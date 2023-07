Pedagoge Lynn Geerinck (37): ‘Eenzaamheid bij jonge gezinnen is nog steeds taboe’

In deze reeks belichten we de bruggenbouwers die in deze maatschappij de kloof tussen mensen helpen verkleinen en die samen-leven makkelijker of mooier maken. Die hun, en misschien ook uw gemeenschap helpen uitbouwen. Vandaag: pedagoge Lynn Geerinck biedt met haar Village Dates ondersteuning voor jonge gezinnen. ‘Waarom proberen we met z’n allen het wiel van opvoeden opnieuw uit te vinden?’

“Als je gaat kijken naar de geschiedenis van de mensheid dan merk je dat we het doorheen de eeuwen altijd samen hebben gedaan, dat we als collectieve opvoeders konden steunen op elkaars tijd, handen en ervaring.” Als pedagoge en pedagogisch manager in de kinderzorg was Lynn Geerinck al langer bezig met de kunst van het grootbrengen, maar toen ze negen jaar geleden zelf kinderen kreeg, ontdekte ze de ontbrekende schakel in het proces dat we reeds decennialang wanhopig proberen te perfectioneren.

Geerinck en haar man zijn wat ze zelf “een typisch middelpuntkoppel” noemt; ze bouwden hun nest in Gent, terwijl hun ouders in Brugge en Dendermonde woonden en dus minder actief konden instaan voor de zorg van hun drie kinderen. “Het is een situatie waar heel veel mensen in zitten. De grootouders kunnen de kinderen wel eens opvangen in vakanties of in het weekend bijvoorbeeld, maar ze kunnen weinig structurele ondersteuning bieden. Om een echt actieve rol te spelen in de opvoeding van een kind is nabijheid een belangrijke factor, omdat je op die manier ook ondersteuning krijgt in het dagelijks leven van dat kind, dat in de buurt natuurlijk naar school gaat of hobby’s heeft.”

Spreekwoordelijk hekje

Village-armoede, zo leerde Geerinck, blijkt iets waar wel meer ouders mee kampen. “It takes a village to raise a child. De afgelopen jaren zijn we ons steeds meer gaan afsluiten van elkaar. We bouwen huizen met een spreekwoordelijk hekje eromheen en bieden mensen enkel inkijk via het raam van sociale media - wat de eenzaamheid en frustratie enkel vergroot.”

Want ondanks de mooie plaatjes die we ophangen en de overdaad aan blogs en boeken met informatie over hoe je al dan niet een kind moet grootbrengen, neemt de parentale burn-out bij jonge gezinnen alleen maar toe. “We proberen het wiel van het opvoeden opnieuw uit te vinden met goed klinkende termen, terwijl de geschiedenis ons leert dat wat er écht ontbreekt aan onze opvoedingsstijl doorgaans datgene is waar we eeuwenlang nooit bij stil hebben gestaan omdat het zo voor de hand liggend is.”

Dat we het niet alleen kunnen. Dat het belangrijk is om terug te kunnen vallen op een netwerk, niet enkel van professionals die zich met de zorg van je kind bezig houden, maar daarnaast ook een informeel en intergenerationeel netwerk van mensen die het goed voorhebben met jou en met je kind. “Het hebben van zo’n netwerk gaat verder dan hulp met de kinderen van school of opvang te halen, bijvoorbeeld. Het is ook gewoon heel erg verrijkend voor een kind om op regelmatige basis in contact te komen met andere generaties, met andere voedingsgewoontes of met andere gezinsstructuren.”

Village Dates

De theorie klinkt natuurlijk altijd simpeler dan in de praktijk. Toen Geerinck haar bevindingen over het belang van deze informele netwerken uiteen zette in het boek Goed Omringd kreeg ze steeds vaker de vraag hoe je dat dan eigenlijk doet, je village vinden. En dus richtte Geerinck in 2022 het concept village dates op, waarbij ze mensen uit eenzelfde buurt met elkaar in contact brengt via gerichte WhatsApp-groepen. Van oorsprong is het initiatief gericht op jonge gezinnen, maar er sluiten zich evengoed buurtbewoners aan die al gepensioneerd zijn, of mensen die geen kinderen hebben.

In die groepen worden vervolgens door de deelnemers zelf samenkomsten of play dates opgezet, om praktische hulp of kraamkost gevraagd en te kleine kleding uitgewisseld, maar evengoed wordt er gevraagd of iemand even zin heeft om een wandeling te maken omdat ze écht even het huis uit moeten. Mensen die zich inschreven voor het initiatief noemen het een veilige plek, een groep zonder vooroordelen, en dat dit alleen al voor hen van onschatbare waarde is. “Er is terecht heel wat aandacht voor eenzaamheid bij ouderen, maar de eenzaamheid bij jonge gezinnen is nog steeds taboe. Bekennen dat het even heel zwaar is of dat je je alleen voelt is niet makkelijk, net omdat er zogezegd al die informatie online is en we zogezegd door social media allemaal connected zijn, maar ook omdat we ‘er toch zelf voor gekozen hebben’.

Daarom dat Geerincks Village Dates mensen niet alleen structurele oplossingen bieden, maar ook een taal en een plek om het over die gevoelens te hebben. “Niet iedereen heeft de behoefte aan een grote groep - we zien vaak dat die groepen een goede plek zijn voor algemene oproepen, maar dat deelnemers binnen die groepen een aantal contacten vinden met wie ze ook apart een gesprek of een vriendschap beginnen. Dat is ook logisch - mensen puzzelen nog altijd graag hun village zelf bij elkaar. Gemeenschapsvorming voelt het meest natuurlijk als ze spontaan en bottom up gebeurt.”