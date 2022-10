Prijs, bereik en acht andere dingen die u moet weten voor de aankoop van een elektrische wagen

Op dit ogenblik rijden er 71.651 elektrische wagens op de Belgische wegen, vijftien jaar geleden waren dat er nog maar acht. Het is duidelijk dat zich een evolutie aan het voltrekken is. Denkt u zelf ook na over de aankoop van een elektrische wagen? Dan helpen we u graag op weg.

1. Elektrische wagens zijn al te koop vanaf 17.190 euro

Het is de prijs die de meesten nog altijd afschrikt om een elektrische wagen aan te schaffen. Bedragen van meer dan 50.000 euro waren lange tijd de standaard. Maar sinds enkele jaren zetten alle merken steeds meer in op de ontwikkeling van elektrische wagens, wat voor een aanzienlijke prijsdaling heeft gezorgd. U kunt nu al voor 17.190 euro een elektrische wagen op de kop tikken, met name de Dacia Spring, een compacte crossover met op papier een bereik van 230 kilometer. Voor een elektrische Renault Twingo betaalt u 20.300 euro. Het is duidelijk dat zulke wagens steeds meer binnen het bereik van de gemiddelde consument komen.

Al moet gezegd dat dit verre van de populairste elektrische voertuigen (EV’s) zijn van het moment. Tijdens het eerste semester van dit jaar bleek dat de Audi Q4 e-tron het vaakst verkocht was (1.484 inschrijvingen), gevolgd door de Tesla Model Y (1.286) en de BMW iX3 (1.207). Dat zijn wel wagens die allemaal om en bij de 50.000 euro kosten. Veel heeft te maken met de nieuwe wetgeving rond bedrijfswagens. Vanaf juli 2023 zullen benzine- en dieselwagens voor bedrijven fiscaal veel minder interessant worden omdat ze nog maar beperkt aftrekbaar zullen zijn. Vandaar dat er zich hier een enorme switch aan het voltrekken is en er heel wat wagens uit hogere categorieën worden verkocht. Van de 22.669 elektrische wagens die vorig jaar in ons land werden verkocht ging het in 90 procent van de gevallen om bedrijfswagens.

2. Elektrische wagens hebben een gemiddeld bereik van 300 kilometer

Naast de prijs is de actieradius vaak een tweede afknapper. In de beginjaren kon je met een elektrische wagen slechts 100 à 200 kilometer ver voordat je hem moest bijladen, wat ook nog eens heel lang duurde. Voor langere afstanden was dit onwerkbaar. Maar Tesla werd al snel een echte pionier in het ontwikkelen van betere batterijen en snellere laadbeurten. Andere merken zijn intussen gevolgd, met als resultaat een gemiddeld bereik van 331 kilometer.

Momenteel is er met de Mercedes EQS zelfs een wagen op de markt die een bereik heeft van 651 kilometer. Op papier althans. In de praktijk is het zo dat de actieradius van elektrische wagens enorm terugloopt hoe sneller er gereden wordt en hoe meer er wordt gebruikgemaakt van bijvoorbeeld de airco of andere elektrische snufjes. Nemen we opnieuw het voorbeeld van de Mercedes EQS, dan zien we dat het verbruik bij het rijden aan 130 kilometer per uur halveert tot 363 kilometer. Bij de goedkope Dacia Spring daalt de actieradius van 230 kilometer naar 115 kilometer bij een snelheid van 130 kilometer per uur.

3. U betaalt geen inschrijving en geen verkeersbelasting

De overheid wil elektrisch rijden op allerlei manieren stimuleren, zeker ook op fiscaal vlak. Als u een nieuwe benzine- of dieselwagen koopt, dan moet u bij de inschrijving de zogenaamde belasting op de inverkeerstelling betalen. Die kan al snel oplopen tot enkele honderden of zelfs duizenden euro’s, afhankelijk van de milieukenmerken en de leeftijd van uw wagen. En er is de jaarlijkse verkeersbelasting, ook goed voor enkele honderden euro’s. Goed nieuws als u een elektrische wagen koopt: beide belastingen vallen helemaal weg, wat voor een aardige besparing zorgt.

Volgens de meest recente cijfers waren er in België eind vorig jaar 7.242 publieke laadpalen geïnstalleerd: 5.798 in Vlaanderen, 944 in Brussel en 500 in Wallonië. Ter vergelijking: Nederland heeft er met 75.000 tien keer zoveel. Beeld Wouter Van Vooren

4. In Vlaanderen zijn er bijna 6.000 publieke laadpalen

Als u een elektrische wagen gekocht heeft, dan moet u die op een gemakkelijke en snelle manier kunnen opladen. U kunt gebruikmaken van een publieke laadpaal, die terug te vinden is aan tankstations, hotels en winkels. Maar deze zijn nog volop in ontwikkeling. Volgens de meest recente cijfers waren er in België eind vorig jaar 7.242 publieke laadpalen geïnstalleerd: 5.798 in Vlaanderen, 944 in Brussel en 500 in Wallonië. Ter vergelijking: Nederland heeft er met 75.000 tien keer zoveel. Er zal dus een forse inhaalbeweging nodig zijn. Uit analyses blijkt immers dat er tegen 2030 ongeveer 150.000 laadpalen zullen nodig zijn om iedereen comfortabel te laten laden.

