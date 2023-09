Pas nadat hij een punt zette achter zijn praktisch maar liefdeloos huwelijk, ontdekte Henk (55) liefde

Nadat hij een punt zette achter een praktisch, maar liefdeloos huwelijk, bleef Henk (55) er lang van overtuigd dat woeste liefde en een relatie niet samen passen. Tot hij een vrouw ontmoette met wie hij elke seconde van de dag wilde doorbrengen, het liefst voor de rest van zijn leven.

‘Een relatie durf ik het nauwelijks te noemen. Het was eerder een avontuur. Losse momenten van geluk, die elkaar in rap tempo opvolgden. Er was geen ontwikkeling, geen verdieping. Onze gesprekken gingen over het leven en onze kinderen, maar het zijn niet zozeer die gesprekken die mij zijn bijgebleven. Ik herinner me levendig de dag dat we samen op Pinkpop waren, hoe ze in de trein naar huis op mijn schoot zat omdat er haast geen plaats was en ik dacht: ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. De verrukking over deze nieuwe verliefdheid, na een ingewikkeld huwelijk, was zo groot dat ik voortdurend dingen verzon om wat wij hadden gaande te houden. Een stedentrip, een festival, naar de bossen. Alsof ik bang was dat, wanneer mijn aandacht zou verslappen, ik haar zou verliezen. Haar aandachtsboog was kort. Ze was onrustig, had net als ik jonge kinderen. Daarnaast was er veel gedoe met een ex, ze was vaak moe en klaagde al snel dat ons gezamenlijke leven haar te veel opslokte en te strikt was. Voor haar betekenden al die uitstapjes behalve plezier ook weer een aanslag op haar agenda. Waarom altijd een hele dag? Konden we niet gewoon iets gaan drinken? Maar we woonden op 130 kilometer van elkaar en ik had co-ouderschap.

“Ik ontmoette haar op een dansfeestje, net na mijn scheiding. Ik was nieuwsgierig naar wat het leven voor mij in petto had, en plots stond zij daar. Donkere krullen en lichtblauwe ogen. We praatten kort, maar pas twee jaar en vele dansfeestjes later – waarop ik telkens als ik binnenkwam mijn blik door het lokaal liet dwalen, op zoek naar haar – kusten we voor het eerst. Ik was bijna vijftig en ik zweer dat ik nog nooit zo verliefd ben geweest. Misschien, denk ik nu het allemaal weer voorbij is, ben ik veel beter in vriendschappen dan in liefde, al doet dat geen recht aan wat er was tussen ons. Want op de momenten dat ze bij me was, ontbrak het aan niets. Ik was trots wanneer ze naast me door de zalen van een museum liep, ik was verrukt toen we samen op de mountainbike heuvels beklommen, het ene uitstapje was nog niet gedaan of ik regelde weer een volgende. Met haar kon ik de saaiheid van mijn huwelijk, die lange ijstijd, van me afschudden.”

‘Ik had mijn buik vol van praten. Liever dansen en seks hebben’

“Nu alles achter de rug is, vraag ik me af in hoeverre ik het sprookje zelf heb verzonnen, en mijn verlangen naar verandering op haar heb geprojecteerd. Zelden spraken we over ‘ons’. We waren anderhalf jaar samen, en zagen elkaar eens in de paar weken, maar nooit spraken we over een toekomst samen. Ik heb vriendschappen die ik al sinds mijn middelbareschooltijd onderhoud, en aan elke job die ik daarna heb gehad hield ik vrienden over die ik nog steeds zie, maar haar heb ik niet kunnen vasthouden. Eigenlijk wist ik dat al toen we door Berlijn liepen, of in de vele hotelletjes waar we tijdens onze uitstapjes sliepen, of toen ik een fiets voor haar kocht omdat die van haar kapot was. Ze kon opeens afstand nemen. We waren nog maar een paar maanden samen, toen ze Kerstmis zou komen vieren. Ze belde af omdat ze te moe was. Achteraf bleek ze te hebben afgesproken met een paar anderen. Een andere keer, nadat we een romantisch weekend hadden gehad, ging ze op reis met een andere man, een oude vriend, zei ze.

“Toch liet ik me wat wij hadden niet zomaar afpakken, ik liet onze relatie niet uithollen door een onaangename ervaring, door mijn kinderachtige jaloezie. Ik was een volwassen man die zijn vriendin haar eigen leven gunde en besloot het er niet meer over te hebben. Van moeilijke relaties had ik mijn portie tijdens mijn huwelijk wel gehad. Ik wilde het deze keer leuk houden. Misschien bewonderde ik haar te veel, was ze van alles te veel, te mooi, te veel krullen, te opwindend om het gewone leven toe te kunnen laten in onze verhouding. Of misschien wilde ik het zelf niet. Ik had mijn buik vol van praten. Liever dansen, seks hebben, naar festivals, hand in hand door een stad slenteren waar ik nog nooit was geweest. Ik was wel eerder verliefd geweest – dat moet haast wel – maar een verliefdheid die tot een relatie leidde had ik nooit eerder meegemaakt. Verliefdheden en relaties waren in mijn wereld twee losstaande dingen. De moeder van mijn kinderen was er vooral op gefixeerd alles zo ordelijk mogelijk te laten verlopen, met woeste liefde had onze relatie nooit iets te maken gehad. Met de vrouw met de krullen was mijn leven verre van in balans, maar wat kon het me schelen.

“In Rome, waar ze eigenlijk al niet meer zo’n zin in had, kregen we ruzie. We staken een straat over, welke weet ik niet meer, en ze zei dat een man op dansles haar bepaalde bewegingen liet doen om haar kont goed te kunnen zien. We hadden het over slank zijn, dat vrouwen denken dat mannen alleen slanke vrouwen willen, wat ik weerlegde. De anekdote over die vent op dansles schoot bij mij in het verkeerde keelgat. Later, toen ik haar voelde wegglippen, zei ik: ik snap wel hoe je ex zich moet hebben gevoeld.

“Een paar weken daarna maakte ze het uit. Ik zat in dat café, en ik wist dat ze het uit wilde maken want ze had gezegd dat ze iets moest vertellen wat ze niet door de telefoon kon zeggen, en ik begreep het. Ik wist dat de breuk onvermijdelijk was, maar vreemd genoeg mis ik haar nu, zeven jaar later, nog elke dag. Ik zie haar in andere vrouwen op straat, denk aan haar als ik onder de douche sta of in bed lig, en op dansfeestjes scan ik nog altijd de ruimte, op zoek naar haar.”