Parijs dooft Eiffeltoren een uur eerder om energie te besparen, maar dat plan krijgt weinig steun

Sommige momenten schreeuwen om symboolpolitiek, en de energiecrisis leek zo’n moment voor de Parijse burgemeester Anne Hidalgo. Al tijden roepen Franse politici de burger op tot energiezuinigheid, en dus werd het tijd om het goede voorbeeld te geven. En wat is er symbolischer voor Parijs dan de Eiffeltoren?

En dus moet het vanaf 23 september gedaan zijn met de nachtelijke lichtshow vanaf de IJzeren Dame. Voortaan dooft het licht voor twaalven, in plaats van om één uur ’s nachts. Andere monumenten, musea en het stadhuis moeten daarnaast om tien uur ’s avonds de lichten doven. Althans, dat is de bedoeling. De plannen van de socialistische burgemeester, die daarmee vooral een signaal wil afgeven, hebben in Frankrijk een kleine polemiek ontketend.

Toerisme

Normaal gesproken is de Eiffeltoren vanaf zonsondergang goud verlicht, en draait vanaf dat moment ieder uur gedurende vijf minuten een lichtbaken over de stad. Vanaf het begin van de herfst moet de laatste show echter om elf uur ’s avonds te zien zijn, waarna om kwart voor twaalf ook de lampen op de toren doven. Maar ondernemers rond het monument beklagen zich, uit vrees voor verlies aan inkomsten, net nu de toeristen na de hoogtijdagen van de pandemie eindelijk terug zijn. Juist ’s avonds stromen volgens hen de meeste bezoekers toe en is het goed zakendoen voor kioskhouders en uitbaters van souvenirwinkels.

Op steun van de Franse regering voor haar plannen hoeft de burgemeester niet te rekenen. Hoewel premier Élisabeth Borne burgers en bedrijven herhaaldelijk oproept tot energiebesparingen, trok ze tijdens een persconferentie over de Franse energiesituatie openlijk de Parijse plannen in twijfel. Als het uitschakelen van de verlichting buiten de piekuren de toeristische aantrekkingskracht van de stad beïnvloedt, verdient dat plan opnieuw bekeken te worden, vindt de premier.

Geen belangrijke besparingsbron

Uitgerekend de minister van Energietransitie Agnès Pannier-Runacher ging daar nog eens overheen. “Zuinigheid betekent niet stoppen met leven, werken, toeristen ontvangen”, zei de minister tegen journalisten van het Franse BFMTV. “Zuinigheid is besparingen doen die het meest logisch zijn in termen van energieverbruik.”

Het eerder doven van de lichten bij Parijse monumenten is volgens de minister “waarschijnlijk niet de belangrijkste bron van besparingen”. Franse media meldden eerder dat de Eiffeltoren met de plannen 4 procent van zijn jaarlijkse energieconsumptie zou besparen.