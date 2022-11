Op verkenning in Noord-Finland: ‘De mensen hier moeten weer fier worden op hun cultuur’

Oulu, de hightechhoofdstad van Finland, bruist van de initiatieven, en wordt in 2026 zelfs culturele hoofdstad van Europa. Maar verlaat via de ‘Route van het Noorden’ de fietsvriendelijke woonwijken en je komt in een wereld van onaangetaste bossen, kraakheldere meren en maagdelijke zandstranden terecht.

Oulu, een moderne stad van tweehonderdduizend inwoners, wordt in Finland en daarbuiten geassocieerd met Nokia, gamingbedrijven en digitale start-ups. Maar Oulu blijkt ook een uiterst aangenaam oud centrum te hebben waar ik enkele uren in rondkuier: het stadspark Hupisaaret langs het water van de Oulujoki-rivier is keurig aangelegd en op deze doordeweekse avond genieten de bewoners er van het mooie zomerweer. Oulu heeft ook enkele drukbezochte stranden. Het grootste, Nallikari, ligt op het stads­eiland Toppilan­saari aan de Botnische Golf, en is via een aantal voetgangersbruggen (ook per fiets) vanuit het centrum te bereiken. Fietsen en huursteps bepalen het straatbeeld. Langs de uitvals­wegen reiken brede fietspaden tot in de verre, nieuwe buitenwijken. Zelfs in de ijskoude winters rijden veel mensen gewoon met de fiets, vaak op dikke banden, maar ook met de bus kom je vrijwel overal. Af en toe spot ik een Porsche of gepimpte Mercedes in het centrum, het bewijs dat in Oulu’s start-upindustrie snel en veel geld verdiend wordt.

Culturele hoofdstad

“Eigenlijk is Oulu op cultureel vlak onderontwikkeld”, vertelt Piia Rantala-Korhonen mij ’s ochtends vroeg op een zonnig terras in het centrum. Da’s nogal een statement voor een stad die zichzelf in 2026 een jaar lang culturele hoofdstad van Europa mag noemen. Piia is directeur van ‘Oulu2026’ waarvoor de voorbereidingen al sinds 2017 lopen. Na de mokerslag die de cultuursector tijdens de lockdowns van de afgelopen twee jaar te verduren kreeg, wil de stad er niet alleen voor zorgen dat ze economisch weer als vanouds functioneert, maar ook dat ze een culturele identiteit krijgt. Oulu2026 geeft culturele initiatiefnemers meer slagkracht.

Gezelligheid bij de bierbrouwerij van Hailuoto. Beeld Jonathan Vandevoorde

Het idee is ook om de bewoners van het uitgestrekte platteland van de regio, bestaande uit 32 gemeenten, trotser te maken op hun bijzondere Noord-Finse cultuur en levensstijl. Cultuur als bindmiddel. “We hebben al een paar verborgen schatten kunnen vinden”, vertelt Piia. “In een afgelegen dorp in het oosten vonden we een bos vol muziekinstrumenten: grote constructies waarop je in de natuur geluiden kunt produceren. Er was ook een erg groot theater in de buitenlucht, maar zonder evenementen. Daar willen we natuurlijk wat mee.” De bedoeling is om niet minder dan 40 procent van de culturele initiatieven buiten de stad te laten plaatsvinden. ‘Arctic Food Lab’ wordt daarbij een belangrijk thema: “Je moet eens zien wat koks hier voor elkaar krijgen met regionale producten zoals bospaddenstoelen – de beste ter wereld – en bosvruchten die je overal gratis mag plukken.”

“We moeten ons culturele klimaat veranderen om van Oulu een evenwichtige, leefbare stad te maken waar bewoners trots op zijn”, staat te lezen in het projectvoorstel voor Oulu2026. “Vandaar het thema: Cultural Climate Change”, legt Piia uit.

