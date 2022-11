Pleidooi voor een gelukkig leven alleen: ‘Wie in een relatie zit, heeft ‘the one’, maar wie single is, heeft ‘the ones’’

Internationale Vrijgezellendag, elk jaar op 11 november, lijkt misschien een bedenkelijke feestdag. Zijn singles geen onvoltooide bouwpakketten die voortdurend hunkeren naar die ene speciale persoon? ‘Een hardnekkige mythe’, zegt de Amerikaanse psycholoog Bella DePaulo.

U doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar de single at heart: vrijwillige singles die oprecht gelukkig zijn zonder een romantische partner.

Bella DePaulo: “Voor sommige mensen is single zijn een tijdsgebonden manier van leven, een sociale constructie die onder de juiste omstandigheden kan veranderen. Maar voor anderen gaat het dieper. Single zijn is wie ze zijn. Ze kiezen daar bewust voor en willen helemaal niet voldoen aan dat maatschappelijk dogma dat stelt dat we per se een romantische partner in het centrum van ons leven moeten plaatsen. Vrijwillige singles zijn helemaal niet geïnteresseerd in daten. Ze zijn niet tegen hun wil alleen, integendeel, ze koesteren het alleen zijn. Ze hoeven niet te trouwen om hun happily ever after sprookje te hebben.

“Die keuze maakt hun leven niet altijd makkelijker. Denk maar aan al die legale voordelen die uitsluitend op koppels van toepassing zijn. In de Verenigde Staten is het mogelijk nog erger. Daar worden getrouwde stellen beschermd door meer dan duizend wetten. En toch zijn er zoveel singles die al jaren, soms decennia, oprecht gelukkig zijn. Het zijn net die singles die de meeste kritiek krijgen. Wellicht omdat ze dat ideale maatschappijbeeld bedreigen.”

De stelling dat een stabiele langetermijnrelatie ons gezonder en gelukkiger zou maken dan een leven als single klopt niet?

“Meer dan zeventig jaar was dat inderdaad het sprookje waarin iedereen geloofde, maar nieuwe studies wijzen uit dat het eigenlijk helemaal niet zo overduidelijk voordelig is om jarenlang naast dezelfde persoon in de zetel te zitten. Singles zijn sportiever dan getrouwde stellen. Wie trouwt, wordt doorgaans dikker. En soms versterkt het huwelijk slechte trekjes: mannen die roken, roken méér wanneer ze getrouwd zijn.

“Ook de stelling dat je beter af bent in een relatie als je zwaar ziek wordt, moeten we met een korrel zout nemen. Uiteraard zal het comfortabeler zijn te leunen op een partner, maar uit een studie van vrouwen met borstkanker blijkt dat de getrouwde vrouwen niet minder stress ervoeren dan de single vrouwen. Ze kenden evenmin een sneller herstel.

“Volgens Dmitry Tumin, socioloog aan de universiteit van Ohio, zijn getrouwde mensen niet per se gelukkiger dan voor hun huwelijk. Alleen als pasgetrouwden scheen hun ster wat feller, maar na een paar jaar waren ze niet gezonder, gelukkiger of minder depressief dan singles. Wetenschappers hebben het huwelijk altijd een oneerlijk voordeel gegeven, bijvoorbeeld door alleen te focussen op huwelijken die de tand des tijds doorstonden en niet op de relaties die strandden.”

Een relatie beschermt ons dus ook niet tegen eenzaamheid?

“Onderzoek toont aan dat singles vaak een grotere sociale kring hebben en een hechtere band onderhouden met hun vrienden, ouders, broers en zussen en buren. Koppels hebben net de neiging om zich enkel op hun eilandje met twee te fixeren, en hun vrienden en familie te verwaarlozen. Als je in de rats zit, zal een single vriend je doorgaans sneller uit de nood helpen. Vrijwillige singles zitten vaak alleen thuis, maar zo hebben we het graag. De meesten hebben betekenisvolle relaties en voelen zich helemaal niet alleen. Wie in een relatie zit, heeft the one, maar wie single is, heeft the ones.”

Heeft de pandemie een impact gehad? De lockdowns zijn voor veel singles toch een ongelukkige periode geweest?

