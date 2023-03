‘Op minder dan vier jaar tijd kan je het al terugverdienen’: alles wat je moet weten voor je in een zonneboiler investeert

Een paar jaar geleden was investeren in een zonneboiler niet zo interessant. De energieprijzen waren veel lager dan vandaag, waardoor je je investering maar heel erg traag terugverdiende. Is zo'n zonneboiler voor warm water vandaag wél de moeite waard? Hoe werkt het? Hoeveel bespaar je ermee? En voor wie is het interessant?

“Kort gezegd: met een zonneboiler maak je warm water. Daarvoor laat je zogenaamde zonnecollectoren op je dak plaatsen, waarin een vriesbestendige vloeistof stroomt. Als daar zonnestralen op vallen, warmt de vloeistof een boilervat met water op. Met gratis zonne-energie, dus”, zegt Wim Persoons, voorzitter van Belsolar, de sectorvereniging van de zonneboilers.

Hoeveel levert zo’n installatie op?

Dat is dé vraag natuurlijk. “Wel, je moet rekenen op ongeveer 500 kWh per m² zonnecollectoren per jaar. Gemiddeld is zo’n installatie ongeveer vier à vijf vierkante meter groot, wat elk jaar ongeveer 2.000 à 2.500 kWh oplevert. Genoeg om ongeveer 60 procent van het water op te warmen dat een gezin van vier à vijf mensen gemiddeld verbruikt.”

Een zonneboiler werkt wel beter in periodes waarin de zon meer schijnt, dus vooral in de maanden april tot oktober. “Maar het hoeft niet per se warm te zijn”, merkt Wim Persoons op. “Als het -2 tot -3 °C vriest, maar er geen bewolking is, behaal je al een mooi rendement. Dan kan zo’n zonnecollector aan 40 à 50 °C werken.”

“In de zomermaanden kan de zonneboiler je volledige verbruik van warm water afdekken. In de rest van het jaar moet je de zonneboiler met een andere oplossing combineren. Maar dat kan gerust je bestaande installatie voor warm water zijn. Een zonneboiler combineer je daar heel makkelijk mee. Ongeacht of je nu een gasketel, een mazoutketel of al een warmtepomp hebt.”

Hoeveel euro’s bespaar je?

“Stel: je hebt een elektrische boiler voor warm water en combineert die met een zonneboiler die gemiddeld 2.000 kWh oplevert. Tegen de huidige elektriciteitsprijs, die ongeveer een halve euro per kWh bedraagt, bespaar je zo duizend euro per jaar. Verwarm je momenteel je water met aardgas? Dan bespaar je met een bijkomende zonneboiler rond de 300 euro per jaar.”

Hoe snel je zo je investering terugverdient? Wim Persoons: “Gemiddeld kost een zonneboiler 6.000 euro. Daar krijg je zo’n 40 procent subsidies voor. Zo blijft nog 3.600 euro over die je zelf moet betalen. Als je daarbij voor de rest een elektrische boiler gebruikt, verdien je je zonneboiler op minder dan vier jaar terug. Verwarm je met gas, dan is de installatie – tegen de huidige gasprijzen – op tien jaar terugverdiend.”

“Het lijkt een ver verleden, maar ooit stond de prijs voor aardgas laag, op 0,07 euro per kWh. Dan bespaarde je met een zonneboiler slechts 150 euro per jaar, en viel de investering dus moeilijk te verdedigen. Maar met de huidige evolutie van de energieprijzen is de situatie volledig omgekeerd.”

Wanneer kies je er beter wel of niet voor?

Steeds meer huishoudens kiezen vandaag voor een zonneboiler. “In 2022 zagen we een stijging van meer dan 60 procent op de Belgische markt, waarbij het gros van de zonneboilers in Vlaanderen verkocht wordt”, licht Wim Persoons toe.

“Een zonneboiler is zeker interessant als je water verwarmt met een elektrische of gasboiler, wegens de besparing waarover ik het daarnet had. Verwarm je al met een warmtepomp, maar heb je nog geen zonnepanelen? Dan zal je met een zonneboiler maar een paar honderd euro extra besparen, dus investeer je beter eerst in zonnepanelen. Heb je al een warmtepomp én zonnepanelen, en wil je nog meer energie besparen? Dan is zonneboiler wel weer een interessante optie.”

Tijd om een misverstand de wereld uit te helpen. “Wie met een elektrische boiler verwarmt, heeft vaak de reflex: ik moet daarvoor goedkope elektriciteit opwekken met zonnepanelen. Maar beter bespaar je op elektriciteit door je water zonder elektriciteitsverbruik op te warmen met een zonneboiler. Zo blijft er ook meer energie van je zonnepanelen over voor je andere elektriciteitsverbruik. Te veel geproduceerde zonne-energie verkoop je terug aan het net.”

En wat met wie vandaag enkel met aardgas verwarmt? “In dat geval kan je je sanitair water niet met elektriciteit verwarmen, dus zijn zonnepanelen daarvoor sowieso geen oplossing. Ofwel plaats je dan een warmtepompboiler in combinatie met zonnepanelen voor je warm water, maar dat brengt het totale prijskaartje op meer dan 10.000 euro. Een gasboiler combineer je dus het best met een zonneboiler, om te besparen.”

Moet je veel geduld hebben?

Als je vandaag een zonneboiler bestelt, moet je ongeveer drie tot vier maanden wachten op de installatie. “Vanaf de zomer 2023 zou die wachttijd nog moeten afnemen, gezien de fabrikanten vanaf dan waarschijnlijk sneller kunnen produceren”, aldus Wim Persoons. “De kostprijs – gemiddeld 6.000 euro – ligt 20 procent hoger dan twee jaar geleden, want het kost meer energie om zonneboilers te produceren. Maar je bespaart er dus ook meer mee, omdat de energieprijzen zijn gestegen.”