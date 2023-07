Op slaapvakantie? ‘Bijtanken kan ook in een strandstoel’

Dat Google het woord ‘slaapvakantie’ meteen naar ‘paasvakantie’ omzet, zegt iets over hoe onbekend het fenomeen nog in de Lage Landen is. De trend is overgewaaid uit de VS. Het doel is niet alleen om een week bij te slapen, maar ook om patronen te doorbreken en te bekijken hoe je biologische klok eruitziet als je niet dut volgens een opgelegd (werk)ritme.

Slaaphotels (het klinkt dubbelop) bieden geluidsdichte kamers aan en matrassen waarop allerlei technologie is losgelaten. Zo kun je vaak je eigen kussen samenstellen en beddengoed kiezen waaronder je het fijnst ligt. Sommige hotels bieden ook arrangementen aan met yoga en meditatie, soms in combinatie met een slaapexpert om problemen mee te bespreken.

Slaappsycholoog Jana Maes had nog nooit van een slaapvakantie gehoord. “Ik moest er een beetje om gniffelen”, reageert ze. Wel hoort ze mensen in haar praktijk soms verzuchten dat het ze heerlijk lijkt om een hele week bij te slapen.

Een slaapvakantie is geen quick fix voor slaapproblemen, zegt ze. Voor mensen die last van chronische slaaploosheid hebben, zal het alvast geen oplossing zijn. Zij krijgen een week wat ademruimte, maar zijn terug bij af als ze weer thuis zijn, voorziet Maes. Een week bijslapen kan wel werken voor mensen die kortstondig last hebben van slechte nachten, bijvoorbeeld door een huilbaby of een paar stressvolle maanden op het werk. In dat soort gevallen kan het zeker van meerwaarde zijn om uit je omgeving te stappen en jezelf onder te dompelen in een retraite. Ook kan het een eyeopener zijn om op een goede matras en goed kussen te liggen. Maar, voegt de expert toe: “Een mens kan geen week aan een stuk slapen. Als je dat kan, zijn er andere problemen.”

Uitrusten

Goed nieuws voor wie nu denkt: wat een gemiste kans voor deze vakantie. Want eigenlijk verschilt een slaapvakantie qua doel niet zoveel met een gewone vakantie. “Een slaapvakantie wordt in een mooi jasje gegoten, maar uitrusten kan in allerlei soorten en maten”, zegt Jana Maes. Zoals door een week ontspannen, zien wat de dag brengt, de tijd nemen om te eten én te pitten. “Bijtanken is niet alleen kwalitatieve slaap, dat kan ook op een strandstoel.”

Uit onderzoek blijkt dat mensen sowieso beter slapen op vakantie dan thuis. Dat valt gemakkelijk te verklaren, volgens de slaapexpert. “De ‘moetjes’ op vaste momenten vallen weg, net als de to-dolijsten. Maar het is breder dan dat: vaak zijn mensen op vakantie vroeger op de dag én meer buiten, en meer in beweging. Dat heeft een gunstig effect op de kwaliteit van slaap.

Powernap

Beter nog – pas op, hier volgt een open deur – is het als u voorkomt dat u een slaapvakantie nodig hebt. Bijvoorbeeld door elke week te kijken hoe slaap in uw schema van 24 uur past: we zijn geneigd dat niet in te plannen. En als het dan druk is, boeten we meestal als eerste in op onze nachtrust. “Het grootste recupereren zit niet in vakanties, dat zit in avonden en in het weekend”, legt Maes uit.

Ook is het belangrijk om door de dag heen “terugschakelmomentjes” in te bouwen. Het belang van rust en afwisseling op een werkdag wordt hard onderschat, zegt ze. “Mensen kunnen niet acht uur lang gefocust werken. Als dat je uitput: daar gaat een slaapvakantie totaal geen antwoord op zijn, want de week daarna verval je weer in dezelfde ratrace.”

Bedrijven zouden meer stil kunnen staan bij het belang van rust, volgens de slaappsycholoog. Zo is een namiddagdip een bekend fenomeen, maar toch is een bijbehorende powernap op de meeste werkplekken geen ingeburgerd fenomeen. Maes: “Daar zit een taboe omheen, want als je een dutje doet, werk je op dat moment niet. Toch kan die investering van een kwartier een hulpmiddel voor sommige medewerkers zijn om er weer een paar uur geconcentreerd tegenaan te gaan.”

Tot slot: efficiënter dan een slaapvakantie is om thuis een goede rustomgeving te creëren, met een goede matras en een kussen dat het beste bij uw lijf past. Gemiddeld brengen we een derde (!) van ons leven liggend door. Verf eens een muurtje bijvoorbeeld: uit onderzoek blijkt dat mensen met een blauwe muur het beste slapen.