“Dat is het narratief waaraan de media zo hardnekkig vasthielden. Sommige singles zullen zich inderdaad geïsoleerd hebben gevoeld, net als sommige koppels het spuugzat waren om de hele tijd op elkaars gezicht te kijken. Maar de singles at heart hebben het best goed gedaan. Ze hadden al verschillende interesses gecultiveerd die van pas kwamen tijdens de pandemie: lezen, mediteren, schrijven, sporten... Voor hen was isolatie geen stressfactor.

“Singles die bang zijn zich alleen en eenzaam te voelen, maken meer kans zich te vervelen en de tijd die ze met zichzelf doorbrengen op een negatieve manier te ervaren. Wanneer ze dan aangewezen zijn op zichzelf, weten ze niet wat ze moeten doen. Ze piekeren of scrollen eindeloos op sociale media.

“Voor de single at heart is die ervaring helemaal anders. Zij voelen zich net meer ontspannen als ze alleen zijn. In hun eentje voelen ze zich het best. Thuis is een schuilplaats, geen gevangenis. Dat blijkt ook uit een korte coronasurvey na één jaar pandemie. De meeste singles wilden terug naar hun leven van vroeger, maar niemand verlangde naar een relatie. Integendeel, ze waren meer dan ooit overtuigd van hun single leven.”

Bella DePaulo. Beeld Postize

Singles ervaren meer persoonlijke groei dan mensen in een relatie, zegt u. Maar leer je in een relatie niet meer over jezelf, omdat je bijvoorbeeld voortdurend compromissen moet sluiten met de ander?

“Mensen leren compromissen maken in verschillende domeinen in hun leven: op het werk, in vriendschappen, in hun sportteam... Singles leren doorgaans meer over zichzelf omdat ze veel tijd alleen doorbrengen en dus oprecht en voluit kunnen kiezen voor de passies en interesses in hun leven.

“Singles zijn doorgaans ook vrijgeviger. Ze doen vaker aan vrijwilligerswerk dan getrouwde mensen. En wie denk je dat er klaarstaat om voor de bejaarde ouders te zorgen? Niet de broer of zus in een relatie, wel de single. Ze hechten bovendien meer belang aan een job die ze betekenisvol vinden. Zodra we in een relatie zitten, zijn we gefocust op extrinsieke motivatoren, zoals jobzekerheid en salaris.”

Waarom kijken we vooral meewarig naar single vrouwen?

“Vroeger was het huwelijk met name voor vrouwen een manier om hun positie in de samenleving te versterken. Maar ook vandaag wordt er op single vrouwen neergekeken, alsof ze gefaald zijn in een belangrijk doel in hun leven. Het doembeeld van de oude vrijster die bitter eindigt, is hardnekkig.

“Maar het beeld klopt niet. De meeste single vrouwen voelen zich vanaf hun veertigste net heel goed in hun vel. Ze trekken zich ook geen hol meer aan van ‘bemoedigende’ commentaren van anderen. Ze weten hoe ze willen leven en zijn daar blij mee. Als ik die bevinding deel met andere single vrouwen van boven de veertig, reageren ze vaak hetzelfde: ‘Ik dacht dat ik de enige was!’ Wat nogmaals bewijst dat we open moeten zijn om de mythe te doorbreken.”

Heeft de vrijwillige single bepaalde karaktertrekjes?

“Als we de clichés mogen geloven, zijn mensen die al lang alleen leven neurotisch, sociaal onhandig en een tikkeltje bekrompen. Anders zouden ze vast wel een partner hebben gevonden. Het tegendeel is waar. Wie graag alleen is en niet bang is single te zijn, is helemaal geen gespannen piekeraar of depressieve loner. Die mensen zijn vaak open-minded, genereus, voelen zich niet snel afgewezen en raken niet snel gekwetst.

“Als ze wel in een relatie zitten, laten ze hun eigenwaarde niet afhangen van die relatie. Ze weten dat als de relatie afspringt, ze altijd op zichzelf en hun eigen gezelschap kunnen terugvallen. Ze zullen een slabakkende relatie dan ook nooit eindeloos rekken. En als ze daten, zijn ze zeer selectief.”

Is wie het gelukkigst is als single per definitie ook aseksueel?

