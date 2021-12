Pancakes, maar dan een tikje anders

Breng variatie in je eetpatroon en ontdek nieuwe smaaknuances door nu en dan de tarwebloem in je baksels te vervangen door boekweitmeel of kastanjemeel. Deze American pancakes zijn er alvast bij gebaat.

Vorige week was ik gastkok op een yogaretraite in Portugal. Het menu draaide rond vegetarische gerechten, maar voor de brunch vond ik het belangrijk om naast al die gezonde groentebereidingen ook telkens iets zoets en gezelligs op tafel te zetten. Balans, weet u wel. Zo vulde het huis zich ’s ochtends vroeg met de geur van bananenbrood, warme fruitcrumble en chocoladecake. Geloof me, geen betere manier om de deelnemers voor dag en dauw uit hun bed te krijgen voor de meditatie. Alles werd tot de laatste kruimel opgegeten, maar het waren de American pancakes waarover iedereen me aansprak. U kent ze wel, die dikke, luchtige pannenkoekjes die je in een hoge stapel met veel boter en esdoornsiroop verorbert.

Alleen: deze keer maakte ik ze, uit pure noodzaak, met een pak kastanjemeel dat ik tot mijn grote opluchting in de kast vond nadat bleek dat er onvoldoende tarwebloem voorradig was. Voor alles een eerste keer, en op goed geluk verving ik de helft van de tarwebloem door het lichtbruine meel. Wat een ontdekking! De eendimensionale pannenkoekjes kregen plots diepgang en een zoete, nootachtige ondertoon. Opnieuw besefte ik dat we vaak vanuit onze comfortzone koken en bakken, met ingrediënten die we kennen en waar we vertrouwd mee zijn. Beperkingen maken ons net creatief, dit is het moment waarop experiment begint en vaak magie ontstaat.

Cassave en rogge

Terug thuis ging ik in mijn lokale biowinkel op zoek naar kastanjemeel en ontdekte een onontgonnen aanbod van verschillende bloem- en meelsoorten: boekweitmeel, teffmeel, cassavemeel, roggemeel... Stuk voor stuk volwaardige, gezondere en vaak glutenvrije alternatieven voor de alomtegenwoordige tarwebloem. Voortaan gaan die oogkleppen af wanneer ik voor het rek sta en laat ik me met plezier overweldigen door de verscheidenheid aan smaakvariaties die zomaar voor onze neus staat. Ons lichaam heeft baat bij variatie: het haalt telkens weer andere voedingsstoffen uit al die verschillende ingrediënten. Kies daarom regelmatig eens voor iets nieuws. Uw smaakpapillen zullen u dankbaar zijn.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Kastanjepannenkoekjes

Dit heb je nodig voor 2 personen

85 g kastanjemeel / 85 g tarwebloem / 1 tl bakpoeder / 200 ml havermelk (of andere melk) / 1 el neutrale olie + extra om te bakken / 1 el esdoornsiroop, agave of honing / snuf zout / 1 appel, geschild en in stukken gesneden / ½ tl kaneel / 1 el bruine suiker / klontje boter / 2 el pistachenoten, fijngehakt / 2 el volle Griekse yoghurt

Zo maak je het

1. Meng het kastanjemeel met de bloem, bakpoeder, havermelk, 1 el neutrale olie, esdoornsiroop en een snuf zout tot een glad beslag. Laat 5 min. rusten.

2. Verhit een klontje boter in een pan over een middelhoog vuur en roerbak de appelstukjes samen met kaneel en bruine suiker zacht.

3. Verhit wat neutrale olie in een grote pan over een middelhoog vuur, wacht tot de pan goed heet is en schep er een eetlepel van het beslag in. Vorm met de bolle kant van de lepel tot een rond pannenkoekje. Vorm nog 2 à 3 pannenkoekjes in de pan en bak aan beide kanten goudbruin. Werk zo al het beslag op en houd ondertussen de pannenkoekjes warm.

4. Verdeel de pannenkoekjes over 2 borden en werk af met appeltjes, pistachenoten, een schepje yoghurt en eventueel extra esdoorsiroop.