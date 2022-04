Overprikkeld? Deze drie unieke vakantiehuisjes brengen u tot rust

Overprikkeld? Gestresseerd? Nood aan rust? Deze huisjes in de bossen zorgen voor gezond tegengewicht.

Het Punthuisje

In Park Sonnevijver staat dit Punthuisje, een prachtige A-frame omgeven door bomen. Overdag wandel of fiets je door de bossen van Nationaal Park Hoge Kempen, ‘s avonds relax je in de sauna, de hangmat voor twee personen of bij de houtkorf. Al is de ultieme topper de fotogenieke zwarte badkuip. Een knisperend haardvuur op de achtergrond, je favoriete elpee op de platenspeler en véél badschuim: bestaat er een betere manier om na te genieten van een lange dag in de natuur?

In Rekem (Lanaken), voor 2 personen, vanaf 175 euro inclusief sauna, hetpunthuisje.com

Bush Box Beeld RV

Bush Box

Bij Bush Box zijn je enige buren eekhoorns, vogels en ­reeën. Dit tiny house ligt op een bosdomein van een hectare in Brasschaat, zo’n tien kilometer van de Kalmthoutse Heide. Wifi en telefoonbereik zijn er niet, dus je móét wel onthaasten. Via een vlonderpad bereik je een Finse sauna, die je zelf nog even warm stookt. Of parkeer je naast de houtkachel op het terras. Ook fijn, vooral voor de kinderen: het nestkastje, een houten cabin waarin je met twee kan slapen.

In Brasschaat, 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen, vanaf 139 euro, sauna en nestkastje niet ­inbegrepen, bushbox.be

The Forest Beeld RV

The Forest

Ook bij The Forest geen wifi. De uitbaters hopen dat het gebrek aan afleiding gasten aanzet om te praten, te lachen en te luisteren naar het gefluit van de vogels. Duw een kajak op het meertje voor een ­gezapige peddeltocht, serveer een aperitief op het terras of verzamel rond een kampvuur - niets moet, alles mag. Slow travel van de bovenste plank. Vanuit het bed in de eikenhouten chalet - het lijkt wel een Oostenrijkse blokhut - kijk je recht het bos in.

In het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge, voor 2 personen, vanaf 220 euro, theforest.be