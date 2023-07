Podcastmaker Ender Scholtens: ‘Een diploma is geen garantie op succes’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Drieëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Vandaag: podcast- en videomaker Ender Scholtens (24). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Ik ben 24, en zo voel ik me ook. Ik bevind me op het kantelpunt tussen jeugd en volwassenheid. Er zijn mensen die vinden dat ik me soms nog als een kind gedraag. Misschien is dat op een bepaalde manier ook wel zo. In mijn opnamestudio verzamel ik Pokémon-kaarten, merchandise van Marvel en comics. Van veel van die objecten en interesses uit mijn jeugd heb ik nog geen afstand genomen. Ik koester die spullen enorm.

“Het afgelopen jaar heb ik wel met een kleine schok beseft dat ik ook niet helemáál voor het volwassen leven kan vluchten. Mijn podcast loopt al sinds 2018, en is heel geleidelijk aan groot geworden, bijna zonder dat ik het zelf doorhad. Maar plots werken er vier mensen voor mij. Als ik beslis om vanaf morgen een maand lang geen nieuwe video’s te maken, zitten zij met een probleem. Ik heb er de afgelopen jaren dus wel wat verantwoordelijkheden bijgekregen.

“Veel van mijn beste vrienden studeren nog, of zijn op zoek naar een job. Zoals zij tot vijf uur ’s ochtends feesten, dat zit er voor mij niet meer in. Meestal ga ik vroeger naar huis, maar dat vind ik voor alle duidelijkheid niet erg. Een grote drinker ben ik nooit geweest, en ik doe mijn job ongelooflijk graag. Die verantwoordelijkheid beklemt me dus zeker niet.”

2. Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Mijn openheid. Ik heb weinig talent om me anders voor te doen dan ik ben. In elk gesprek ben ik dezelfde Ender, ik speel geen rolletje. Daardoor praat ik op dezelfde manier tegen Zwangere Guy als tegen Marc Van Ranst.

“Die openheid heb ik zeker niet altijd gehad. In het middelbaar was ik op school eerder de stille kerel. Ik wist nog niet goed wie ik nu eigenlijk was, en wilde zo graag geaccepteerd worden door de coole jongens. Maar omdat ik zo hard probeerde en mezelf nog niet goed kende, lukte dat natuurlijk niet. De eerste vier jaar van het middelbaar heb ik daardoor niet echt een vriendengroep gehad. Ik had gelukkig één goede vriend, maar bij de rest van de klas vond ik moeilijk aansluiting.

“Die drang naar bevestiging is geleidelijk aan weggeëbd. Ik kan er de vinger niet op leggen hóé dat is gebeurd. Ik denk dat ik mettertijd gewoon comfortabeler geworden ben met mezelf. Je houdt het ook niet vol om je de hele tijd anders voor te doen dan je bent. Het is doodvermoeiend.”

3. Wat is uw passie?

“Dingen máken. Nu zijn dat vooral video’s en podcasts, maar ook als kind wilde ik niets liever dan uitvinder worden. Een idee uitwerken tot iets tastbaars, dat geeft zoveel voldoening. Daar word ik echt gelukkig van.

“Nog elke dag voel ik de drang om betere video’s en podcasts te maken. Dat moet ook. De afgelopen jaren is er een golf van nieuwe podcasts ontstaan. Die strijden allemaal om luisteraars. Ik besef heel goed dat ik moet blijven innoveren, of dat ik anders voorbijgestoken word. Dat lukt ook goed, vind ik zelf. Ik denk dat er nog niet veel podcastmakers in het midden van een aflevering plots tatoeages zijn beginnen zetten. (lacht) Ik amuseer mij rot tijdens het werken, dat meen ik echt. Die podcast zou ik de rest van mijn leven kunnen voortzetten zonder ooit verveeld te raken.”

4. Is het leven voor u een cadeau?

“Ja! Ik denk dat het vooral de onvoorspelbaarheid is die ervoor zorgt dat ik het leven vaak als een cadeau ervaar. Je weet op voorhand niet waar het allemaal naartoe zal leiden. Als je me drie jaar geleden had verteld dat ik ooit Tom Waes in mijn studio zou ontvangen, ik had je niet geloofd.

