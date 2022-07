Paris Hilton en Katy Perry zweren bij dagelijkse darmspoeling, maar heeft dat zin? En wat zijn de risico’s?

Wereldsterren Katy Perry en Paris Hilton zweren erbij: een darmspoeling als onderdeel van hun dagelijkse routine. Maar heeft dat echt zin? Wat zijn de opties om je darmen te reinigen? En wat zijn de gevaren? Prof. dr. Danny De Looze, kliniekhoofd van de dienst Maag-, darm- en leverziekten volwassenen van het UZ Gent, weet er alles over.

“Een darmspoeling of lavement gebeurt via je anus. Theoretisch kun je met een laxeermiddel ook je darmen spoelen, wat wij gebruiken voor darmonderzoek, maar daarover gaat het hier niet”, zegt dr. De Looze. “Bij een darmspoeling brengt iemand simpelweg een toestel of sonde in via de anus, waarlangs dan een vloeistof wordt ingebracht in de dikke darm. Als je op het toilet gaat zitten en het systeem eruit trekt, kun je je behoefte doen.”

Waarom voeren mensen een darmspoeling uit?

“Vanuit medisch oogpunt zien we enkele redenen. Klassiek zijn er de mensen met een neurologisch probleem. Traditioneel zijn dat patiënten met een dwarslaesie, bijvoorbeeld na een ongeval, die in een rolstoel zitten. Bij sommige onder hen is er een verlies aan controle over hun stoelgang. Die mensen kunnen zo op vaste tijdstippen zelf hun dikke darm leegmaken of laten ledigen als ze het zelf niet meer kunnen. De tweede belangrijke groep zijn kinderen die geboren zijn met een open rug. Darmspoeling verbetert hun levenskwaliteit drastisch.”

“Een derde groep zijn zij die geopereerd zijn na endeldarmkanker, waarbij de endeldarm (het laatste stukje dikke darm aan de anus, red.) is verwijderd. Die mensen hebben een heel moeilijk stoelgangpatroon. Ze moeten voortdurende naar het toilet. Voor hen kan een lavement een hele goede oplossing zijn. Het is wel een schande dat het RIZIV het bijhorende materiaal niet terugbetaalt voor mensen die het vanuit medisch oogpunt echt nodig hebben. Let op: dat moet niet voor iedereen die wat geconstipeerd is, maar voor patiënten met een medische geschiedenis kan dit materiaal een groot verschil betekenen om comfortabeler te kunnen leven.”

Waarom zweren mensen zoals Katy Perry en Paris Hilton bij een dagelijkse darmspoeling, zonder medische aanleiding dus?

“Paris Hilton stelt dat ze elke dag colonirrigatie doet: and it’s better than sex, beweert ze. Dat is zever natuurlijk. In Amsterdam zie je te pas en te onpas affiches: hier colonspoelen. De aanbieders beweren dat het goed is voor je gezondheid, omdat we onszelf volgens hen vergiftigen met stoelgang die blijft zitten. Dat is natuurlijk niet zo. Al het bruine vocht komt er dan inderdaad uit, logisch ook, en dat kost dacht ik al snel 75 euro. Dat is veel geld om eens goed naar het toilet te gaan. Kan het kwaad? Op zich niet, als dat met gewoon water gebeurt. Maar pas op: er zijn mensen die de exotische toer op gaan. Ze spoelen met koffie of bepaalde zouten om extra laxerend te werken. Dat is een ander verhaal. Als je dat regelmatig gaat doen, zou je ionenstoornissen kunnen krijgen.”

“Anderzijds overwegen veel mensen een darmspoeling omdat ze last hebben van constipatie. Je kant het dan inderdaad proberen als klassieke oplossingen zoals een laxeermiddel, een voetbankje en voldoende fruit en vezels niet helpen. Je moet dat echter niet doen om mooi te zijn of een mooiere huid te krijgen. Met de systemen om zelf een darmspoeling uit te voeren, maak je ook enkel het onderste deel van de dikke darm leeg, terwijl die een meter lang is. Het kan even helpen en verlichtend aanvoelen, maar bij klassieke constipatie is dat geen goede langetermijnoplossing. Het effect is heel kortstondig. We schrijven geconstipeerde patiënten dan ook zelden voor om het zelf te doen. We kijken vooral naar de oorzaak van een constipatie, om daarop verder te werken. Colonspoelen heeft bijvoorbeeld ook geen enkel nut voor mensen met een prikkelbare darm.”

Wat zijn de verschillende DIY-mogelijkheden?

“Je kunt in principe om het even welke vloeistof gebruiken. Als wij een darmspoeling voorstellen aan patiënten raden we echter gewoon lauw water aan. Het mag uiteraard niet te heet zijn, maar ook niet koud om krampen te vermijden. De hoeveelheid vloeistof hangt af van het doel. Er zijn heel wat systemen op de markt, bijvoorbeeld het zogenaamde peertje voor de kleine lavementen. Daar kun je water mee opzuigen, je steekt het peertje vervolgens in je achterwerk en dan duw je erop. Vervolgens komt er wat stoelgang mee. Je hebt ook systemen met ballonsondes of met een pomp waarbij het vocht erin wordt gepompt. Een voorbeeld van een bekend merk is Coloplast.”

Hulpmiddelen voor een DIY-darmspoeling: een peertje en een pompsysteem van Coloplast. Beeld rv

“Als wij in het ziekenhuis een lavement uitvoeren bij geconstipeerde mensen, laten we de zwaartekracht zijn werk doen. Als je een zak met water hoger hangt dan hoe je ligt of zit, loopt dat water sowieso naar beneden in je darm. Die speciale machines uit het commerciële circuit zien er bijzonder flashy en efficiënt uit, maar dat zijn ze niet.”

Is een darmspoeling eigenlijk gevaarlijk?

“Dat hangt af van het systeem. Als je zo’n ballonsonde gebruikt, die je soms behoorlijk diep gaat inbrengen, kan je in principe de darmwand beschadigen en een bloeding uitlokken. In het slechtste geval veroorzaak je zo een perforatie. Ik heb dat één keer gezien bij iemand met een gevoelsstoornis. De gewone systemen zijn vrij zacht en zullen je niet zomaar beschadigen. Zo gevaarlijk is het niet. We zien daar amper of nooit complicaties mee, maar theoretisch kan het wel.”