Stadsdelta

Op stadseiland Toppilansaari heb ik me opgegeven voor een kajaktocht met nog enkele Finse toeristen waardoor ik de baai waaraan de stad ligt op een relaxte manier kan verkennen. Het water is rimpelloos. De ‘baai’ is in feite de rivierdelta van de Oulujoki; het stadseiland beschermt tegen het gure weer dat vanuit de Botnische Golf komt. Een ideale plek voor een handelshaven dus. In het achterland werd tot in de negentiende eeuw uit hout teer gewonnen, bomen groeien er immers meer dan genoeg. In tonnen werd het teer per sloep over de wilde rivier naar Oulu vervoerd, waar ze in schepen werden overgeladen. Vooral in Nederland, België en Engeland was het Finse teer gewild in de scheepsbouwindustrie. Na de Tweede Wereldoorlog werd houthandel de economische motor. Als ik mijn kajak naar het midden van de delta stuur, komen in het zuiden van achter een bosrand twee enorme, sissende papier­fabrieken tevoorschijn. Hier wordt ook nog ‘oud geld’ verdiend.

Avondfietstocht in Syöte, de mountainbikehoofdstad van Finland. Beeld Jonathan Vandevoorde

Voor een natuurminnende bezoeker zoals ik is Oulu vooral de springplank naar een vakantie in de wilde natuur. Ik neem de gratis veerboot naar het eilandje Hailuoto voor de kust van Oulu, dat een bijzonder aangename vibe blijkt te hebben. De vuurtoren van Marjaniemi is het baken op de westpunt van het eiland in de Botnische Golf en zijn strand de populairste plek voor zonaanbidders. De rest is voor natuurliefhebbers, hippies en lokale boeren. Ik ben niet zo van het handdoekje-leggen en maak liever een fietstocht over een verlaten strand. Ik kom de hele middag geen mens tegen. Een groep witte zwanen drijft op zee, een vreemd gezicht.

Het is het derde weekend van juni en donker wordt het hier niet meer. ’s Avonds cross ik over de enige straatweg van het eiland naar een openluchtfeestje bij ­Hailuoto’s ambachtelijke bierbrouwerij midden in het dorp, 10 kilometer landinwaarts. Daar blijk ik nogal op te vallen. Jan en alleman spreekt me aan en vraagt me wat ik kom doen, inclusief de dames die voor het midzomerfeest een hoed versierd met bloemen dragen. Ik zwelg in de illusie dat de interesse aan mijn goede looks te danken is en niet aan mijn fototoestel met kloeke telelens. Maar het lekkere bier, gebrouwen met uitsluitend plaatselijke ingrediënten, maakt van elke verlegen Fin een sociaal vaardige mens.

Het achterland in

De andere kant op, in het onmiddellijke achterland van Oulu, liggen de natuurgebieden voor het op­rapen. Zo is Pilpasuo mijn eerste kennismaking met de Finse moerassen en bossen. Bij aankomst op de parkeerplaats heet het plaatselijke muggenleger me al enthousiast welkom. “Je went eraan”, zal menig Fin je schouderophalend vertellen als je vraagt hoe zíj het volhouden. Maar elke Fin heeft een stick met muggenspul paraat. In de eerste, de beste supermarkt schaf ik ook zo’n paardenmiddel aan: ruikt niet, plakt niet en doet zijn werk, wel een heel kwartier lang. Geregeld rollen is het devies.

Om Finlands majestueuze natuur te ontdekken, moet ik een kleine twee uur landinwaarts rijden. De toeristische Pohjola Rengastie, de ‘Route van het Noorden’, rijgt enkele typisch Finse landschappen en bestemmingen aan elkaar waarvan alleen het skigebied Syöte (­weinig) buitenlandse wintersporters aantrekt. De 400 meter hoge skiheuvel wordt omringd door het gelijk­namige nationaal park, dat zeld­zame stukken oerbos en een bijzondere fauna herbergt, waaronder beren en de beschermde vliegende eekhoorn. In de zomermaanden trekt Syöte mountainbikers en wandelaars aan.

