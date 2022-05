‘Plots beseffen velen dat ze onderbetaald worden’: Sarah Dimani vroeg mensen naar hun loon, en kreeg honderden reacties

Altijd al willen weten wat een raketingenieur verdient? Dankzij de TikTok-filmpjes van een jonge Amerikaanse vrouw kan dat. ‘Loontransparantie is bij ons nog een groot taboe’, meent Sarah Dimani, oprichter van het Belgische onlineplatform The Narcist.

Met een camera in de hand de straat optrekken en aan wildvreemden hun beroep en jaarloon vragen, je moet het maar durven. De Amerikaanse Hanna Williams (25) deed het in Washington. Het resultaat deelde ze op het sociaalnetwerkplatform TikTok onder de naam @salarytransparanstreet. Met miljoenen kijkers tot gevolg. Zelf wil ze vooral jonge werknemers en minderheden bereiken. “Ik hoop dat ze zich zo realiseren dat ze marktonderzoek moeten doen en hun salaris kunnen onderhandelen”, zegt ze in de Amerikaanse pers.

Dankzij Williams weet iedereen nu bijvoorbeeld dat het jaarloon van een startende raketingenieur in Washington rond de 95.600 dollar (omgerekend zo’n 90.800 euro) ligt. Maar in de VS is de loonverwachting helemaal anders dan in België, vindt Sarah Dimani, oprichter van het online vrouwenplatform The Narcist. Geïnspireerd door Williams stelde ze dezelfde vraag aan haar volgers, “want loontransparantie is bij ons toch nog wel een groot taboe.”

Er stroomden honderden reacties binnen. “Het hielp wel dat ik de reacties altijd anoniem deelde”, zegt Dimani. “Sommigen schaamden zich omdat ze weinig verdienden, anderen omdat ze juist heel goed verdienden. In België zijn we heel bescheiden.” Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent, bevestigt: “Mensen delen veel met elkaar, maar hun loon niet.”

De discussie kwam gauw op gang in Dimani’s inbox: “Veel volgers reageerden dat ze door deze getuigenissen beseften dat ze onderbetaald werden. Een volger stuurde dat ze twee jobs combineert en nog steeds maar 1.600 euro netto verdient.” Een grafisch ontwerper getuigde dan weer dat ze ondanks twee universitaire diploma’s, niet meer verdient dan iemand zonder diploma. “Ik denk dat er binnenkort veel boze bazen zullen zijn door mijn Instagram-verhaal. Vrouwen hebben vaak een minderwaardigheidscomplex maar beginnen hierdoor toch echt hun waarde te beseffen.”

Onder @salarytransparanstreet kan je op TikTok getuigenissen zien van Amerikanen over hun loon. Beeld rv

Het klopt, zegt Baert, dat vrouwen en etnische minderheden vaak nog in een minder sterke positie staan tijdens loononderhandelingen: “Bepaalde groepen worden nog steeds gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Minderheden zullen daar soms op anticiperen door zelf hun looneisen te laten zakken. Of een werkgever kan soms ook (on)bewust hogere loonvoorstellen doen aan mannen zonder dat collega’s dat weten.” Daarnaast zouden vrouwen volgens onderzoek minder risico’s nemen. “Een hoger loon vragen houdt op zich ook altijd een risico in, want de onderhandeling kan afspringen of je relatie met de medeonderhandelaar kan slechter worden”, legt Baert uit.

Onwetendheid

In Amerikaanse staat New York zal vanaf november een loontransparantiewet in werking treden die werkgevers verplicht een schatting van het loon te vermelden in vacatures. Maar volstaat transparantie om de loonkloof aan te pakken? Baert vreest van niet: “Daarvoor is de discriminatie op de arbeidsmarkt nog te flagrant. Praktijktesten tonen dat werkgevers jonge vrouwen met één kind beduidend minder uitnodigen voor een sollicitatiegesprek omdat ze vrezen dat ze door een nieuwe zwangerschap zullen uitvallen. Om dat probleem tegen te gaan, zijn er vooral investeringen in de kinderopvang en een hervorming voor het ouderschapsverlof nodig.”

“Een groot deel van de maatschappij weet gewoon niet hoe ze moeten onderhandelen”, vertelt Dimani. “Ze hebben dat niet thuis, noch op school of op het werk meegekregen. Veel van mijn volgers stuurden al tips over hoe je moet onderhandelen. Anderen vertelden over een barema in de zorgsector dat blijkbaar niemand kent, maar wel voor een hoger loon kan zorgen. Dat is exact wat ik wil doen met mijn platform: vrouwen samenbrengen en informatie doorspelen.”