‘Ik praat op dezelfde manier tegen Zwangere Guy als tegen Marc Van Ranst.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Uiteraard is niet elke dag een groot feest. Ik weet dat ik in mijn video’s vaak een vrolijke indruk wek, maar zo voel ik me natuurlijk niet altijd. Soms voel ik me ook gewoon rot. Daar hoeft zelfs niet eens een concrete aanleiding voor te zijn. Dan zit er niets anders op dan die gevoelens uit te zitten. Die momenten horen ook bij het leven.

“Maar ik heb niet de neiging om lang in die negativiteit te blijven hangen. Ik ben toch eerder positief ingesteld, en probeer me te omringen met mensen die ook zo in het leven staan. Je bent uiteindelijk toch een product van je omgeving, hè.”

5. Wat was de moeilijkste periode in uw leven?

“Ik ben nog jong, en heb dus nog niet zoveel zware periodes meegemaakt. Maar toen ik tijdens mijn studententijd door mijn eerste relatiebreuk ging, vond ik dat toch een heftige eerste confrontatie met hartzeer. Als je een relatie start, doe je dat met de ambitie dat het zal blijven duren. Mijn toenmalige vriendin en ik zijn niet met drama uit elkaar gegaan, en nemen elkaar ook niets kwalijk. We waren volgens mij gewoon nog te jong. Maar het was wel de eerste keer dat ik besefte dat liefde niet altijd voor het leven is. Dat het op een bepaald moment ook gewoon óp kan zijn.

“Ook toen ik aan de universiteit van Leuven toegepaste economische wetenschappen studeerde, en twijfelde om met die studies te stoppen, zat ik stevig met mezelf in de knoop. Ik had het gevoel dat ik mijn ouders zou teleurstellen door voor een minder gebruikelijk carrièrepad te kiezen, en voluit voor sociale media te gaan. Vier jaar heb ik aan de universiteit gestudeerd, maar tijdens de twee laatste jaren was ik mijn motivatie volledig kwijt. Dat was geen gemakkelijke periode.”

6. Welke kleine alledaagse gebeurtenis kan u blij maken?

“Een nieuwe lekkere snack ontdekken in de supermarkt! Veel mensen houden jarenlang vast aan hun favoriete snacks, maar ik ben op dat vlak toch eerder een ontdekkingsreiziger. Onlangs heb ik bijvoorbeeld een kleine obsessie met paprika-Doritos ontwikkeld.”

7. Wat biedt u troost?

“Mijn vriendengroep! Ik leerde mijn beste vrienden pas in het vierde middelbaar kennen. In totaal zijn we met elf, en we noemen ons een beetje ironisch ‘de gabbers’. Hoe vreselijk mijn dag ook is geweest, als ik die mensen zie, ben ik binnen de kortste keren weer aan het lachen. Doordat iedereen druk bezig is met zijn eigen leven op te bouwen, zien we elkaar de laatste tijd wat minder vaak. Maar áls we afspreken, voelt dat als thuiskomen. Gisteren hebben we met z’n allen een barbecue georganiseerd, en het overviel me plots weer hoe ongelooflijk graag ik al die mensen zie. Wat wij hebben, dat is sowieso voor het leven. Daar ben ik zeker van.”

8. Wat is uw zwakte?

“Graspollen! Ik heb last van hooikoorts, en mijn pilletjes zijn al een aantal dagen op.” (lacht)

“Ik ben ook een hardnekkige people pleaser, en heb de neiging om mijn eigen noden uit het oog te verliezen. Daardoor doe ik soms dingen die ik eigenlijk niet leuk vind, gewoon om iemand anders een plezier te doen. Dat is soms vervelend. Ik zou graag beter nee leren zeggen.”

9. Waar hebt u spijt van?

“Eigenlijk is er weinig waarvan ik spijt heb. Ik denk dat ik er niet echt een aanleg voor heb om tegenslagen te dramatiseren. Misschien komt dat doordat ik vaak humor zie in moeilijke situaties. Ooit raakte ik mijn paspoort kwijt tijdens een reis in Zuid-Frankrijk, terwijl ik de volgende dag in Schoten op mijn studentenjob moest zijn. Het vliegtuig nemen was geen optie, dus heb ik achttien uur lang op de trein naar België gezeten. Afschuwelijke reis, dat zeker, maar in plaats van bij de pakken te blijven zitten, heb ik die hele reis live-updates op sociale media gepost. Ik heb me daar toen kostelijk mee geamuseerd.

