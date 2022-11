Opgepast voor het gat in de vloer: binnenkijken in een architecturaal Kortrijks rijhuis

Stap op gelijk welk moment het huis van een jong gezin met drie kleine kinderen binnen en je verwacht overal speelgoed en kinderspullen te zien rondslingeren. Niet in deze verbouwde rijwoning in centrum Kortrijk. “Een van de troeven van dit huis was de loods achteraan, die via een groot schuifraam toegankelijk is vanuit de tuin. Daar staan al het speelgoed en het knutselgerief van de kindjes, en alle vintagevondsten die ik de laatste jaren heb verzameld”, vertelt Griet. Het is die loods met al zijn mogelijkheden (“Ik ben nog op zoek naar een vintage caravannetje om daar te zetten!”) die Griet uiteindelijk kon overtuigen om de tandarts­praktijk met woning uit 1962 te kopen. “Want eerlijk, ik zag het niet.” De praktijk was in 1995 verbouwd tot opslagplaats en het huis stond bijna twintig jaar leeg. Jan, die architect is en de woning via een klant leerde kennen, zag gelukkig wel potentieel in het ruime rijhuis dat toen nog heel donker en claustrofobisch aanvoelde. “De wachtruimte en de slaapkamers boven hebben we behouden, maar daarachter werd tot aan de loods alles afgebroken. Vijfentwintig containers hebben we laten wegvoeren.”

Beeld Luc Roymans

Nu zuigt een krater van licht je naar de meest centrale plek, het keukeneiland. Ook de stadstuin, een ontploffing van groen, werd dankzij het grote schuifraam een volwaardig onderdeel van de keuken en leefruimte. Een urban ­jungle als verlengstuk van het huis. “Om meer licht in huis te trekken, hebben we een hele kamer op de eerste verdieping opgeofferd”, legt Jan uit. “Dat is drastisch, en dat krijg je als architect moeilijk aan een klant verkocht. Maar wij kozen volop voor licht. Ik heb lang gerekend en heel wat studies gemaakt, en kwam telkens uit bij een cirkel, de grootste oppervlakte die je kan maken om licht binnen te trekken.” En dus zit er in het beton een gapend gat, een grote cirkel die alles heeft bepaald. En die ook vaak in het ontwerp van de woning terugkeert. Het houten zitmeubel dat Jan zelf heeft ontworpen is een halve cirkel, de dampkap is een cilinder, voor de verlichting werden glazen bollen gekozen, en ook op de bovenverdieping trekken ronde gaten in de muur licht uit de koepels.

Beeld Luc Roymans

Ontploffingsgevaar

Dat Jan een grote fan is van betonarchitect Juliaan Lampens, steekt hij niet onder stoelen of banken. Dezelfde brutalistische stijl voel je ook in de woning in Kortrijk. “De waardevolle elementen die zo typisch zijn voor de jaren 60 heb ik behouden. De grote trap in de inkom, bijvoorbeeld, de glasdalen in de vloer op de bovenverdiepingen die zo mooi spelen met het licht, of de massieve, ingemaakte kasten.” Zo ontstaat er een hybride structuur die schippert tussen authentiek en industrieel, tussen hout en beton. En zo voelt de brutalistisch geïnspireerde woning aan als een warme cocon die barst van de huiselijkheid en speelse gezelligheid. “De betonnen structuur in de gang is origineel, maar de rest is nieuw, waardoor je als bezoeker van onze woning ook voortdurend twijfelt, wat is nieuw, wat is oud?”

Het houten zitmeubel maakte Jan zelf en is een knipoog naar de cirkel. De betonnen vloer kreeg een lichte glans en een fijne spikkel van rivierkeitjes. Zo voelt het net iets minder industrieel en een tikkeltje meer retro. Wat dan weer perfect past bij de liefde voor vintage. Beeld Luc Roymans

Bruut kon je het jaar van de verbouwing anders ook wel noemen. “We hebben deze renovatie in één jaar afgewerkt, maar het heeft ons wel een paar jaar van ons leven gekost”, glimlacht Jan. Met een pasgeboren baby verhuizen zag Griet niet zitten, dus werd er een versnelling of twee hoger geschakeld. En werd er ’s avonds, wanneer de kindjes in bed lagen, tot diep in de nacht gebrainstormd, uitgetekend en aangepast. “Heavy, ook omdat de verbouwing van MOMO, de kinderwinkel die ik run, nog maar net achter de rug was”, vertelt Griet. “Jan denkt heel esthetisch, ik vooral praktisch. En soms hadden we niet veel nodig om eens goed te ontploffen. Maar daarna werd het ontwerp gelukkig alleen maar beter.” (lacht) Op de bovenverdieping wist Jan bijvoorbeeld heel goed wat hij wilde. Een blauwe vloer, een kleur die hij had opgemerkt in de bar van Budascoop in Kortrijk. Griet wilde dan weer een blauwe porseleinen wastafel in de badkamer, een vintagevondst die amper 30 euro had gekost en een tint heeft die wonderwel goed past bij de blauwgeschilderde egalinevloer die boven overal doorgetrokken werd.

Beeld Luc Roymans

De hybride structuur tussen authentiek en industrieel, tussen warm dennenhout en ruw beton, voel je door de hele woning. Beeld LUC ROYMANS

Zuurstof

En zo werd de oude tandartspraktijk echt hun woning, en die van hun kroost. “We hebben er een derde kindje bij, maar toch voelt het hier veel rustiger dan in ons vorige huis. We hebben boven een slaapkamer opgeofferd om meer licht binnen te trekken en moesten dus één bestaande kinderkamer opsplitsen in twee. En toch is het ruimtegevoel in huis heerlijk”, zegt Griet. “We wonen in het stadscentrum, maar hebben hier zoveel zuurstof. Ons huis is volledig ingesloten, maar het voelt niet benauwd. De Leie is om de hoek en MOMO ligt aan de overkant van de straat. Jan werkt dan weer beneden in huis, aan de straatkant. Alles lijkt te kloppen. En de koffiebar naast ons zorgt voor extra warmte.” (lacht) Na in Gent en Brussel te hebben gestudeerd, voelt de stedelijke omgeving aan de Leie vooral warm en comfortabel. “En we doen alles met de fiets. Zoals echte stadsmensen dus. Deze buurt is onze wereld, maar we citytrippen allebei heel graag, ook met de kinderen. In elke stad kopen we een print. Die willen we nog een plaatsje geven in de ruimte boven, waar de cirkel uitgesneden is. In dat deel van ons huis moeten nog veel planten komen, schilderijen en mooie hebbedingen. Een beetje zoals ‘de beste kamer’ van vroeger.”

Door de keuze voor zachtblauw en het behoud van waardevolle elementen die zo typisch zijn voor de jaren 60 voelt de brutalistisch geïnspireerde woning aan als een warme en huiselijke cocon. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

De groene jungle buiten maakt het urban gevoel compleet. “Die moet nog wilder worden, met varens, een schommel en een grote omgevallen boom waar de kinderen op en rond kunnen spelen. Een echte groenontploffing! Daar mag het. Als de rest van het huis maar rust uitstraalt.”

Geometrische vormen komen heel vaak terug in het ontwerp van de woning. De grote cirkel zette alles in gang. Beeld Luc Roymans