Wandelen van meer naar meer in Rokua National Park. Beeld Jonathan Vandevoorde

’s Avonds na het diner rij ik op een e-mountainbike de 19 kilometer lange, bewegwijzerde ‘cirkelroute’ en leer op de harde manier dat ik het moeras veel beter op het plankenpad dan ernaast oversteek. De afwisseling in het terrein houdt me scherp en ook het ­omringende landschap wisselt continu tussen vlak en drassig en steil en heuvelachtig, maar technisch of lastig wordt het nergens. In de uren durende avondzon liggen de meren er, ingeklemd tussen hoge heuvelruggen, beeldschoon bij. Als mijn rondje erop zit, ben ik bekaf. Wat is er aan de hand? De zon schijnt nog, maar het blijkt al elf uur te zijn. Dat is er aan de hand. Het voelt als een jetlag, ook al is het tijdverschil met thuis slechts één uur. Gelukkig heeft mijn hotelkamer dikke verduisteringsgordijnen.

Ufo’s spotten

Als zelfverklaarde mountainbikehoofdstad van Finland vraag ik me wel af hoe Syöte als een van de deelnemende gemeenten in Oulu2026 past. Tijdens een wandeling in het nationaal park met gids Jonna Määtä en haar labrador Messi (“Door mijn man naar die voetballer genoemd”) wordt me iets duidelijk: dit was ooit een streek waar veel ufo’s gespot zijn. “In de jaren 60 en 70 heeft ene Atte Särkelä er talloze gefotografeerd en zorgvuldig gedocumenteerd. Hij haalde vaak de landelijke pers. Zo’n lieve man. Hij is pas enkele jaren geleden overleden. Die ufo’s, daar gaan ze bij Oulu2026 ongetwijfeld iets mee doen.” Jonna runt een huskyboerderij en brengt veel tijd buiten door, ook in de donkere winters. Maar onverklaarbare verschijnselen in de hemel heeft ze nog nooit waargenomen. “Ik woon hier ook nog maar twaalf jaar”, verklaart ze maar half schertsend.

Pastelkleurige façades in het oude centrum bij de haven. Beeld JONATHAN VANDEVOORDE

Natuurbeleving speelt een grote rol in het programma van de culturele hoofdstad en het Unesco Global Geopark Rokua is op dat vlak misschien de grootste troef van de regio. Het gebied is een geologisch unicum: grote, gefossiliseerde zandduinen die zijn ontstaan langs een prehistorische esker, een heuvelrug van puinmateriaal die is afgezet door het smeltwater van de kilometers dikke ijskap die zich hier na de laatste ijstijd heeft teruggetrokken. Eskers vind je overal in het Finse noorden – bij Syöte fietste ik over één – maar deze is tientallen kilometers lang en enkele kilometers breed. Tienduizend jaar geleden, toen de ijskap hier verdween, lag dit deel van Finland grotendeels onder het water van de (huidige) Botnische Golf. Alleen de esker stak erbovenuit. Sinds die tijd komt de bodem, zoals in heel Scandinavië nog, elk jaar zeven millimeter omhoog, en waar vroeger zee was, ligt nu dus de Oulu-regio.

Genieten van de eindeloze zomeravonden bij Oulu’s haven. Beeld Jonathan Vandevoorde

De laatste stop op mijn reis langs de Route van het Noorden staat dus helemaal in het teken van de geologie. Tijdens een kloeke dagwandeling in het Rokua Nationaal Park, dat het hart vormt van de formatie, ervaar ik een bijna on-Fins landschap: het pad gaat als een rollercoaster op en neer over ronde heuvels van keihard, kurkdroog zand. Voordeel: geen natte voeten en nauwelijks ­muggen. Alleen aan de oever van de prachtige meertjes onderweg moet ik mijn muggenstick bovenhalen. De versteende duinen, begroeid met uit elkaar staande berken, dennen en fijnsparren, zijn bedekt met dikke tapijten bleek rendiermos. Typisch Scandinavische vegetatie, die de omgeving evenwel eerder de aanblik van een kustbos aan de Middellandse Zee geeft. Het stralende weer en de temperatuur versterken die indruk: het kwik tikt vanmiddag de 30 graden aan. Noord-Scandinavië kreunt, zoals ikzelf, onder een hittegolf, de derde al in drie jaar tijd. Climate change, fluisteren de Finnen hierover, en ze bedoelen niet die van de culturele soort. Die komt pas in 2026.