’’

Mini-paspoort Marjolein de Boer - Geboren in 1986 te Warnsveld - Burgerlijke staat: samenwonend in Nijmegen - Opleiding: Sociologie (BSc), Filosofie (BA en MA), en Empirische filosofie (PhD) - Werkt als: assistent professor bij het departement Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg

Wat houdt het onderzoek in?

“Om wat context te geven: mijn specialisatie is vrouwen en gezondheid. Ik deed eerder onderzoek naar ervaringen met onvruchtbaarheid en borstkanker. Nu dus de menopauze, want daar is nog lang niet alles over bekend. Michelle Obama zegt in haar podcast: “We doen alsof het niet bestaat.” Daar zit wat in. Of we lachen het weg.

Toen Brigitte Kaandorp (Nederlandse comédienne, red.) bij Pauw (Nederlands tv-programma, red.) vertelde over haar menopauze, maakte Jeroen Pauw het af met een ‘flauw’ grapje: “De helft van de bevolking gaat erdoorheen en de andere helft heeft er last van.” Hoog tijd dus voor meer onderzoek.

Om meer te weten te komen over wat vrouwen voelen en meemaken, praat ik uitgebreid met ze. Ik plaatste een oproep en tot nu toe heb ik 27 diepte-interviews gehouden. Het gaat over hun alledaagse leven. Waar lopen ze tegenaan? Wat vinden ze van de veranderingen van hun lijf? Wat doen ze ermee? Ik miste tot nu toe een verscheidenheid aan verhalen.’’

Wat valt u op tijdens deze gesprekken?

“Dat de vrouwen op hun eigen manier zeer openhartig vertellen over wat ze meemaken. Bijvoorbeeld wat de menopauze betekent voor hun seksleven, maar ook wat de gevolgen zijn voor hun werk. En er wordt veel gepraat over hormoonkuren, of dat verstandig is of niet.

Met name op het gebied van seksualiteit werd ik verrast door de inventiviteit van een deel van de vrouwen. Hun libido is lager en orgasmes veranderen. Sommige vrouwen vertellen dat ze zichzelf opnieuw hebben leren kennen, door op nieuwe manieren seks te hebben met hun partner.

Eén deelneemster is op orgasmecursus gegaan om weer plezier te krijgen in seks. Of ze experimenteren met nieuwe partners. Voor anderen geeft de overgang juist lucht, ze hebben het gevoel niet langer hun best te hoeven doen om ‘jong en sexy‘ te zijn.

Het is en blijft een zoektocht, vaak ingegeven door het feit dat hun seksleven voor de overgang beter was. Ik denk dat het heel wat waard is dat deze vrouwen dit bespreekbaar maken en veranderingen praktisch benaderen. De meesten zijn op zoek gegaan naar manieren om op een prettige manier met veranderingen om te gaan. Het gaat in het onderzoek niet om goede of slechte seksualiteit, ik wil juist laten zien wat er allemaal aan de hand is en wat er gebeurt.’’

Hoe zit het met hun werksituatie? Is er begrip voor de overgang?

“Ik bespeurde dat veel van de geïnterviewden een flinke drempel over moesten voordat ze hun werkgever vertelden dat ze minder functioneerden door de overgang. Vrouwen vonden heel lang dat ze niet moesten zeuren, ook was er angst voor de reactie van de werkgever. Sommige bazen reageerden vol begrip, anderen helemaal niet.

Dat vrouwen hun overgangsklachten vaak niet durven te melden, heeft ook te maken met hoe onze maatschappij tegen dit onderwerp aankijkt. De norm is in de meeste gevallen nog steeds dat vrouwen hier maar mee moeten dealen, want ‘het gaat vanzelf weer over’. Dat is jammer, want als overgangsklachten vroegtijdig worden onderkend, kan dit uitval voorkomen. Het gebeurt dat vrouwen de diagnose burn-out krijgen, terwijl het met de overgang heeft te maken.’’

Beeld Getty Images/IStockphoto

Er is in Nederland inmiddels een arbeidsdienst speciaal voor vrouwen opgericht

“Een goede ontwikkeling. Deze dienst richt zich ook op overgangsklachten en dat is niet gek als je bedenkt dat meer dan de helft van de vrouwen weleens overgangsklachten heeft tijdens het werk. Hen beter helpen, geeft dus ook een economisch voordeel. En dat is niet verkeerd in tijden van personeelskrapte. Als je deze vrouwen op tijd helpt en bijvoorbeeld alternatieven aanbiedt, valt er veel te halen. Investeer dus in in deze groep, maar zeker ook in de gezondheidszorg. Want als zorgmedewerkers beter snappen hoe ze vrouwen in de overgang kunnen helpen, valt er een wereld te winnen. Gynaecologen hameren daar ook nadrukkelijk op.’’

Soms valt het ook niet mee om klachten te koppelen aan de overgang.

“Dat is zo, het is een enorme lijst aan klachten die aan de overgang kunnen worden gelinkt. Dus wat is de overgang, wat is een burn-out? Vaak bevinden vrouwen die dit meemaken zich in een levensfase waarin zoveel gebeurt. Ze zijn bijvoorbeeld mantelzorger voor hun ouders en hebben puberkinderen. Dan kan het moeilijk zijn om dan overbelasting of een depressie te onderscheiden van de overgang. Daarom pleit ik voor meer onderzoek naar lichamelijke klachten. Dan gaat het over zowel het medische als het sociale aspect.’’

U interviewt niet alleen vrouwen over hun ervaringen, maar analyseert ook hoe onze maatschappij naar de overgang kijkt.

“We zijn opgegroeid met bepaalde sociale en culturele normen. Het beeld van oude, seksloze vrouwen is nogal aanwezig. Samen met een collega heb ik verschillende tv-series gekeken waarin de overgang aan bod komt. De vrouwen worden er vaak neergezet als moeders die klaar zijn met hun zorgtaken. De kinderen zijn uitgevlogen en ze moeten op zoek naar een nieuwe betekenis in hun leven. Het gaat vaak over het verlies van sexappeal of ze worden zelfs afgebeeld als lelijke heks. Andere stereotypering is dat de vrouwen de rol spelen van milde en wijze dame. Ze zijn heel sereen en content met hun leven, ze delen hun wijsheid met andere vrouwen.

Het gaat ook erg over het taboe dat we niet over de overgang praten. Over onvruchtbaarheid, over menstruatiebloed, over zweten, een droge vagina, ouder worden. Er zit een soort randje aan waarvan wij vinden: ‘dat is ongemakkelijke en onsmakelijk.’ Dat raakt het zelfbeeld van vrouwen.’’

Een behoorlijk clichébeeld.

“Het heeft weinig diepgang, we plakken inderdaad nogal wat clichés op dit onderwerp. Maar er zijn dus positieve ontwikkelingen. Er is bredere aandacht voor lichamelijkheid, voor het accepteren van je lichaam. Je ziet dat in advertenties van kledingmerken; het ideaalbeeld van hoe wij een lichaam zien, wordt vaker losgelaten. Er is meer zelfbewustzijn, ook voor lichamelijke veranderingen in de overgang.

Toch zijn we er nog niet. De helft van de wereld krijgt ermee te maken. Gezien die impact vind ik de aandacht nog steeds marginaal. Veranderingen in de overgang moeten, net zoals bij zwangerschap of puberteit, vaker worden besproken. Niet alleen onder vrouwen die ermee te maken hebben, maar tussen alle mensen. Van generatie op generatie. Moeders die hun dochters en zonen vertellen wat er kan gebeuren.’’