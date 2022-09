Pimp je tomatensaus met dit geheime ingrediënt

Uw tomatensaus smaakt nooit meer hetzelfde dankzij dit onverwachte geheime ingrediënt.

Het einde van het heilige seizoen, het tomatenseizoen, nadert. Daarom verwen ik u op de valreep nog met een laatste tomatenrecept om vingers en duimen bij af te likken. Extra voordeel: dit recept is ook goed voor de koudere maanden, wanneer u nood heeft aan wat zomerse vibes, dankzij ingeblikte tomaten of passata. En het is er eentje met een interessante plotwending. Zo til ik de eenvoudige saus naar een hoger en vooral smaakvoller en complexer niveau door simpelweg een geutje vissaus toe te voegen.

Umamibom

Inderdaad, vissaus! Door een eetlepel van deze gefermenteerde bruine vloeistof door de pruttelende tomaten te mengen, gooit u een umamibom in de pan. Wedden dat uw tafelgenoten niet zullen kunnen raden waarom die tomatensaus zo fantastisch lekker smaakt?

Ik geef deze lekkere basissaus een Marokkaanse twist door wat pikante harissa en een theelepel van de geurige specerijenmix ras el hanout mee te laten sudderen. Zo creëert u een smakelijk warm bad om een stukje delicate, witte vis in te laten pocheren. De vis slurpt tijdens het garen al de lekkere smaakmakers op.

Vis klaarmaken schrikt nogal wat mensen af, maar met dit recept is er geen gedoe of gesukkel. Geen vel dat blijft plakken aan de bodem van je pan. Geen vis die volledig uiteenvalt bij het draaien (we’ve all been there). U laat de filets gewoon in de saus glijden, deksel erop en klaar. Om dit gerecht helemaal op topniveau te brengen, verhit u over een heel laag vuur grof gehakte amandelen, de zeste van een biocitroen, een gekneusde teen knoflook samen met enkele specerijen in iets minder dan een deciliter extra virgin olijfolie. Sprenkel de olie met crunchy noten en specerijen over uw couscous en alles valt op zijn plaats. De olie is optioneel, maar eigenlijk niet. Ze geeft de couscous textuur, warmte en een gevoel van luxe.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Vis in tomatensaus met harissa

Dit heb je nodig voor 2 personen

½ ui / 4 middelgrote tomaten / olijfolie / 1 à 2 tl harissa / snuf zout / 2 tl ras el hanout / 1 el vissaus / 100 g kerstomaten / 200 g kikkererwten, uitgelekt / 300 g witte vis (kabeljauw, heek, schelvis…) / 125 g couscous / handje verse koriander

Voor de olie: 1 biocitroen / 35 g amandelen / 70 ml extra vierge olijfolie / 1 teentje knoflook, geschild en gekneusd / snuf zout / 1 el komijnzaad / ½ el korianderzaad

1. Versnipper de ui en snijd de tomaten in stukken. Verhit een geut olijfolie in een pan op middelhoog vuur. Stoof de ui 1 min. aan en voeg dan de harissa toe. Roerbak 1 min. verder en voeg de tomaten toe aan de pan. Kruid met zout en laat, over een laag vuur, ongeveer 10 min. pruttelen.

2. Voeg 100 à 150 ml water, ras el hanout, vissaus, kerstomaten, kikkererwten en de vis toe aan de pan. Zet een deksel op de pan en gaar de vis in ongeveer 5 à 10 min. (afhankelijk van de dikte van de filet), net gaar.

3. Gaar de couscous volgens de instructies op de verpakking. Breng op smaak met peper en zout.

4. Schil met een dunschiller de schil van de biocitroen en hak de amandelen grof. Verhit in een kleine sauspan, over een laag vuur de extra vierge olijfolie. Voeg de amandelen, citroenschil, het gekneusde teentje knoflook en een snuf zout toe. Laat 6 à 7 min. pruttelen, of tot de amandelen lichtbruin zijn. Voeg tijdens de laatste minuut het komijn- en korianderzaad toe. Draai het vuur uit en haal voorzichtig de citroenschil en het teentje knoflook uit de olie.

5. Serveer de vis met couscous en verse koriander. Besprenkel de couscous met de olie met noten en aromaten.

Tip: de overgebleven olie bewaar je nog drie weken in een afgesloten potje.