'Zonder het te beseffen word je als man óók beïnvloed door schoonheidsidealen.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Dat ik mijn universitaire studies niet heb afgemaakt, daar heb ik in elk geval geen spijt van. Een diploma is geen garantie op succes. Nu ben ik vooral blij dat ik destijds niet gestopt ben met sociale media om een diploma te halen waarin ik niet eens interesse had. Dan was ik nu heel wat ongelukkiger geweest.”

10. Wat is uw grootste angst?

“Ik vind mijn familie enorm belangrijk en probeer zo veel mogelijk tijd met mijn ouders door te brengen. Sinds enkele jaren woon ik ook weer thuis. Het idee dat er ooit iets met hen zou gebeuren, vind ik echt ontzettend heftig. Daar ben ik heel bang voor. Gewoon al denken aan de dag waarop mijn ouders er niet meer zullen zijn, kan me emotioneel maken.”

11. Wanneer hebt u het laatst gehuild?

“Ik huil sowieso vaker van het lachen dan uit puur verdriet. De laatste keer dat ik nog eens voluit gehuild heb, was nadat ik de film About Time (2013) had bekeken. In essentie draait die film rond de relatie tussen een vader en een zoon, en op het einde van de film sterft die vader. Die avond ben ik huilend in slaap gevallen. Bij het ontbijt heb ik mijn papa meteen een knuffel gegeven. Plots drong het besef tot me door dat die mens er op een dag niet meer zal zijn. Ik was daar echt niet goed van.

“Sowieso merk je met het ouder worden dat je ouders niet zo onoverwinnelijk zijn als je eerst dacht. Ze worden ook wat kwetsbaarder. Dat is natuurlijk logisch, maar het gebeurt dat ik ’s avonds laat nog aan een video aan het werken ben en me gruwelijk schuldig voel omdat ik die tijd evengoed met hen had kunnen doorbrengen.”

BIO * geboren op 25 april 1999 in Mechelen * studeerde Latijn-wiskunde * maakte zijn universitaire studies niet af en richtte zich in plaats daarvan op een carrière als contentcreator * presenteert sinds 2018 de Gossip Guy-podcast, waar onder anderen Julie Van den Steen en Tom Waes al te gast waren * brengt op 30 augustus een liveshow naar het Antwerpse theater Het Klokhuis

12. Bent u ooit door het lint gegaan?

“Dat moet geleden zijn van toen ik nog een kind was. Ik ontplof werkelijk nooit. Misschien komt dat doordat ik de dingen nogal makkelijk kan relativeren. Maar ik zou weleens willen weten hoe het is om ongegeneerd te kunnen razen. Dat lijkt me opluchtend. Al moet je nu ook zeker niet denken dat ik vol opgekropte frustraties zit.” (lacht)

13. Hoe was uw kindertijd?

“Mijn jeugd was echt fantastisch! Ik heb als kind nooit het gevoel gehad dat ik ook maar iets tekortkwam. Thuis heb ik veel liefde gekregen, en mijn ouders hebben me altijd ondersteund in alles wat ik wilde ondernemen. Toen ik als kind vertelde dat ik uitvinder wilde worden, haalde mijn papa een oude computer uiteen zodat ik met de onderdelen kon spelen. Die mate van ondersteuning hebben ze ook later altijd getoond.

“Mijn ouders hebben echt geknokt om mijn broer en mij alle kansen te geven. Mijn papa groeide op in een arm arbeidersgezin en heeft zich op eigen kracht opgewerkt tot IT-consultant. Ook mama heeft haar job voor een tijd stopgezet om voor ons te kunnen zorgen.

“Dat heeft wel voor een soort schuldgevoel gezorgd toen ik besliste om te stoppen met studeren. Mijn ouders hadden zoveel opgeofferd om me een goede toekomst te geven, en dan wilde ik plots videootjes maken? Daar zat ik echt mee in. Als mijn ouders al teleurgesteld waren in mijn beslissing, hebben ze dat in elk geval nooit laten merken. Ze zijn altijd trots op mij geweest. Zelfs toen mijn resultaten aan de universiteit slecht waren, hebben ze me niet verboden om video’s te maken. Daar ben ik hen nog steeds dankbaar voor.”

14. Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Dat veranderde de hele tijd, omdat mijn interesses tijdens mijn jeugd ook nooit lang bleven duren. Het ene moment hing mijn kamer vol met posters van Pirates of the Caribbean, enkele maanden later haalde ik alles van de muren en verwisselde ik het door spullen van Marvel. Of ik hing skateboards aan de muren, omdat ik skateboarden plots cool vond.” (lacht)

15. Aan wie bent u schatplichtig?

“In de eerste plaats zijn dat natuurlijk mijn ouders en vrienden. Zij hebben me het zelfvertrouwen gegeven om video’s te maken. Op mijn achttiende ben ik begonnen met korte video’s van mijn vrienden op het internet te zetten, omdat ik graag onze studententijd wilde vastleggen. Het gebeurde dat mensen achter mijn rug aan mijn vrienden gingen vragen of zij die filmpjes niet gênant vonden. Dat was nooit het geval: mijn vrienden vonden mijn video’s gewoon plezant. Ze hebben me nooit het gevoel gegeven dat wat ik deed onnozel was. Dat is toch wel bijzonder, denk ik.”

'Ik heb de afgelopen jaren beseft dat je ook met veel minder materiële rijkdom verdomd gelukkig kunt zijn.' Beeld © Stefaan Temmerman

16. Waarover bent u de laatste tijd dieper gaan nadenken?

“Misschien toch wel over wat succes voor mij betekent. Als je zelf een bedrijfje hebt opgestart, staat er in theorie geen plafond op wat je allemaal kunt bereiken. Een tijd heb ik ook echt zo geleefd: ik wilde telkens meer volgers, wilde meer verdienen. Maar door op die manier te werken, kun je oneindig blijven streven, en zal het allemaal nooit als genoeg aanvoelen. Op een bepaald moment heb ik me heel nadrukkelijk de vraag gesteld: wat is het punt waarop ik zélf vrede heb met wat ik bereikt heb? Als je je voortdurend met anderen vergelijkt, komt dat moment misschien wel nooit.

“Tijdens mijn studies zei ik bijvoorbeeld weleens lachend dat ik aan het uitzoeken was hoe ik miljonair kon worden. Ik probeerde mezelf te bewijzen aan de hand van het bedrag dat op mijn bankrekening stond. Nu besef ik dat dat onzin is. Ik zeg niet dat ik geld totaal onbelangrijk vind, maar ik heb de afgelopen jaren beseft dat je ook met veel minder materiële rijkdom verdomd gelukkig kunt zijn. Want ik ben bijlange geen miljonair, hè. Als ik binnen enkele maanden een gezellig appartement kan huren met mijn vriendin, is dat al meer dan genoeg. Dat heeft rust gebracht.”

17. Hoe definieert u liefde?

“Vroeger vond ik het vooral interessant als meisjes geen interesse in mij toonden. Ik hield ervan om mezelf te bewijzen om hun aandacht en liefde te krijgen. Vandaag vind ik dat hele hard to get-gedoe vooral vermoeiend. Bij mijn vriendin Claudia, met wie ik bijna drie jaar samen ben, ontdekte ik dat een relatie ook een bron van rust kan zijn. Ik zeg weleens dat liefde voor mij betekent dat ik me zó op mijn gemak voel bij iemand, dat ik bij die persoon in slaap kan vallen. En bij Claudia kan dat.

“Mijn vriendin relativeert mijn professionele bezigheden ook enorm. Op de momenten dat ik het gevoel heb dat elk item op mijn to-dolijst van het allergrootste belang is, kan zij zeggen: eigenlijk maakt het allemaal niet zoveel uit. Iemand die het leven wat kon helpen relativeren, dat had ik echt nodig.

“Of ik geloof in de eeuwige liefde? Ik wil zeggen van wel, maar ik ben nog maar 24 en heb dus nog maar een klein percentage van mijn leven in een relatie doorgebracht. Ik weet dus niet wat de toekomst zal brengen. Maar nu is het vooral heel leuk, dus natuurlijk hoop ik dat het allemaal nog lang mag blijven duren.”

