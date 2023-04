‘Plots was mijn hele leven routine’: mentale klachten bij prille vaders blijven nog te vaak onderbelicht

Ook voor vaders is het prille ouderschap soms een beproeving. De verantwoordelijkheid voelt verpletterend, perfectionisme doet hen de das om, of het slaaptekort stapelt zich op tot problematische proporties. Ook bij jonge vaders. ‘Er waren momenten dat ik dacht dat mijn gezin beter af zou zijn zónder mij.’

Reikhalzend keek Ben Baeyens (32) uit naar het moment waarop hij voor het eerst vader zou worden. In maart van vorig jaar was het eindelijk zover, en kreeg hij zijn zoon Fil. Maar zeemzoet waren die eerste dagen allerminst. “De eerste nachten nadat mijn zoontje geboren werd, waren vreselijk. Hij had last van reflux en had een koemelk­eiwit-allergie, waardoor hij maar bleef huilen van de krampen. Het besef dat mijn kind pijn had, en dat ik die niet kon verhelpen, zorgde voor een enorm gevoel van machteloosheid. Ik ben sowieso nogal perfectionistisch ingesteld, en wilde het goed doen als vader. Maar al tijdens die eerste dagen doemde de gedachte op: ik kan dit eigenlijk niet.”

Het was over het algemeen een ­beetje véél tijdens die periode, herinnert Ben zich. “Ik was ook net veranderd van job. Enerzijds wilde ik investeren in dat nieuwe werk, anderzijds vond ik het belangrijk om als vader en partner thuis zoveel mogelijk aanwezig te zijn”, zegt de jonge vader. “Maar eenmaal thuis botste ik dan op een zoontje dat het moeilijk had en een vrouw die heel de dag haar uiterste best had gedaan, en doodop was. Ook mijn energie was op en ik wilde eigenlijk niets liever dan gewoon gaan slapen. Dat leidde tot een groot schuldgevoel. Ik kon niet voor mijn kind zorgen en liet ook mijn partner aan haar lot over. Wat voor papa was ik?”

Vlak voor de zomer zag Ben zijn vrouw verstijfd onder de douche staan. “Ze was gecrasht”, zegt hij. “Zelf ben ik nog een tijd op automatische piloot verder blijven gaan, maar enkele maanden later ben ik ook zelf onderuitgegaan. Dat gebeurde op vakantie in Italië, waar ons zoontje buikgriep kreeg, met uitdroging als gevolg. We werden weer volop in die zorgende rol gekatapulteerd, met een kind dat het overduidelijk erg moeilijk had. De rust waar mijn vrouw en ik zo naar hadden gesnakt, kwam er niet.”

Het was de druppel die de emmer deed overlopen, en eenmaal thuis begon Ben zich terug te trekken. “Ik was voortdurend moe, kwam niet meer buiten, en dacht op een zeker moment zelfs dat mijn gezin beter af zou zijn als ik er niet meer was. (stil) Toen heeft mijn vrouw aan de alarmbel getrokken. Ik ben door de huisarts doorverwezen naar een psychiater, en kreeg antidepressiva voorgeschreven. Want postnataal of niet: een depressie was het zeker.”

Ondertussen gaat het beter, zegt Ben. “We hebben geluk met een schoonmoeder die ons enorm bijstaat in het ouderschap. Er zijn nu ook veel meer momenten waarop het ouderschap wél plezierig is. Als ik mijn zoontje in de crèche ga ophalen en hem naar mij zie lachen, dan zijn die moeilijke momenten snel vergeten. Er zijn dus opnieuw geluksmomenten aan het ouderschap verbonden. Lange tijd was dat niet zo.”

Ben Baeyens begon zich terug te trekken na de geboorte van zijn zoontje. ‘Ik was voortdurend moe en kwam niet meer buiten.’ Beeld Hannes Vandenbroucke

Mentale klachten bij prille vaders komen vaker voor dan gedacht, maar blijven nog vaak onderbelicht, zegt ook Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en deskundige op het vlak van vaderschap. “De aandacht van hulpverleners en zorgpersoneel gaat nog veeleer naar moeders; het is pas sinds enkele jaren dat we erkennen dat het ouderschap ook voor vaders een grote kentering in hun leven betekent.” De impact op je relatie, je seksuele leven, je vriendschappen én je werk zijn absoluut niet te onderschatten, zegt hij. “Je krijgt er bovendien nog een heleboel verantwoordelijkheden bovenop. Vaders kunnen met die moeilijkheden vaak op minder plekken terecht.”

