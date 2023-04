Op zoek naar de wieg van Pablo Picasso in Málaga

Málaga schudt in sneltempo het stoffige imago van zonnekloppers en souvenirshops van zich af, en ontpopt zich tot magneet voor liefhebbers van cultuur en geschiedenis. Het boegbeeld: Pablo Picasso, die hier zijn vroege kinderjaren sleet op de pleintjes en aan de schildersezel.



Vijftig jaar geleden overleed kunstschilder Pablo Picasso, en daarom trekken musea en andere culturele instellingen dit jaar alle registers open met zo’n vijftig tentoonstellingen en evenementen in Europa en de VS. Sommige bieden een ander perspectief op de meer dan zeventig jaar durende carrière van de gevierde kunstenaar: het Cincinnati Art Museum richt zich met de tentoonstelling Picasso Landscapes: Out of Bounds uitsluitend op de landschappen van de kunstenaar, terwijl de Britse modeontwerper Paul Smith in het Musée Picasso in Parijs de muren waaraan enkele van Picasso’s bekendste meesterwerken hangen in diepe kleuren met felle strepen heeft laten schilderen.

Pablo Picasso (1881 - 1973). Beeld Getty Images

Maar een van de beste plaatsen om Picasso te leren kennen voordat hij beroemd werd, is Málaga. De kunstenaar werd in deze Andalusische havenstad aan de kust van de Middellandse Zee geboren. Lang voordat zijn naam een begrip werd, was zijn buitengewone artistieke talent al duidelijk voor zijn vader José Ruiz Blasco, een schilder en kunstleraar, en zijn vriendenkring van kunstenaars.

Toen Pablo negen jaar oud was, verhuisde de familie naar A Coruña in Noord-Spanje. Later trok hij naar Madrid en Barcelona, en nog later, in 1904, ging hij in Parijs wonen. Maar Picasso heeft zichzelf altijd als een malagueño beschouwd. Veel thema’s die hij in zijn jeugd voor het eerst afbeeldde, zouden tot het einde van zijn leven in zijn kunst blijven opduiken.

“Hij hield echt van Spanje en zijn Andalusische roots”, vertelt zijn kleinzoon, Bernard Picasso. “Je ziet het aan de kleuren die hij gebruikte, en de verwijzingen naar het stierenvechten en de Middellandse Zee.”

De wandtapijtversie van Picasso’s schilderij ‘Les Demoiselles d’Avignon’ (1907) werd ­geweven door Jacqueline Dürrbach, en is te zien in het Museo Picasso Málaga. Beeld NYT

Honderden trappen

Picasso bezocht Spanje voor het laatst in het midden van de jaren 30, kort voordat de Spaanse Burgeroorlog uitbrak die in 1939 eindigde. Generaal Francisco Franco installeerde toen een militaire dictatuur die bijna veertig jaar standhield, tot iets meer dan een jaar na Picasso’s dood. De kunstenaar verafschuwde het repressieve regime van Franco en keerde nooit meer terug naar zijn vaderland.

Als Picasso vandaag door Málaga zou wandelen, zou hij misschien geschokt zijn omdat er een museum bestaat dat zijn naam draagt: het Museo Picasso Málaga werd in 2003 geopend en lokt nu bijna 700.000 bezoekers per jaar. Nu, een groot ego had hij naar verluidt wel, dus misschien zou hij helemaal niét verbaasd zijn over het museum­. Hij zou waarschijnlijk wel aangenaam verrast zijn bij het zien van zijn ouderlijke huis, het plein waar hij vroeger speelde, de kerk waar hij gedoopt werd en de kunstacademie waar zijn vader lesgaf – en ook de beroemde stieren­arena, de kathedraal en andere kenmerkende gebouwen in de stad. Alles ziet er nog steeds min of meer hetzelfde uit.

