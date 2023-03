Overweegt u een tripje naar de carwash? Maak deze fouten bij het autowassen niet

Zomaar een willekeurige wasstraat inrijden

Ga niet naar een wasstraat die er vies of onverzorgd uitziet. Mijd ook wasstraten met nylon borstels, want die kunnen krassen veroorzaken. Bij verouderde wasstraten gebruiken ze vaak nog deze borstels. Kies voor een wasstraat met omosewater. In dit water zitten geen vuil, mineralen en bacteriën. Het wordt daarom ook wel vlekvrij water genoemd. Wanneer het is opgedroogd, blijven er geen vlekken achter op de lak, in tegenstelling tot kalkhoudend water.

Winterzout niet verwijderen

De wintermaanden zijn niet alleen zwaar voor mens en dier, maar ook voor onze vierwielers. In de afgelopen maanden heeft zich behoorlijk wat strooizout afgezet in de wielkasten en op andere plekken. In een wasbox kun je die met een hogedrukspuit verwijderen, al dan niet voordat je je auto door de wasstraat haalt.

De auto niet voorbereiden

Bij het inrijden van de wasstraat moet je op een paar dingen letten. Voor de veiligheid kun je het beste je spiegels inklappen en – indien aanwezig – je antenne losschroeven. En, wat niet op de borden staat, maar als vanzelfsprekend wordt geacht: ramen en schuifdak sluiten, tankdop op slot en – heel belangrijk – de regensensor van de ruitenwissers uitschakelen. Als je achterklep automatisch opent, moet deze functie voor het wasproces ook worden uitgeschakeld.

Voorwas vergeten

Wanneer je zonder voorwas de wasstraat inrijdt, fungeert vuil en zand als een soort schuurpapier wanneer de borstels er overheen gaan en zonder inweken krijg je de viezigheid ook bijna niet los. Selecteer dus een voorwasfunctie voor het wasprogramma of spuit je auto voor het betreden van de wasstraat af met een hogedrukspuit.

Auto in de wasstraat. Foto Rob Voss Beeld Rob Voss

Een duur wasprogramma kiezen

Voor het wasprogramma geldt: goedkoop is meestal goed en voldoende. Dure superprogramma’s zijn vanuit het oogpunt van het voertuig niet nodig. Sommige opties zoals bodemreiniging kunnen bij oudere auto’s zelfs een probleem worden omdat in het ergste geval vocht in holtes in de voertuigvloer kan binnendringen. Ook kan elektronica die zich in de holtes bevindt nat worden en storingen veroorzaken. Een behandeling met een zogeheten ‘hot wax’ kan geen kwaad. Het zorgt niet alleen voor een mooie glans, maar de wax komt ook op plekken waar jij met de hand niet bij kan komen. Ook hecht vuil minder goed op een gladde, glanzende ondergrond.

De motor afspuiten

Hoe verleidelijk het ook is om je vies geworden motor ook even mee te nemen als je toch bezig bent met de hogedrukspuit: doe het niet. Onder de motor zit veel gevoelige elektronica, die wellicht tegen een beetje opspattend vocht kan, maar zeker niet tegen de krachtige straal van een hogedrukspuit. Wil je toch zelf je motor reinigen, gebruik dan een oplossing van spiritus en heet water, dat je met een plantenspuit op de vuile delen spuit. Vervolgens kun je deze afspuiten met alleen heet water. Maar het beste is het om dit over te laten aan professionele reinigingsbedrijven.

Niet de lak controleren na het wassen

Bij het reinigen van de buitenkant wordt handwas aanbevolen om goed de staat van de lak en de ruiten te kunnen controleren. Ook na een bezoek aan de wasstraat kun je het beste kijken of er beschadigingen zijn als gevolg van steenslag of krassen, want hierdoor bestaat er gevaar voor roestvorming. Als je dergelijke plekken ontdekt, moeten versplinterde verfresten voorzichtig worden verwijderd, het gebied worden gereinigd en ontvet en vervolgens worden behandeld met een lakstift. Laat bij twijfel de lak repareren door een specialist.

Geen ramen schoonmaken

Reinig alle glasoppervlakken en ruiten zorgvuldig aan de binnenkant om de hardnekkige vuilfilm van een winter vol vocht en vuil te verwijderen. Maak ook van de gelegenheid gebruik om de ruitenwisserbladen te controleren, deze kunnen door ijs en kou gebarsten zijn. Als het rubber broos is, of de ramen niet streeploos schoon worden door de ruitenwissers, wordt het tijd om de wisbladen te vervangen.

Car in carwash. Wasstraat. Beeld Thinkstock

Niet je vloeistoffen controleren

Wanneer je toch de motorkap opent om bladeren en vuil weg te halen voor de luchtinlaten van het klimaatsysteem, is het handig om meteen te kijken hoe het staat met de vloeistoffen. Controleer het peil van de motorolie, het koelwater en de ruitensproeiervloeistof en vul indien nodig bij. Controleer ook of de verlichting nog volledig functioneel is. Als je het al tijd vindt voor zomerbanden, controleer dan de profieldiepte. Als deze minder dan drie millimeter is, wordt het tijd om uit te kijken naar een nieuw setje.