“Sinds enkele jaren verwijs ik regelmatig naar een grootschalig onderzoek van Elia Psouni aan de Universiteit van Lund in Zweden. Zij onderzocht 447 kersverse vaders, en stelde vast dat 8 tot 12 procent van hen klachten ervoeren die vergelijkbaar waren met die van moeders die een postnatale depressie doormaken. Bij vrouwen ligt dat percentage maar iets hoger, op 15 procent.” De wetenschap is er nog niet uit of we bij vaders wel over een postnatale depressie kunnen of mogen spreken, zegt de professor. “Maar dat jonge vaders geregeld te maken krijgen met problematieken als irritatie, rusteloosheid en prikkelbaarheid, staat buiten kijf.”

De verklaring voor die mentale malaise bij vaders zoekt Tavecchio deels in de veranderde rolverdeling in gezinnen die de voorbije decennia heeft plaatsgevonden. “In tegenstelling tot dertig of veertig jaar geleden willen ook vaders hun ouderrol zo betrokken mogelijk invullen. Ze dragen meer verantwoordelijkheid in de opvoeding van hun kinderen en nemen een groter deel van de zorgende rol op zich. ’s Nachts is het niet meer vanzelfsprekend dat alleen de moeder opstaat om het kind te sussen: ook vaders nemen hun deel van de zorgtaak op. Een goede zaak, natuurlijk. Maar tegelijkertijd wordt van vaders wel nog steeds verwacht dat ze professioneel op hetzelfde niveau blijven presteren als vroeger. Er is dus meer op het bord van jonge vaders beland, terwijl er in hun professionele leven vaak geen of weinig rekening gehouden wordt met hun nieuwe verplichtingen als ouder. De samenleving laat hen daar ook veel minder de ruimte toe. “Kijk gewoon al maar naar het ouderschapsverlof: al na enkele weken moeten vaders opnieuw aan het werk”, zegt Tavecchio. In veel gevallen zijn het ook nog steeds moeders die hun carrière – al dan niet tijdelijk – op een lager pitje zetten na het krijgen van een kind, blijkt ook uit recent onderzoek van de KU Leuven.

Groot schuldgevoel

Praten over de strubbelingen van het vaderschap ligt bovendien vaak nog erg moeilijk. Dat merken we ook tijdens het schrijven van deze reportage: heel wat vaders gaven toe dat ze het ouderschap niet altijd als een in glimmend papier verpakt cadeau beschouwden, maar wilden hun verhaal alleen anoniem kwijt. “Het is een cliché, maar mannen komen nog steeds niet graag uit voor mentale klachten of gezondheidsproblemen”, merkt Tavecchio op. “Vaak reageert de omgeving ook helemaal niet zo begripvol als vaders zich dan toch eens uitlaten over de moeizaamheden van het ouderschap. Want: wat moet je vrouw dan wel niet voelen? Vaders moeten dus een hele drempel over om hun hart te luchten.”

Ook Matthias (38), vader van twee jonge kinderen, wil zijn getuigenis enkel onder een schuilnaam kwijt. Hij wil niet dat zijn worstelingen met het vaderschap afstralen op zijn gezin. Voor hem begonnen de moeilijkheden vier jaar geleden, na de geboorte van zijn tweede zoontje. “Tijdens de bevalling was de navelstreng rond zijn nek komen te zitten, waardoor hij met de vacuümpomp ter wereld gebracht werd. Dat gebeurt wel vaker, hoor, maar een vreedzame geboorte was het niet. Dat heeft bij ons voor stress gezorgd, maar het maakte ook dat onze jongste zoon een erg nerveus baby’tje was. ’s Avonds moest hij vaak een uur uithuilen voor hij in slaap viel, en van het minste geluid schrok hij weer wakker – soms was het opheffen van het dekbed al genoeg. Meer dan twee jaar lang waren onze nachten onderbroken, en ook overdag hadden we geen moment rust, want zijn dutjes duurden maximaal tien minuten.”

Ook hun oudste zoon begon zich sinds de komst van hun tweede kind lastiger te gedragen. “Eerst dachten we dat hij jaloers was omdat hij de aandacht van zijn ouders plots moest delen. Het werd bijna een soort pestgedrag: geen minuut liet hij zijn broer met rust. Er waren dus heel veel stressfactoren, en ik had het gevoel dat mijn kinderen al mijn knoppen tegelijkertijd indrukten. Gecombineerd met een stevig slaaptekort voelde ik me al snel geen mens meer.”

