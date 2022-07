Opgelet als u op reis gaat: niet in elk land zijn de coronaregels verdwenen

Covid Safe Ticket, Passenger Locator Form, mondmasker, test en quarantaine. Sinds twee jaar is het leven en zeker ook reizen een pak ingewikkelder geworden. In ons land zijn zo goed als alle ‘regels’ afgeschaft, maar wie naar het buitenland vertrekt, checkt best wat het land van je bestemming vraagt, want niet alle landen hebben alle coronamaatregelen op de schop gedaan.

EUROPA

De meeste landen in Europa hebben coronaregels afgeschaft en eisen geen CST meer van wie inreist. Dat geldt voor zomerbestemmingen als Spanje, Griekenland en Italië en onder meer ook voor Duitsland, Oostenrijk, Nederland of het Verenigd Koninkrijk.

Een volledig overzicht vind je op de website Diplomatie Belgium. Onder ‘reisadviezen’ tik je je land van bestemming in en dan krijg je recentste coronavereisten voor reizigers.

Addertje onder het gras is hier het vakantieland bij uitstek Frankrijk. Het vraagt van buitenlandse reizigers wel nog een CST.

Iedereen die Frankrijk binnen reist en ouder is dan twaalf jaar, moet een coronacertificaat kunnen voorleggen. Daarmee moet je dan kunnen bewijzen dat je volledig gevaccineerd bent of recent hersteld bent van corona of dat je negatief hebt getest op een PCR-test of een antigeentest. De specifieke details daarover vind je op de website Diplomatie Belgium.

In Portugal moet de buitenlandse toerist alleen nog op de Azoren een geldig CST voorleggen.

Concreet bestaat de kans dus dat je daarop gecontroleerd wordt wanneer je het vliegtuig of de trein op stapt. Controles op de weg kunnen in theorie ook, maar gebeuren niet. Insiders uit de reissector willen het officieel niet gezegd hebben, maar laten weten dat de motivatie voor controles, onder meer op luchthavens, niet meer groot is omdat de meeste landen geen eisen meer stellen en bestaande regels om de haverklap veranderen.

Eens in het land heb je in Frankrijk geen coronapas meer nodig en ook de mondmaskers zijn er afgeschaft. Maar dat geldt dan weer niet in sommige EU-landen die niets meer eisen van binnenkomende reizigers. Zo moet je in Spanje, Griekenland, Duitsland, Italië en Portugal nog een masker dragen op het openbare vervoer. De websites van Buitenlandse Zaken kunnen inzicht brengen, al veranderen regels snel of gelden ze soms enkel nog in theorie.

BUITEN EUROPA

Verre bestemmingen zijn mogelijk, al zijn de voorwaarden erg verschillend. Op diplomatie.belgium.be/nl/reisadviezen vind je per land de recentste vereisten.

In Azië varieert dat van Vietnam, dat geen coronagerelateerde toegangsvereisten meer heeft tot Thailand, waar nog de noodtoestand van kracht is en reizigers een vaccinatiecertificaat of een negatief resultaat van een PCR-of antigeentest moeten kunnen voorleggen. Indonesië eist een certificaat van volledige basisvaccinatie. Turkije heeft sinds 1 juni de coronapas afgeschaft voor reizigers die het land binnenkomen, dus daar kun je heen reizen zoals voor corona.

In het Midden-Oosten schafte Egypte alle Covid-19-restricties voor reizigers af. Reizigers kunnen dus ook dat land binnenkomen zonder vaccinatiecertificaat of negatieve PCR-test. Ook Jordanië stelt geen eisen meer.

Voor Afrika valt op dat Marokko wel nog regels oplegt. Wie naar Marokko reist, moet vanaf 12 jaar een coronacertificaat kunnen voorleggen dat bewijst dat je voldoende bent gevaccineerd of dat je maximaal 72 uur geleden een negatieve PCR-test aflegde. Tunesië eist een geldig vaccinatiecertificaat.

De Verenigde Staten hebben hun inreisverbod opgeheven voor wie gevaccineerd is. Iedereen ouder dan 17 jaar moet wel een coronacertificaat kunnen voorleggen dat bewijst dat je minimaal twee weken geleden 2 vaccindosissen van Pfizer, Moderna of AstraZeneca of 1 dosis van Johnson & Johnson kreeg. Met een herstelbewijs of een negatieve test kan wie niet geprikt is de VS niet binnen.

TERUGKOMST

Sinds 11 maart moet wie naar ons land die terugkeert van een reis geen Passenger Locator Form (PLF) meer invullen en er gelden geen test-of quarantainemaatregelen meer. Dat is wel zo wanneer je terugkomt uit een land met ‘een heel hoog risico’. Maar zulke landen zijn er op dit moment niet.