Het Alcazaba werd in de 11de eeuw gebouwd door de Moren, boven een Romeins theater uit de 1ste eeuw v.Chr. Beeld NYT

Ik koos ervoor om mijn Picasso-­jaar in Málaga te beginnen, maar niet in het Museo Picasso of zelfs in het ouderlijke huis van de kunstenaar, dat een charmant museum is. In plaats daarvan begon ik met het beklimmen van de honderden trappen die vanuit het Romeinse theater uit de eerste eeuw v.Chr. naar boven leiden, naar het Alcazaba, de Moorse vesting die in de 11de eeuw werd gebouwd en vanaf de Gibralfaro-berg over de stad en de haven uitkijkt. Naast het weidse uitzicht over de hele stad is het fort een goed voorbeeld van de gelaagdheid van de mediterrane geschiedenis, symbolen en mythologie waardoor Picasso zich vaak liet inspireren voor zijn kunstwerken.

De Moren gebruikten het Romeinse theater hoofdzakelijk als steengroeve om het Alcazaba te bouwen. Aan de buitenkant ziet het complex eruit als een vesting, maar binnenin is het een paleis met prachtige vertrekken, patio’s, arcades, weelderige tuinen en talloze klaterende fonteinen. Hier merk je hoe idyllisch de mediterrane levensstijl was. Het Alcazaba laat zien dat de stad een eeuwenoud centrum van de mediterrane beschaving is, dat ontstond toen de Feniciërs hier in de 7de eeuw v.Chr. een nederzetting stichtten die ze Malaka noemden.

Dat diepgelaagde mediterrane erfgoed is overvloedig aanwezig in Picasso’s vele interpretaties van klassieke thema’s als de Minotaurus, Pan en de geïdealiseerde Arcadische mythologie waarmee hij zich vereenzelvigde en die hij soms gebruikte om zijn familie te portretteren.

Mijn volgende halte was het Museum van Málaga, hoewel ‘Picasso’ niet in de naam voorkomt. Het museum zit sinds 2016 op een prachtige nieuwe locatie in een voormalig douanegebouw en geeft een vollediger beeld van de kunstgeschiedenis van de stad voordat haar beroemdste zoon zijn intrede deed. Het museum biedt een verrassend grondige, gedetailleerde kroniek van Málaga, vanaf de vroegste dagen van de klassieke oudheid tot ver in de 20ste eeuw. Er is een bijzonder mooie tentoonstelling over de culturele bloei van de stad in de 19de eeuw, toen plaatselijke kunstenaars vooral portretten en historische taferelen schilderden, maar ook de bijeenkomsten en feesten in Málaga in beeld brachten. De schilderijen van elegante tuinfeesten, maanverlichte festiviteiten op het strand en de uitbundige feesten na stierengevechten zijn een heerlijke momentopname van het bruisende sociale en culturele leven hier in het fin-de-siècle.

Het Museo Picasso Málaga, gevestigd in een fraai stadspaleis. Beeld NYT

“Iedereen vraagt zich af hoe dit artistieke genie uit het slaperige Málaga kon komen”, vertelt Ana Gonzalez, een gids die met haar tourbedrijf Arteduca Málaga samenwerkt met meerdere musea en bezienswaardigheden om een uitgebreidere blik op de stad te bieden, inclusief Picasso’s plaats daarin.

“Het feit is dat Picasso op de juiste plaats, op het juiste moment en in het juiste milieu is geboren. Zijn vader was kunstenaar en gaf lessen schilderkunst. Veel van zijn vrienden waren ook kunstenaar en zij stimuleerden het talent van de jonge Pablo. Toen hij belofte toonde als tekenaar, kreeg hij meteen alle materialen aangereikt die hij nodig had”, vertelt Gonzalez.

Een kruik van Picasso, gemaakt in 1954. Beeld NYT

Picasso persoonlijk

Eind 19de eeuw was Málaga een van de welvarendste steden van Spanje, op Barcelona na zelfs de grootste op het vlak van industrie en maritieme handel. De opkomende, rijke bourgeoisie verdrong de oude, grondbezittende aristocratie in het culturele leven van de stad en veranderde Málaga snel in een gracieuze plek met mooie parken, tuinen en elegante boulevards zoals de Alameda of Calle Larios. Ze gaven ook geld uit aan kunst, bouwden kleine paleizen om in te wonen en lieten prachtige voorwerpen maken.

