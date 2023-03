Paul over de getormenteerde muzikante op wie hij stapelverliefd werd: ‘Ze had iets donkers in zich, maar ik wilde niet mee de diepte ingaan’

Ze rook naar Guinness toen ze Paul (60) vroeg: ‘Would you like to have sex with me?’ Zijn antwoord was nee, maar hij was wel betoverd door deze supergetalenteerde, maar zwaar getormenteerde muzikante.

“Londen, de Scooterbar, twaalf jaar geleden. Ik kwam binnen en er liep onmiddellijk een onbekende vrouw op me af. Ze was klein, droeg een zwarte baljurk en cowboylaarzen en had een gouden Gibson-gitaar in haar hand. In haar donkerrode, opgestoken haar stak een witte lelie. Met een vet Duits accent zei ze: ‘Hi there, how are you?’ Ik had ook mijn gitaar bij en zou die avond wat komen spelen, net als zij. Maar ineens wilde ik niet meer. Er was die avond niet veel publiek en ik moest de dag erop gewoon werken, het was bij nader inzien toch niet zo’n goed idee hiernaartoe te komen en de manische lach van deze mooie vrouw hielp me bij mijn besluit. Ze leek zich bijna aan me te willen vastzuigen. ‘I’m fine thank you’, reageerde ik en maakte me uit de voeten.

Een maand later zag ik haar opnieuw. In een andere club. Weer gekleed in die zwarte baljurk en weer met een bloem in het haar. Ze pakte haar gouden Gibson en begon met een prachtige stem te zingen. Het publiek reageerde uitzinnig. Ook haar gitaarspel was fenomenaal. Al zingend bleef ze me strak aankijken en na afloop liep ze naar de bar en bestelde het ene biertje na het andere tot ze me naar de wc zag gaan en me achterna kwam. ‘Would you like to have sex with me?’ vroeg ze. Ik rook de Guinness in haar adem. ‘Ik wil wel met je samenwerken’, antwoordde ik. Al een tijdje zinde ik op een manier om een andere richting op te gaan, ik was een beetje uitgekeken op folk. Zij was goed in gitaarsolo’s, ik in rhythm en ik dacht: dat zou weleens goed kunnen passen.

“Ze kwam langs, we maakten muziek. Ik dronk wijn, zij wijn en Guinness en toen ze na een paar uur opstond flikkerde ze alles om, de rode wijn spatte tegen de muur. Daarna liep ze naar de wc en viel vervolgens op de zetel in slaap. Genoeg voor vandaag, dacht ik, en ik ben naar bed gegaan. De volgende ochtend, toen ze wakker werd, vroeg ze: ‘Hebben we seks gehad?’ ‘Nee,’ antwoordde ik, ‘je was bewusteloos.’ En ze antwoordde: ‘Dat zou voor de meeste mannen geen punt geweest zijn.’

“De volgende dag was ze er weer. Nu met al haar tassen. ‘Ik trek bij je in’, zei ze. Ik vond het prima, want ik wist dat je alleen een hecht muzikaal duo kan worden als je dag in dag uit eindeloos samen speelt. Maar mijn sleutel kreeg ze niet, want ik vertrouwde haar voor geen cent. Naast mijn muzikantenleven had ik een job, vier dagen per week werkte ik als lijstenmaker. Ze had iets donkers in zich en ik kon me niet permitteren om me een diepte in te laten slepen. Zes weken later hadden we genoeg nummers geschreven om ons als duo te presenteren. We noemden ons de Honky Tonk Twins want zij hield zo van Loretta Lynn. Het klikte goed, we waren een instant succes, mensen zeiden: als je jullie hoort weet je nooit of het in een veldslag of een orgie zal eindigen. Er zat agressie in haar stem; al haar liedjes gingen over haar vergeefse hoop een man te vinden die bij haar bleef.

“Na afloop van onze optredens kwamen er mannen naar me toe die vroegen of ik een relatie met haar had. Dan antwoordde ik: een werk­relatie, wat niet helemaal waar was. Ik hield allang van haar, dat was niet meer te stoppen, haar stem, haar openheid, ze was een kleine vuurbal waarvoor ik telkens een stap achteruit deed, maar die tegelijkertijd een magische aantrekkingskracht had. Soms zei ze na afloop van een gig, ik ga niet met jou mee, ik ga met hem mee, en wees op iemand uit het publiek. Dat vond ik niet leuk, al was een beetje meer ruimte op zijn tijd prima. Na een dag of drie kwam ze altijd terug. Meestal op zondagnacht om een uur of vier omdat ze wist dat ik op maandag vrij was. Dan bonkte ze op mijn deur en eenmaal binnen stortte ze zich op de koelkast en viel verzadigd in slaap op de bank. De volgende dag wilde ze samen boodschappen doen bij Marks & Spencer en moest ik koken terwijl zij ernaast zat. Als we dan ’s avonds op de bank een film keken en ze haar baljurk verruilde voor een joggingbroek, het haar niet langer omhoog maar sluik langs haar gezicht, was het net of alles ‘normaal’ was. Al was zelfs de blik waarmee ze naar films keek altijd even opmerkzaam en scherp. Maanden nadat we samen Young Frankenstein hadden gezien, zei ze, gespeeld koket toen ik haar wilde kussen: Mind my hair.

“Ze was gewoon heel grappig. Maar de chaos om haar heen werd groter en ze begon steeds meer te verbrokkelen. Soms brak ze een optreden na twee nummers af omdat ze te dronken was om verder te spelen, of ze kwam gewoon niet opdagen. In de jaren zestig zou haar gedrag in de muziekwereld nog wel zijn getolereerd, maar nu allang niet meer. Steeds meer clubs weigerden ons toegang. Regelmatig belandde ze in de gevangenis wegens openbaar dronkenschap en het niet betalen van boetes. Uit woede over het uitblijven van een sleutel en mijn vertrouwen, deed ze superlijm in het sleutelgat van mijn voordeur, gooide mijn ruiten in en trapte tegen de deur, waarna de buren de politie belden. Een keer, toen ik door Londen fietste, zag ik op straat een bontjas liggen die ik kende. Ze deed een oog open en zei tegen de omstanders: ‘Hij is mijn ex.’

“Na vijfendertig jaar Londen ben ik terug naar mijn geboortestad verhuisd, het huis dat ik huurde werd verkocht. Ik hoor van vrienden dat ze er slecht uitziet, ze heeft geen huis en soms zelfs geen schoenen meer en ik ben er niet om nieuwe met haar te kopen. Gisteren belde ze. Ze wil naar me toe komen, maar dat kan niet. Ik maak me zorgen. Telkens als ik lees dat er een vrouw dood gevonden is in Londen, schrik ik.”