Doordat er nog niet zoveel elektrische wagens op de weg zijn, is het vaak wel geen probleem om nog een vrij laadpunt te vinden voor uw wagen. U betaalt eenvoudig met een zogenaamde laadpas, die u in veel gevallen ook in het buitenland kunt gebruiken.

5. Uw auto thuis opladen kost 9 euro per 100 kilometer

Door de gestegen elektriciteitsprijzen vragen velen zich af of het nog wel interessant is om een elektrische wagen te kopen. Door de enorme stijging van de elektriciteitsprijzen zijn de verschillen met benzine- of dieselwagens lang niet meer zo groot als één jaar geleden. Voor particulieren zal het over het algemeen altijd goedkoper zijn om een auto thuis op te laden. Hoewel de kosten afhankelijk zijn van de prijs per kWh van uw energieleverancier, gaat het ongeveer over tarieven tussen de 9 en 10 euro per 100 kilometer. Een elektrische auto opladen bij een openbare laadpaal kost vaak meer dan het dubbele. Het is dus een kwestie van de wagen ’s nachts bij u thuis in te pluggen.

Heel vaak zijn er nu al laadpunten voorzien bij u op het werk, zodat u de wagen kan insteken als u aankomt. Al u ’s avonds weer naar huis vertrekt, is die dan weer helemaal volgeladen. Vaak gaat het dan om bedrijfswagens, waarbij u zich geen zorgen hoeft te maken over de betaling: de kosten worden veelal gedragen door de werkgever.

6. Onderhoudskosten van een EV liggen 40 tot 60 procent lager

Oké, elektrische auto’s zijn heel wat duurder dan wagens met een verbrandingsmotor. Maar bij de aankoop van een wagen moet u de volledige prijs in ogenschouw nemen, inclusief de belastingen, verzekering en het onderhoud van de wagen. Dit wordt ook weleens de TCO genoemd, de Total Cost of Ownership. Er zijn heel wat tools op het internet terug te vinden die u helpen om deze TCO te berekenen voor verschillende merken en modellen, waarbij er rekening gehouden wordt met uw autogebruik.

Uit veel van die berekeningen blijkt dat de TCO – zeker voor mensen die vaak in de wagen zitten – voor een elektrische wagen lager uitvallen. En dus blijft het een interessante aankoop en zal het dat nog meer worden in de toekomst. Veel mensen onderschatten de kosten die ze in hun auto steken. Als u alles meerekent, kost een ritje van 100 kilometer in een benzine- of dieselwagen u gemiddeld 33 euro.

7. U kunt uw zonnepanelen veel efficiënter gebruiken

Als u zonnepanelen op uw woning heeft liggen, dan weet u dat heel wat van uw energie verloren gaat en terug op het net wordt gezet. Daarvoor krijgt u een injectietarief, maar dat ligt veel lager dan het tarief dat u zelf betaalt voor het aankopen van elektriciteit. Het is dus zeker interessant om alle energie die uw zonnepanelen opwekken zelf te gebruiken. Daar kan een elektrische wagen u zeker bij helpen. U moet dan een laadpaal bij u thuis laten plaatsen, aangezien het laden met de stekker veel te lang duurt. Bovendien zijn er nu slimme laadpalen, die uw wagen opladen op het ogenblik dat er energie beschikbaar is van uw zonnepanelen. Daarbij moet aangestipt worden dat u dan vooral overdag uw wagen zult moeten opladen als de zonnepanelen de meeste energie produceren, wat voor velen moeilijk haalbaar is. Als u vaak van thuis werkt, dan kan dit wel een goede oplossing zijn.

Zo kan uw wagen binnenkort zelfs gaan dienen als opslagplaats voor zonne-energie. De batterijen die nu soms geplaatst worden om de energie van uw zonnepanelen ook ’s avonds te kunnen gebruiken hebben slechts een vermogen van 5 à 10 kW. Bij uw elektrische wagen gaat het om 40 à 50 kW. Zeker als u de wagen niet veel gebruikt, is dit een interessant extraatje.