Bezoekers poseren voor foto’s in het Museo Picasso Málaga. Beeld NYT

De familie Ruiz Picasso behoorde niet echt tot de nieuwe rijke elite van de stad, want Picasso’s vader had het financieel vaak moeilijk. Maar ze hadden een relatief comfortabel leven, zoals blijkt uit een bezoek aan Casa Natal, het kleine museum in Picasso’s geboortehuis. Beneden is er een tentoonstellingsruimte waar vooral prenten, tekeningen en schetsboeken van de kunstenaar te zien zijn. Maar het museum zet wel de toon met veelzeggende citaten van Picasso, zoals: “Ik heb nooit kindertekeningen gemaakt. Nooit. Ook niet toen ik nog kind was.” Daarnaast zijn er archieffoto’s die tal van aspecten van Picasso’s leven laten zien, van zijn jeugd in Málaga tot latere foto’s in restaurants en tijdens stierengevechten in Zuid-Frankrijk, maar ook prachtige beelden terwijl hij op het strand speelt of in zee dobbert met zijn jonge kinderen. Op de bovenverdieping vind je nog antieke meubels, familiestukken en meer verhalen over het leven van de familie in Málaga.

Het geboortehuis staat op de hoek van het Plaza de la Merced, waar in Picasso’s tijd een markt werd gehouden, dus het moet een kleurrijke, levendige plek zijn geweest om op te groeien. Op een steenworp afstand van het plein, aan de Calle Granada, ligt de parochiekerk van Santiago Apostal, waar Picasso werd gedoopt. De 16de-eeuwse kerk heeft een relatief bescheiden gevel maar een veel sierlijker interieur, met krullende stucreliëfs op het gewelf en een fraai gesneden houten retabel boven het altaar, geschilderd in een donker olijfgroen. De erg sobere doopvont staat achteraan in de kerk. Je kijkt er zo over als je er niet bewust naar op zoek gaat.

Schroot en dakpannen

Zo’n honderd meter van de kerk bevindt zich de ingang van het Museo Picasso Málaga, dat een chronologisch en thematisch overzicht van de carrière van de kunstenaar biedt en verschillende speciale tentoonstellingen per jaar organiseert, waarvan sommige gewijd zijn aan de charmante keramiek die Picasso vlak na de Tweede Wereldoorlog in Vallauris begon te maken. In een andere galerij hangen foto’s van de kunstenaar en zijn leven, gemaakt door vele grote 20ste-eeuwse fotografen met wie hij bevriend was en die uitzonderlijk toegang hadden tot Picasso en zijn gezin. De speciale tentoonstelling Picasso Sculptor. Matter and Body, die op 9 mei opent, is verrassend genoeg de eerste grote tentoonstelling in Spanje die zich op zijn sculpturen richt.

In de jaren 1980 en 90 lag de stad er verwaarloosd bij, maar dat is intussen weer helemaal veranderd. Beeld NYT

Het gebouw waarin het museum is gevestigd, was het fraaie stenen paleis van een edelman uit de 16de eeuw. Het is nu vakkundig uitgebreid door de New Yorkse architect Richard Gluckman zodat het naadloos aansluit bij de witgekalkte gebouwen van de stad. Het museum telt twee verdiepingen met galerijen rond de fraaie marmeren binnenplaats van het renaissancepaleis, en biedt met ongeveer 250 werken een overzicht van Picasso’s carrière. Vele werden aan het museum geschonken door Christine Picasso (de vrouw van Picasso’s oudste zoon, Paulo) en haar zoon, Bernard.