18. Hoe kijkt u naar uw lichaam?

“Het grootste deel van de tijd ben ik best tevreden over hoe ik eruitzie. Maar er zijn ook grenzen aan mijn zelfvertrouwen. Online zul je me bijvoorbeeld niet snel een foto in bloot bovenlijf zien posten. Misschien was dat anders geweest als ik een zot sixpack had. Dat weet ik niet.

“Zonder het te beseffen word je als man óók beïnvloed door schoonheidsidealen. Er zijn in het verleden momenten geweest waarop ik dacht dat meisjes alleen op Zac Efron-achtige types konden vallen. Ondertussen besef ik dat dat níét zo is. Het klinkt misschien heel cheesy, maar zolang mijn vriendin vindt dat ik er goed uitzie, is dat voor mij eigenlijk genoeg.”

19. Wat vindt u erotisch?

“Wat ik in elk geval een heel intieme uiting van liefde vind, is als ik uit de douche kom en Claudia me in een warme handdoek wikkelt. De eerste keer dat ik dat meemaakte, wist ik niet wat me overkwam. Het is zo’n zorgzaam, liefdevol gebaar. Ik voelde het overal tintelen. (lacht)

“Erg veel seksuele partners heb ik in mijn leven sowieso nog niet gehad. Met onenightstands heb ik niet veel. Ik wil toch een zekere klik voelen voor ik met iemand in bed duik. Ik vind ook dat je toch vooral goede seks leert hebben in een relatie. Je raakt op den duur wat meer op elkaar ingespeeld, en weet wat de ander leuk vindt en wat niet.

'Als je nog bij je ouders thuis woont, is seks hebben áltijd wel een beetje spannend.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Ik vind het ook helemaal niet moeilijk om aan te geven wat ik zélf fijn vind tijdens de seks. Misschien is dat wel iets wat ik erotisch vind, nu ik erover nadenk: communicatie tussen de lakens! Ik heb het dan niet over dirty talk, maar over samen uitzoeken wat leuk is, en wat voor jou en de ander werkt.”

20. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Als je nog bij je ouders thuis woont, is seks hebben áltijd wel een beetje spannend. Er kan altijd iemand binnenkomen, hè. Ik kijk er dus wel naar uit om binnenkort weer een eigen plek te hebben.” (lacht)

21. Hoe zou u willen sterven?

“Ik zou graag een van de eerste mensen zijn die zich effectief doodlacht. Dat zou ik een mooi en passend einde vinden. Sowieso hoop ik dat ik op mijn doodsbed omringd ben door mijn beste vrienden, en dat we er zelfs in die laatste momenten nog in slagen om humor in het leven te vinden.”

22. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Witte bonen in tomatensaus! Dat maakte mijn papa vroeger regelmatig klaar als hij in tijdsnood zat, samen met een worst en wat puree. Droommaaltijden, vond ik dat. Ik hou nu eenmaal van simpele kost. Ook nu is er geen dag waarop een portie witte bonen me niet smaakt. Ik vind het een echte klassieker.”

23. Welke droom hebt u nog?

“Op persoonlijk vlak droom ik ervan om later groepsreizen te kunnen maken met mijn vrienden waar ook hun partners en eventuele kinderen bij zijn. Er met een leger mensen die je graag ziet op uit trekken, en samen een reusachtig vakantiehuis huren, dat lijkt me zalig.

“Ik hoop natuurlijk ook dat ik mijn podcast nog lang kan blijven doen. Als gasten bij mij langskomen, is het altijd mijn ambitie om van ons gesprek het leukste interview te maken dat ze ooit al gaven.

“De laatste tijd gebeurt het weleens dat ik aanbiedingen krijg om ook voor traditionele televisiezenders aan projecten mee te werken. Als er iets interessants passeert, zal ik dat voorstel zeker bekijken. Maar het is geen einddoel. Er zijn mensen die denken dat mijn onlinevideo’s een soort springplank zijn naar een carrière als schermgezicht, maar zo bekijk ik het absoluut niet. Kijk naar Average Rob: sommige van zijn video’s halen hogere kijkcijfers dan programma’s op televisie. Het internet is echt al lang geen minderwaardig medium meer. Wie dat nog denkt, is niet aan het opletten.”