Dat begon na een tijd stevig door te wegen, zegt Matthias. “Ik voelde me vaak down, was slechtgezind en kortaf tegen de mensen die me het dierbaarst zijn. Uit pure onmacht. Ik wist niet wat me overkwam en was daarom boos op alles en iedereen. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik me gedurende zo’n lange tijd echt slecht in mijn vel voelde. Het lukte me niet meer om de geduldige en lieve papa te zijn die ik eigenlijk wilde zijn, wat natuurlijk voor een enorm schuldgevoel zorgde. Ook op mijn vrouw heeft dat gewogen: zij moest niet alleen de situatie met de kinderen ondergaan, maar kreeg er mijn gedrag nog eens bovenop.

“Het kantelpunt kwam er na twee jaar, toen we gingen praten met een kinderpsycholoog en -neuroloog. Die vertelden ons dat onze oudste zoon wellicht het syndroom van Gilles de la Tourette heeft. Die diagnose bracht wat meer rust: zijn gedrag blijft soms moeilijk, maar we kunnen het nu beter plaatsen, en hebben tools om ermee om te gaan.” De kinderen zijn ondertussen ook wat ouder, en de nachten weer wat langer: ook dat helpt, zegt Matthias.

Het voorbije jaar hebben Matthias en zijn partner veel met elkaar gepraat over wat er tijdens die periode van crisis precies gebeurd is. “Daar hadden we destijds de mentale ruimte niet voor. We gingen in relatietherapie, en ook afzonderlijk bezochten we een psycholoog om naar de dieperliggende problemen te kijken. Het gaat nu beter, zowel met de kinderen als in onze relatie, maar er zijn wel degelijk kwetsuren die langer nodig zullen hebben om te genezen. Als het nu met de kinderen nog eens moeilijk is en ik mijn geduld verlies, merk ik dat dat bij mijn vrouw veel gevoeliger ligt. Er zit bij haar dus echt wel een trauma. En ook zelf krimp ik nog ineen als ik hoor dat de kinderen weer eens beginnen te ruziën. Daaraan ben ik nog steeds aan het werken.”

Geen van de vaders die we spraken voor deze reportage hadden op voorhand voorzien dat het ouderschap zo’n emotionele tol zou eisen. De uiteindelijke moeilijkheden kwamen als een verrassing. Dat is bovendien niet zo zeldzaam. Laatst bleek uit de Gezinsenquête van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat een op de drie ouders het ouderschap uiteindelijk moeilijker vindt dan verwacht. Een kwart van de bevraagde ouders gaf toe dat de opvoeding van hun kinderen hen emotioneel uitputte, een vijfde ervoer ook fysieke uitputting.

Illustrator Arno Van De Velde (35) schreef zelfs een boek over de rauwe realiteit van het prille vaderschap. De papahandleiding is nog maar vier maanden uit, maar ondertussen al aan zijn derde druk toe. Er is duidelijk vraag naar stemmen die openhartig over het vaderschap berichten. Ook op zijn Instagram-pagina toonde hij zich in zijn illustraties al meermaals openhartig over de weerhaken van het ouderschap.

Illustrator Arno Van De Velde schreef een boek over de rauwe realiteit van het prille vaderschap. ‘Een tweede kindje krijgen bracht meer met zich mee dan gedacht.’ Beeld Hannes Vandenbroucke

Arno had al van jongs af aan een uitgesproken kinderwens, zegt hij. “Ik wist ook altijd al dat ik het liefst twee kinderen wilde, en dat ik op de koop toe graag jong papa zou worden.” Vier jaar geleden kreeg hij zijn eerste kindje, twee jaar later kwam er een tweede bij. “Dat eerste kind liep allemaal nog relatief vlot, maar een tweede kindje krijgen bracht meer met zich mee dan gedacht. Het kleine restje vrije tijd dat nog overbleef en de beperkte ruimte waarin ik mijn creatieve werk kon verrichten, vielen compleet weg. Gefocust doorwerken, dat zat er niet meer in. Dat was ontzettend mind-numbing.”