Wat veel bezoekers verbaast, is niet alleen hoelang Picasso’s carrière heeft geduurd (meer dan 70 jaar), maar ook de verscheidenheid aan schilderstijlen, waarvan hij er vele heeft uitgevonden, en de vele materialen die hij tot kunst heeft verwerkt. Er zijn beschilderde dakpannen, charmante sculpturen van stukjes schroot die kunstig tot beeldende figuren zijn bewerkt en keramische borden die zijn omgetoverd tot arena’s, waarbij het publiek rond de verhoogde rand van het bord ‘zit’ en het stierengevecht in het midden van het bord plaatsvindt.

Een hoogtepunt van de huidige selectie is een wandtapijtversie uit 1958 van Picasso’s baanbrekende schilderij Les demoiselles d’Avignon uit 1907, geweven door Jacqueline Dürrbach. Er werd slechts één wandtapijt van gemaakt en Picasso hield het bij tot het einde van zijn leven. Het hing boven de open haard in zijn villa La Californie in Zuid-Frankrijk.

Promenade langs de haven van Málaga. Beeld Alamy Stock Photo

Culturele revival

Het twintig jaar oude museum is indrukwekkend, maar het is niet de eerste poging om het werk van de beroemdste kunstenaar van de stad hier tentoon te stellen. Halverwege de jaren 50 schreef het stadsbestuur van Málaga een brief aan de secretaris van Picasso met het verzoek om enkele werken op te nemen in de collectie van het stadsmuseum. Picasso was opgetogen en wilde twee vrachtwagens vol kunstwerken sturen. Maar plotseling kwam er geen nieuws meer uit Málaga. De zoon en schoondochter van Picasso, Paulo en Christine, reden daarom op de motor van Zuid-Frankrijk naar Málaga om op onderzoek uit te gaan. Ze ontdekten dat een plaatselijke functionaris van het Franco-regime had besloten dat ­Picasso’s werk niet in Málaga mocht worden tentoongesteld.

“Vanaf dat moment wilde ­Picasso absoluut een museum in zijn geboortestad waar zijn werk tentoongesteld kon worden”, vertelt Bernard Picasso. “Mijn vader en moeder probeerden mijn grootvader in de jaren 50 te helpen om het voor elkaar te krijgen, maar het zou uiteindelijk nog 50 jaar duren voordat het zover was.”

De levendige winkelstraat Calle Larios, overblijfsel van de gouden tijd van Málaga, eind 19de eeuw. Beeld NYT

Het luxehotel Palacio Solecio, vlak bij het Museo Picasso Málaga. Beeld RV

Christine Picasso hernieuwde die pogingen in de jaren 90, toen ze aanbood een deel van haar eigen collectie weg te schenken voor de oprichting van een nieuw museum in de stad. Haar zoon Bernard hielp ook, met een aanzienlijke eigen schenking en door veel werken in bruikleen te geven. Sinds de opening van het Museo Picasso Málaga in 2003 heeft het museum er mee voor gezorgd dat de stad een culturele topbestemming is geworden. Naast plaatselijke instellingen zoals CAC, een centrum voor hedendaagse kunst, en het Museo Carmen Thyssen Málaga, heeft de stad ook satellietfilialen van het Pompidou en het Russische Staatsmuseum aangetrokken. De trottoirs en mooie straten in het historische stadscentrum bruisen weer, voetgangers flaneren er tussen de palmbomen, geraniums en bougainvillea’s.

Het is een groot verschil met het vervallen stadscentrum van de jaren 80 en 90, toen de luchthaven en de treinstations van Málaga slechts een springplank waren naar het zonovergoten paradijs van de Costa del Sol, die zich ten westen van de stad uitstrekt.

“Toen dit museum in de jaren 90 vorm begon te krijgen, was het ondenkbaar dat de stad zo zou kunnen veranderen, maar het is fantastisch wat er de afgelopen twintig jaar in Málaga rond cultuur is gebeurd,” vertelt Bernard Picasso. “Blijkbaar willen mensen niet alleen maar op het strand liggen.”

Wijnbar El Pimpi, een iconische plek in Málaga. Beeld Alamy Stock Photo