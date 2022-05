Overdosis romantiek nodig? Check deze 3 B&B’s in eigen land

Niets romantischer dan een weekend weg met z’n twee. In deze B&B’s laait de passie hoog op.

De Stamper

Volg de kronkelende weggetjes vanuit Damme, door de stille polders, tot je voor een lange, door knotwilgen geflankeerde oprijlaan staat. Dit is de middle of nowhere in de beste betekenis van het woord. B&B De Stamper betrekt een 17de-eeuwse hofstede, maar de eigenaars baten een actief weidebedrijf uit. Dat betekent dat je als gast culinair in de watten wordt gelegd met vlees van ­eigen kweek, in de buurt veel groen en eindeloze fiets- en wandelpaden. Rust in het kwadraat.

In Damme, vanaf 120 euro, destamper.be

Summertime Beeld rv

Summertime

Eerst hand in hand uitwaaien op het strand van Koksijde of klimmen op de Hooge Blekke, de hoogste duin van de Belgische kust, daarna samen in een vrijstaande badkuip kruipen: in B&B Summertime kan het. Uitbaters Suze en Guy zijn zot van Scandinavië en dat is eraan te zien. Hoge plafonds, witte muren, een houten parket en een resem warme accessoires zoals kussens, bloemen en wollen dekentjes: hier klopt elk detail. Hoe zeg je Nordic living in het West-Vlaams?

In Koksijde, vanaf 140 euro, bnbsummertime.com

Amberhoeve Beeld RV

Amberhoeve

Op een heuvel in de Vlaamse Ardennen combineert B&B Amberhoeve een stukje Provence met la Flandre ­profonde. Of, zoals de website van de B&B het omschrijft, “de zoete melancholie van het Vlaamse boerenleven”. Denk knappe vergezichten over glooiende heuvels en paardenweien, een oranjerie waar het fijn ontbijten is en een grote tuin vol frisse bloemen. Ook de twee gastenvertrekken zijn genoemd naar bloemen, vooral de rozenkamer is geschikt voor romantische escapades.

In Maarkedaal, vanaf 105 euro, amberhoeve.be