Vanaf juli 2023 zijn benzine- en diesel­wagens nog maar beperkt fiscaal aftrekbaar voor bedrijven Beeld Getty Images/Maskot

8. De installatie van een laadpaal kost ongeveer 2.000 euro

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw elektrische wagen is het belangrijk om ook de installatie van een laadpaal te overwegen. Heeft u een appartement, dan is er het probleem van de kabel die over de stoep ligt, wat nog altijd verboden is. Als u een huis heeft, is het zeker de moeite waard om snel een laadpaal te laten installeren. Zo’n installatie kost tussen de 750 en de 2.500 euro. Interessant is dat u dit jaar bij de installatie van een laadpaal van minstens 1.500 euro een belastingvermindering van 675 euro krijgt. Vanaf januari zakt het fiscale voordeel terug en vanaf augustus 2024 valt het allemaal weg. Snel zijn, is dus de boodschap. Al is de verwachting ook wel dat de installatie van zulke laadpalen de volgende jaren in prijs zal dalen als er steeds meer aanbieders op de markt komen.

Zoals u al heeft kunnen lezen, betaalt u voor het laden aan een laadpaal bij u thuis slechts de helft van de kosten bij een snellader. Als u zonnepanelen heeft, kan het op sommige momenten zelfs helemaal gratis. Heeft u een bedrijfswagen, dan zal het bedrijf vaak de installatie van een laadpaal voor zijn rekening nemen. Had u vroeger een tankkaart, dan zal u bij een elektrische wagen de elektriciteitskosten terugbetaald krijgen die u gemaakt heeft. Heeft u in dat geval zonnepanelen, dan zult u zelfs geld verdienen bij het opladen. Extra voordelig dus.

9. Het is vaak meer dan een jaar wachten op een elektrische wagen

Degenen die meteen een elektrische wagen willen aanschaffen, zullen wat geduld moeten oefenen. Enerzijds is de vraag naar elektrische wagens recent enorm gestegen. Onder andere de leasemaatschappijen plaatsen heel wat bestellingen door de strengere fiscale regels die er aankomen voor bedrijfswagens.

Aan de aanbodzijde zijn er nog altijd problemen met de aanvoer van chips, die voor het grootste deel in China worden gemaakt. Elektrische wagens bevatten heel wat meer chips dan de wagens met verbrandingsmotoren. Door de oorlog in Oekraïne zijn er daarbovenop nog problemen met de productie van de kabelbomen, maar die raken stilaan opgelost.

Om een lang verhaal kort te maken: wachttijden van één à twee jaar zijn zeker geen uitzondering voor wagens in het algemeen en elektrische auto’s in het bijzonder. Al zijn er ook uitzonderingen. Zo garandeert Tesla u wachttijden van amper één tot acht weken voor zijn Model 3 en Model Y, die in China worden geproduceerd. Enerzijds heeft het Amerikaanse bedrijf de afgelopen jaren heel wat megafabrieken uit de grond gestampt om zijn productie te verhogen en anderzijds biedt het bedrijf van Elon Musk ook weinig opties aan bij de aankoop van een wagen omdat deze standaard al goed uitgerust zijn. Zo is het makkelijker om deze in serie te produceren.

10. Uw ecologische voetafdruk wordt veel kleiner

De belangrijkste reden waarom we als consument zo worden gepusht om de stap te zetten naar elektrisch rijden, is de CO 2 -uitstoot die helemaal wegvalt bij EV’s. Nog maar vorige week maakte het Europese Milieuagentschap bekend dat de CO 2 -uitstoot van nieuwe wagens in 2020 met 12 procent gedaald was. Het aandeel van elektrische wagens is dan ook verdrievoudigd in amper één jaar tijd van 3,5 naar 11,6 procent. Voor het eerst werden er in Europa meer dan één miljoen elektrische voertuigen verkocht. Al zijn er enorm grote verschillen tussen de verschillende landen. In Noorwegen was 75 procent van de nieuwe auto’s in 2020 volledig elektrisch of hybride. Op ruime afstand volgen IJsland (46 procent), Zweden (33 procent), Nederland (28 procent) en België (14,4 procent). Intussen heeft ons land wel een forse inhaalbeweging gedaan. Voor de eerste zes maanden van dit jaar ging het al om 31,6 procent.

Al moet er ook wel een ecologische kanttekening gezet worden bij de massale omslag. Vooral in de productiefase zijn elektrische wagens momenteel nog zeer vervuilend. Voor de batterijen zijn kostbare en schaarse metalen nodig zoals lithium, kobalt en nikkel. Dit alles heeft een grote impact op het milieu, maar ook op de directe leefomgeving van mensen in gebieden waar deze stoffen worden gewonnen. En de winning gebeurt vaak onder slechte arbeidsomstandigheden. Doordat er zoveel batterijen zullen geproduceerd moeten worden, is men de afgelopen jaren begonnen met de ontginning van grondstoffen op de bodem van de zee. Dat zal een impact hebben op de ecosystemen in de oceanen.