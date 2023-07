Pas een dagje op elkaars kinderen en nog 9 tips om de zomervakantie door te komen

De zomervakantie is voor veel ouders ieder jaar weer een uitdaging. Wat doe je met de telgjes tijdens al die eindeloze vrije dagen als je zelf moet werken? ‘Ga na het werk zwemmen in de buurt, speel samen verstoppertje, haal een ijsje.’

“De paradox is dat de zomervakantie vaak de periode in het jaar is waarin ouders het hardst moeten werken”, zegt ontwikkelings- en gezinstherapeut Steven Pont. “Het is ieder jaar weer een moeilijke puzzel om te leggen. Voor veel ouders en kinderen kan school niet snel genoeg weer beginnen. Het zou niet verkeerd zijn om ons vakantiesysteem, dat gebaseerd is op de oogsttijd in de middeleeuwen, aan te passen.”

Zo ver is het nog niet, dus blijft de vraag: wat te doen met de kinderen deze zomer? Pedagogisch coach Elisa Feenstra zegt dat het in de vakantieperiode belangrijk is om niet te veel af te wijken van de dagelijkse structuur. “Zo voorkom je dat kinderen in kleine draken veranderen. Vooral voor de kleintjes is structuur met eten en slapen belangrijk.” Ook goed om je te realiseren is dat verveeldagen goed zijn voor kinderen: “Je hoeft niet ieder vrij moment vol te plannen met activiteiten, pretparken en andere uitjes. Als kinderen zich vervelen, leren ze om met eigen ideeën te komen.”

Daarnaast is het belangrijk om afspraken te maken, samen met je kind: over schermtijd, buitenspelen, zelf iets doen en samen dingen ondernemen. “Trek daarin altijd één lijn met je partner. Voor jonge kinderen is het leuk om zelf een kalender te knutselen. Zo maak je inzichtelijk hoe de week eruitziet.”

Ga altijd met je kind in gesprek, zegt Feenstra. “Als ouder hou je de regie over wat wel en niet kan, maar door met je kind te praten over hoe het de vakantie wil invullen, voelt het zich gezien en gehoord. Daardoor is er minder kans op strijd.”

Feenstra: “Probeer in de zomervakantie iedere dag even met je kind naar buiten te gaan. Ga na het werk zwemmen in de buurt, speel samen verstoppertje, haal een ijsje. Daarbij is het ook belangrijk om naar de persoonlijkheid van je kind te kijken. Is het geen buitenspeler, laat het dan gerust binnen zijn gang gaan. Ook als het kind graag wil gamen. Ouders klappen wel voor hun kind langs de lijn van het voetbalveld of voor een knutselproject, maar niet voor een kind dat goed is in gamen, terwijl ze daar net zo in kunnen uitblinken en hun creativiteit in kwijt kunnen. Verdiep je in de interesses van je kind, en maak van daaruit samen afspraken over schermtijd tijdens de vakantie.”

Als kinderen tijdens de vakantie gaan jengelen, hangen en zeuren, is het goed om te kijken wat ze nodig hebben, benadrukt Feenstra: “Vaak willen ze duidelijk maken dat ze behoefte hebben aan jouw aandacht. Als je met je kinderen afspreekt dat ze eerst zelf moeten spelen, jij gaat werken en dat jullie daarna samen iets gaan ondernemen, hou je daar dan ook aan. Lees dat boek voor, ga met ze voetballen of zwemmen, maar blijf niet met een half oog op je telefoon of laptop doorwerken, dan sta je sowieso met 1-0 achter.’’

Tips en activiteiten

Zit je even zonder zomerse ideeën? Pedagogisch coach Elisa Feenstra geeft alvast tien vakantietips, voor alle budgetten.

1. Maak samen kaartjes voor activiteiten die je kind in of rondom het huis kan doen, met tekeningen en plaatjes uit tijdschriften of zelfgemaakte foto’s. Doe de kaartjes in een grote pot en laat je kind iedere dag een kaartje trekken.

2. Ga samen koken of bakken en plak er een gezamenlijke picknick of barbecue aan vast.

3. Laat je kind op regenachtige dagen hutten bouwen met lakens, badhanddoeken, tafel en stoelen; of het mag de hele woonkamer inrichten met Playmobil en Kapla.

4. Maak een WhatsApp-groep met andere werkende ouders en zorg allemaal een dagje voor elkaars kinderen.

5. Me-time is ook tijdens de vakantie belangrijk, zo laad je de batterij weer op. Is je kind uit spelen of logeren of naar buitenschoolse opvang, neem dan zonder schuldgevoel een moment voor jezelf. Geniet op een terrasje, ga sporten of met je partner op date.

6. Organiseer een thuisbioscoop, laat ze zelf tickets knutselen en maak popcorn. Of laat ze zelf een modeshow organiseren waar je na je werk naar komt kijken.

7. Maak een camping van je tuin en zet er tentjes op waarin ze de nacht mogen doorbrengen.

8. Doe een bibliotheekdagje; vaak zijn er in de vakanties leuke activiteiten voor kinderen.

9. Ga samen met je kind ‘geocachen’: download de Geocach-app en speur naar een verstopt kistje.

10. Ontdek op de fiets alle speeltuinen in de omgeving.