“Ik deed recent een online rondvraag bij 8.000 mensen van meer dan 100 nationaliteiten. Twaalf procent van de singles at heart identificeerde zich als aseksueel, versus 3 procent van de mensen in een relatie. Wie lang vrijgezel is, heeft dus meer kans aseksueel te zijn, maar niet iedere single at heart is aseksueel.

“Bovendien hebben ze vaak een aromantisch trekje. Zij ervaren geen romantische aantrekkingskracht. Andere singles voelen zich wél op een romantische manier aangetrokken tot anderen, soms zelfs op een heel diep niveau, maar dan nog kiezen ze ervoor hun leven niet te organiseren rond een liefdespartner.”

U zegt dat singles at heart niet altijd trouw blijven aan zichzelf en soms wél in een duurzame relatie belanden. Zijn zij dan per definitie ongelukkig in een koppel?

“Het zijn doorgaans mensen die ernaar verlangen om single te zijn, maar hun partner niet willen kwetsen door de relatie te verbreken. Bovendien vinden ze het fijn om te ontsnappen aan de druk van buitenaf. Geen vervelend gedoe van bezorgde ouders die na elk weekend hoopvol vragen hoe de zaterdagavond was.

“Die relaties zijn vaak een tikje onconventioneel. De partner geeft hen doorgaans bijzonder veel vrijheid en tijd om alleen te zijn. Dat is vaak de enige manier om de druk van de ketel te halen en de relatie een kans op slagen te geven.”

Kan een latrelatie, wat staat voor living apart together, een goed alternatief zijn?

“Uit onderzoek van Paul Amato, professor sociologie aan de universiteit van Pennsylvania, blijkt dat koppels sowieso meer dan vroeger geneigd zijn om dingen alleen te ondernemen. Koppels in de jaren 2000 deden al minder samen met hun partner dan koppels in de jaren tachtig: ze gaan minder samen uit, eten minder vaak samen en hebben minder gemeenschappelijke vrienden.

“Almaar meer mensen kiezen voor een latrelatie. Niet omdat ze niet zeker weten of ze wel samen willen zijn of omdat ze een vrijkaart voor overspel willen, maar omdat ze een relatie willen én een eigen plek. Die koppels illustreren heel mooi ons hedendaags verlangen om zowel samen als alleen te zijn.”

Gen Z staat erom bekend de traditionele relatiepatronen uit te dagen. Zullen zij het taboe op single zijn doen kelderen?

“De jongere generaties durven inderdaad af te wijken van de norm. Maar het is nog altijd moeilijk te ontsnappen aan de druk om in een relatie te stappen, zeker als je jong bent en je nog moet uitzoeken wie je bent en wat je wilt. Jonge mensen zijn vaak geneigd om conventionelere manieren van leven uit te testen, zelfs al houden ze van hun vrijgezellenbestaan en sukkelen ze van de ene romantische teleurstelling in de andere.

“Het concept vrijwillig single zijn is bovendien nog te weinig bekend, waardoor veel mensen niet single willen blijven. Een relatie blijft de heilige graal. Het doet me denken aan die andere opvatting die ooit zo hardnekkig was, die van de vrouw aan de haard. Geen enkele vrouw wou het anders, toch?

“Als het taboe verdwijnt, zullen meer mensen single blijven. Ik zie nu al een evolutie. Mensen die al lang single zijn, schamen zich er steeds minder om. Ze hebben niet langer het idee dat er iets mis is met hen of dat ze iets ongrijpbaars aan het missen zijn. En zelfs wie alleen is maar wel een relatie zoekt, is minder tolerant ten opzichte van stigmatisering en stereotypering van singles.”

Kun je na twintig jaar alleen leven nog zin krijgen in een relatie?

“Dat kan, al zal het moeilijk zijn. Als je al decennia alleen leeft, is de kans groot dat je de kracht en het plezier van alleen zijn hebt ontdekt, en je dat leven niet meer wil loslaten. (lacht)

“Kijk, ik ben een gepassioneerde voorvechter van een gevuld en authentiek leven als single, maar het is absoluut niet de beste oplossing voor iedereen. Sommige mensen zullen hun mooiste leven leiden met kinderen en een partner. We leven in de 21ste eeuw. We hoeven niet allemaal hetzelfde pad te volgen.”