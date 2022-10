Praag is vandaag nóg leuker dan voorheen, met dank aan... de pandemie

Weinig steden hebben zo dankbaar gebruikgemaakt van de pandemie als Praag. Terwijl de Tsjechische hoofdstad op slot was, kregen toeristische trekpleisters een opsmukbeurt, vond de horeca zichzelf heruit en werden de inwoners weer baas in eigen stad. Resultaat: Praag is nu nóg leuker dan voorheen.

Vóór de pandemie was Praag met recht en reden een populaire reisbestemming, maar de leefbaarheid kwam er onder druk te staan. Door corona kreeg de Tsjechische hoofdstad de kans om een ­nieuwe richting in te slaan: inwoners herontdekten plaatsen en wijken die ze allang aan de toeristen hadden overgelaten en door het plotse gebrek aan buitenlandse gasten moesten restauranthouders zich opnieuw op plaatselijke klanten richten. Historische bezienswaardigheden werden opgeknapt en nieuwe hotspots werden geopend. Het resultaat is dat Praag zich nu minder op massatoerisme richt en voortaan volop voor lokale kwaliteit gaat.

Jonge sfeer

De stad ademt ook een jongere sfeer dan de meeste bezoekers verwachten, zegt Jan Valenta, die over plaatselijke restaurants blogt en met zijn bedrijf, Taste of Prague, rondleidingen aanbiedt. “Het grootste verschil tussen een westers en een postcommunistisch land zoals Tsjechië is de manier waarop rijkdom over de generaties is verdeeld”, vertelt Valenta. “Hier heeft de oudere generatie de ­middelen niet om naar de restaurants te gaan waar jongere mensen graag komen.”

De stad bruist meer dan in de voorgaande jaren, wat de hernieuwde populariteit kan verklaren van publieke ruimten zoals de oevers van de Moldau, of de eilanden en parken. “Er is een sterker gemeenschapsgevoel dan vijf jaar geleden”, vertelt Valenta. “Mensen hebben meer zin om elkaar te zien en om buitenshuis tijd met elkaar door te brengen. Dat is een recent fenomeen en ik vind het geweldig.”

Het Nieuw Nationaal Museum. Beeld NYT

Een van die nieuwe plekken is Čapadlo, een schilderachtige vergeten locatie op de oever van de Oude Stad die medio 2021 werd ingericht als een concert­podium en multifunctionele ruimte in de openlucht. Zelfs oudere bezienswaardigheden werden uitgebreid met nieuwe initiatieven. Op Náplavka, bijvoorbeeld, de popu­laire promenade op de Rašín-­kade, werden cafés en pop-upbars ­ge­opend in de voormalige ­ijskelders in de walmuur.

De belangrijkste opening op cultureel vlak vond plaats in februari, toen de tentoonstellingsruimte Kunsthalle Praha werd ingehuldigd in een voormalig elektriciteitssta­tion aan de voet van de trappen van de burcht. Het Nationaal Museum en de Staatsopera openden opnieuw de deuren na renovaties in 2020, en ook het Salmovsky Palác, een belangrijke tentoonstellingsruimte van de Natio­nale Galerie in de Praagse Burcht, ging dit jaar na een verbouwing weer open. Het Clam-­Gallasovsky Palác is als volgende aan de beurt. Dat barokke meesterwerk tegenover de openbare hoofdbibliotheek in de Oude Stad zou later in 2022 na een volledige renovatie weer opengaan.

Op Náplavka, de popu­laire promenade op de Rašín-­kade, werden cafés ge­opend in de voormalige ijskelders in de walmuur. Beeld NYT

Het Retro Muzeum Praha is minder highbrow en toont een stukje recente geschiedenis voor de plaatselijke bevolking. Dit museum met alledaagse voorwerpen uit de periode van de ‘normalisering’ in het Tsjechoslowakije van de jaren 70 en 80 werd dit jaar geopend in het Kotva-warenhuis in de Oude Stad (volwassenen: 220 CZK, of ongeveer 9 euro). De kitschy collectie communistische kleren, meubilair, interieurdesign, verpakkingen en verzamelobjecten past perfect in de omgeving: een gerenoveerd maar nog steeds bizar brutalistisch gebouw uit 1975.

Barbecue, bier en bakkers

De horeca leverde echter het grootste aantal nieuwe trek­pleisters, waarvan de meeste zich niet in de centrale districten van de Oude Stad en Malá Strana bevinden. Dat klinkt misschien ontmoedigend, maar dankzij de metro en het uitgebreide tramnetwerk van Praag raak je makkelijk overal in de stad, zoals Melissa Joulwan, een inwoonster van Praag en co-host van de literaire reispodcast Strong Sense of Place, vaak aan bezoekers vertelt. “Mensen die het niet gewend zijn om het openbaar vervoer te nemen, snappen misschien niet dat het zo makkelijk is om je te verplaatsen, en dat plekken die misschien ver weg lijken, eigenlijk helemaal niet ver weg zijn”, zegt ze. “Het is zo leuk om de architectuur in andere buurten te ontdekken. Er is altijd wel iets moois of interessants te zien.”