Door de moeizame mix van het ouderschap en het creatieve werk belandde Arno in een burn-out, en later in een parentale bore-out, zegt hij. “Dit klinkt misschien heel zwaar, maar het eerste anderhalve jaar na de geboorte van ons tweede kindje heeft me echt wel voor een stuk gebroken. Die kleine was uiteraard ontzettend welkom, maar plots was mijn hele leven routine. Alles was sleur. Ik was een machine die zijn kinderen in slaap moest wiegen, eten geven, en voor de zoveelste keer dezelfde puzzel moest leggen. Ik ervoer ongelofelijk tegenstrijdige emoties: enerzijds is het geweldig om je kinderen vooruitgang te zien boeken, maar aan de andere kant vond ik de routines van het ouderschap doodsaai. In die mate zelfs dat ik in een depressie aan het wegzinken was.

“Toen zijn mijn vrouw en ik toch gesprekken beginnen te voeren over hoe we het anders konden aanpakken. Ik begon halftijds in een pizzeria te werken, zodat ik niet meer met financiële druk achter mijn tekentafel hoefde te gaan zitten, maar opnieuw de mentale ruimte kreeg om te creëren. En we schakelden ook wat extra hulp in van de grootouders. Dat doet al veel.”

Meer openheid

Hoe kunnen vaders beter geholpen worden? Volgens professor Tavecchio moeten vaders in de eerste plaats meer bij de gesprekken en de hulpverlening rond het ouderschap betrokken worden. “Er is nog steeds weinig bewustzijn bij de professionals in de gezondheidszorg dat ook vaders moeilijkheden met het prille ouderschap kunnen ervaren. Het verbeteren van de screening is dus enorm belangrijk: professionals in ziekenhuizen en in de geestelijke gezondheidszorg zouden uit eigen beweging moeten vragen hoe het met de vaders gesteld is, zodat ze niet door de mazen van het net glippen. Maar vaders zouden ook vaker met elkaar moeten praten over wat er niet goed loopt in het vaderschap.”

De openheid om vrijuit over de moeilijke kanten van het vaderschap te praten, ontbreekt nog, zegt ook Ben. “Wat ik het meeste gehoord heb, net voor ik vader werd, was: ‘Geniet nog van je slaap, want die ben je binnenkort kwijt.’ Veel verder dan enkele platitudes gingen de gesprekken over het vaderschap niet, zegt hij. “Als ik nu zelf koppels zie die een kind verwachten, probeer ik hen wel mee te geven dat het normaal is dat het af en toe eens moeilijk wordt – zonder hen natuurlijk de stuipen op het lijf te willen jagen. Soms zijn er momenten waarop je even niet meer weet welke kant je op moet, en dat is normaal.”

Voor Valentijn Deneulin (36), een zelfstandig kinesitherapeut, was het vooral de zelfopgelegde druk om het ouderschap zo goed mogelijk aan te pakken, die op de schouders woog. Zijn dochtertje is nu 1,5 jaar oud, en volgens Valentijn “een gemakkelijk kind”. “Ik heb al bij al geen reden tot klagen: mijn schoonouders wonen in de buurt en helpen als mijn dochter ziek is. Ook op mijn ouders kan ik rekenen. Het is raar om te moeten getuigen over de mentale last van het vaderschap als je kind gemakkelijk eet en goed doorslaapt. Maar die is er wel degelijk.

“Mijn partner en ik hebben bijvoorbeeld toch even moeten zoeken hoe we de lasten van het ouderschap evenredig konden verdelen. Ook het idee dat je je kinderen tijdens de eerste jaren van hun leven een basis meegeeft waarop ze de rest van hun leven zullen terugvallen, werkt soms verlammend. Je wil niet te streng voor hen zijn, zodat je hen niet angstig maakt. Maar tegelijkertijd wil je hen ook niet té vrij laten.”

Hij heeft in die eerste maanden veel gepiekerd, zegt Valentijn. “Ik legde mezelf behoorlijk wat druk op om de perfecte vader te zijn. Het verantwoordelijkheidsgevoel, het voortdurende plannen, je leven dat er plots helemaal anders uitziet… dat maakte het zwaar.”

Onder andere door gesprekken met een psycholoog leerde hij om zijn perfectionisme meer onder controle te krijgen. “Om hulp durven vragen moest ik leren. En als er iets is wat ik heb geleerd over het vaderschap, is het wel dat gewoon doen wat je kunt, met veel liefde, eigenlijk al meer dan genoeg is.”

Daarin springt Ben hem bij: “De focus verleggen op wat wel goed loopt, in plaats van enkel naar mijn tekortkomingen als vader te kijken: dat heeft me misschien wel het meest geholpen om ook weer de mooie momenten van het ouderschap naar waarde te schatten.”