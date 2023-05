Pas op latere leeftijd allergisch: ‘Zaadje voor allergie wordt op jonge leeftijd geplant, maar je weet niet wanneer het zal ontkiemen’

Nooit problemen gehad en nu snotterend het pollenseizoen door. Plots allergisch aan uw lievelingsdier of -make-up. Ons immuunsysteem zit vol (onaangename) verrassingen. ‘Het zaadje voor een allergie wordt op jonge leeftijd geplant, maar je weet niet wanneer het zal ontkiemen.’

Wanneer Susie Cremers op bezoek is geweest bij haar schoonzus, ziet ze op haar armen rode, jeukende uitslag. “Het idee dat dat door haar hond zou kunnen komen, kwam aanvankelijk zelfs niet in mij op”, herinnert Cremers zich. Ze is op dat moment 33 jaar, en heeft haar hele jeugd het ouderlijke huis met een hond gedeeld, zonder problemen. Een test bij de huisarts bevestigt: allergisch voor honden. “Ik viel uit de lucht”, zegt Cremers. “Maar blijkbaar is dat niet zo ongewoon.”

Ook Eva Keustermans krijgt op haar 33ste plots last van allergie. De schoonheids- en verzorgingsproducten die ze al die tijd zonder problemen heeft gebruikt, bezorgen haar nu uitslag. “Ik bleek allergisch aan propyleenglycol”, zegt Keustermans. “Dat blijkt helaas in super veel cosmetica te zitten.” (lacht) Naar de oorzaak van die plotse allergie heeft Keustermans het raden. “Het was kort nadat ik mijn eerste kind kreeg, en nadat we naar de stad waren verhuisd. Speelde die zwangerschap een rol, of de luchtvervuiling?”

Naar schatting 20 à 25 procent van de bevolking lijdt aan een of andere vorm van allergie, voedselallergieën incluis. Een allergie is een gevolg van een overdreven reactie van het immuunsysteem op iets onschuldigs zoals stuifmeel of pinda’s. “Dat kan in principe op elke leeftijd”, zegt allergiespecialist Jan Gevaert (UZ Gent). “Al komen bij de meeste mensen allergieën voor hun 45ste tot uiting.”

Het optreden van allergie volgt doorgaans eenzelfde patroon. Bij jonge kinderen komen eczeem en voedselallergieën het vaakst voor. “Rond de leeftijd van zeven à acht jaar komen daar dan vaak luchtwegallergieën bij”, zegt Gevaert. “En wie al allergisch is aan iets, krijgt er mettertijd vaak nog andere allergieën bij.”

Uit het niets

Kruisallergieën zijn een geval apart. De allergenen in berkenpollen of graspollen lijken namelijk sterk op bepaalde eiwitten in voedingsmiddelen zoals appelen, kersen, hazelnoten, selder en sommige graansoorten. Allergie aan het ene, geeft vaak ook allergie aan het andere. “Zo kan het dat iemand die al allergisch was aan boompollen op zijn zestigste plots nog allergisch wordt voor bepaalde fruitsoorten, of vice versa”, zegt allergiespecialist Jan Ceuppens (UZ Leuven).

Soms lijkt een allergie uit het niets te komen. In bepaalde gevallen valt dat te verklaren doordat mensen van werk zijn veranderd of zijn verhuisd en daardoor in contact komen met nieuwe allergenen. Dat je, zoals Cremers, plots allergisch blijkt aan dieren die je vroeger als huisdier had, is niet zo ongewoon. “Ons immuunsysteem heeft een geheugen, maar onthoudt slechts een paar jaar”, zegt immunoloog Bart Lambrecht (UGent/VIB).

Maar waarom het lichaam precies overdreven reageert op stoffen die tot dan toe geen problemen opleverden, daarover tasten wetenschappers nog in het duister. “We weten dat luchtvervuiling allergie kan uitlokken”, zegt Lambrecht. “Doordat allergenen zich kunnen vasthechten aan bijvoorbeeld roetdeeltjes in de lucht, en daardoor als gevaarlijker worden aanzien.”

Gevaert ziet ook geregeld patiënten die na een zwangerschap allergisch blijken te zijn. “Hoe dat precies zit, weten we niet”, zegt Gevaert. “Maar het is wel een fase in het leven waarin het immuunsysteem veranderingen ondergaat, om de foetus niet af te stoten.”

Soms lijkt een allergie alleen maar nieuw, terwijl het al de hele tijd latent aanwezig was. “Iemand kan bijvoorbeeld plots allergisch reageren op huisstof na een verhuis naar een woning waar het vochtiger is of waar meer tapijt ligt”, zegt Ceuppens. “Niet doordat het allergie nieuw is, maar doordat de blootstelling aan het allergeen is verhoogd.”

Properder

Vaak maakt het lichaam bij een allergische reactie hoge aantallen van het antilichaam immunoglobuline E (IgE) aan, dat zich richt op specifieke allergenen, zoals berken- of graspollen. Het zijn die antilichamen die verantwoordelijk zijn voor symptomen zoals jeukende ogen, een lopende neus of huidproblemen.

Volgens de hygiënehypothese komen allergieën vandaag zo frequent voor omdat we properder zijn gaan leven en daardoor minder blootgesteld worden aan allerlei ziekteverwekkers. Een gevolg daarvan is dat het immuunsysteem minder goed wordt getraind in het onderscheid maken tussen wat levensbedreigend is en wat niet.

Onderzoek toont aan dat allergieën en astma minder vaak voorkomen bij mensen die opgroeien op boerderijen die vee houden. “Old McDonald had a farm, but no astma”, zegt Lambrecht daarover. Hij toonde aan dat stofjes uit de celwand van bacteriën verantwoordelijk lijken voor dat beschermende effect van boerderijlucht.

Mogelijk speelt het hygiëne-effect ook op latere leeftijd nog een rol. “We zien dat we volwassen muizen die we erg hygiënisch houden, makkelijker allergisch kunnen maken”, zegt Lambrecht.

Naast de blootstelling aan ziektekiemen op jonge leeftijd, spelen ook erfelijke factoren een rol. “Het zaadje voor een allergie wordt al geplant terwijl we nog jong zijn”, zegt Gevaert. “Maar je weet niet wanneer het zal ontkiemen. Die interactie met de omgeving is namelijk voor iedereen anders.”

Het goede nieuws is: het omgekeerde kan ook, namelijk dat een allergie mettertijd verdwijnt. Dat geldt vooral voor luchtwegallergieën. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de kracht van onze afweer bij het ouder worden afneemt, en dus ook de ernst van de gevolgen wanneer ons wat makkere immuunsysteem in overdrive gaat. “Er zijn weinig voordelen aan ouder worden”, zegt Gevaert. “Maar dat allergieën milder worden, is er wel één van.”