Bij Big Smokers, in de wijk Holešovice, kun je barbecuegerechten eten op Texaanse wijze. Beeld NYT

Met een 72-uurs ticket dat 330 Tsjechische kronen (13,50 euro) kost, of een 30-minutenticket voor 30 kronen (1,20 euro) bereik je probleemloos opkomende buurten zoals Holešovice, waar je sinds eind 2019 in een gemoedelijke sfeer bij Big Smokers kunt genieten van typische barbecueschotels zoals je die in Texas vindt (de Big Taste-schotel biedt vier soorten ­gerookt vlees en vier bijgerechten, genoeg voor drie eters, voor 765 CZK of 31 euro). In dezelfde buurt ging in 2021 ook het ­populaire afhaalrestaurant ­FATFUCK Smashburgers open. Neem een andere metro en een paar minuten later kun je de nieuwkomers in de ooit verloederde wijk Smíchov bezoeken, zoals het foodcourt Manifesto Market waar je gerechten uit de hele wereld vindt. Het stijlvolle filiaal in Anděl opende zijn deuren in september 2021, kort voordat de oorspronkelijke locatie in de buurt van het metrostation Florenc werd gesloten. Hoogtepunten zijn taco’s, Italiaanse broodjes met zeevruchten en Braziliaanse barbecue. Net om de hoek ligt een andere nieuwkomer uit 2021, Bon Ramen, de derde vestiging van een plaatselijke kleine keten.

Zelfs buurten die al een benijdenswaardig restaurantaanbod hadden, kregen er een paar leuke, nieuwe tentjes bij. De Karlín-wijk was vijf jaar geleden al hip, maar met de komst van casual eetgelegenheden zoals Kro Bistro & Bar, waar gebraden kip, geroosterde bloemkool en huisgemaakte kimchi wordt geserveerd, is het er alleen maar hipper geworden. De nabijgelegen kade wordt momenteel nog volop heraangelegd, maar toch vind je er al een handvol nieuwe cafés, bars en restaurants, zoals Ye’s Kafe Wine, een dagcafé met geweldige wijn, huisgemaakte limonades, creatieve brunchgerechten, taarten en heerlijke cocktails.

Eén trend is in de hele stad merkbaar: je vindt nu overal goede bakkerijen. Sinds de opening in 2020 van het nieuwste, zesde filiaal in Smíchov, is het makkelijk om een bakkerij van Antonínovo Pekařství in Praag te vinden, ook al is de naam niet makkelijk uit te spreken. Een espresso met een met maanzaad bestrooid loupákbroodje of een peperkoekachtige perník is een ideale opkikker halverwege de middag.

Een bakkerij van Antonínovo Pekařství. Beeld NYT

Er zijn nu ook drie filialen, waaronder een in Smíchov sinds 2021, van de IJslandse bakkerij Artic Bakehouse, waar je superlekkere amandelcroissants vindt en IJslandse kleina-gebakjes die naar kardemom geuren. In de vier filialen van Oh Deer Bakery, waarvan er sinds 2020 drie zijn geopend, vind je in de hele stad crobliha-gebakjes: een kruising tussen een Tsjechisch kobliha-gebakje en een croissant (ongeveer 110 CZK, of 4,50 euro). Meer traditionele zoetigheden vind je in de wijk Vinohrady bij Kus Koláče, dat medio 2020 met veel lovende recensies is geopend.

Prachtige nieuwkomers

Door alle beperkingen en gezond­heidsmaatregelen kende de befaamde Praagse drinkcultuur de laatste jaren een kleinere groei dan in vorige jaren. Toch zijn er nog een handvol belangrijke drank­gelegenheden geopend, waaronder de vintage American Bar uit 1912, die na een lange sluiting dit jaar weer is opengegaan, in het monumentale Obecní Dům, of het Gemeente­huis, op het Namesti Republiky. Andere nieuwkomers zijn Pult, een bar met speciaalbieren die zich richt op vakkundig getapte Tsjechische bieren met schuimkraag, en de cocktailbar Oh My Yalta, een samenwerking met de cultdistilleerder Martin Žufánek, die geweldige absint maakt, ongebruikelijke fruitdistillaten en een zeer geliefde lokale gin die bekendstaat als OMG.

Het eind van de coronamaatregelen en een strenge beperking van de kortetermijnverhuur van appartementen versterken het gevoel dat deze stad in volle bloei is.

Hoewel enkele hotels tijdens de lockdown voorgoed hun ­deuren moesten sluiten, werden ze over­troffen door enkele prachtige nieuwkomers, zoals Hotel Cube uit 2021, een eigentijds boetiekhotel dat gevestigd is in een ­voormalige bioscoop uit de jaren 1920 (in augustus beginnen prijzen voor een tweepersoonskamer rond 149 euro).

De Oostenrijkse Julius Meinl-groep, die beroemd is om zijn Weense koffie en kruideniers­waren, opende deze zomer een eerste hotel in Praag, het Julius. Veel van de 168 kamers en suites hebben een keuken of een kitchenette (in augustus beginnen tweepersoonskamers rond 145 euro). Op datzelfde plein in de Nieuwe Stad, Senovážné Náměstí, ging het nieuwe Andaz Prague van het Hyatt met 176 luxueus ingerichte kamers dit jaar open. Het historische neo­klassieke gebouw, Cukrovarnický Palác, wat het hotel vertaalt als het ‘Suikerpaleis’, dateert van 1916 (in augustus beginnen de tweepersoonskamers rond 342 euro).

Dat is al meer dan genoeg om een bezoek aan Praag te rechtvaardigen, maar om een reisje nog aanlokkelijker te maken heeft de stad net een toeristenkaart gelanceerd: de Prague Visitor Pass (1.800 CZK of 73 euro voor een 48 uur). Daarmee reis je onbeperkt met het openbaar vervoer, maar de kaart biedt ook gratis toegang tot musea, galeries, tuinen en historische bezienswaardigheden.

