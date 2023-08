‘Op haar botjes stond ze daar en zei ze: ik denk dat je mij zoekt’: tussen de lakens met Kim Van Oncen en Niels De Jonck

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals actrice en presentatrice Kim Van Oncen (37) en sportmanager Niels De Jonck (35).

In de zon, aan een prachtige designpicknickbank, zitten zij tegenover me. Omgeven door een flink aantal papieren, volgekrabbeld met alles wat Kim Van Oncen en Niels De Jonck me − en vooral elkaar nog − willen vertellen. De papieren blijken na vijf minuten louter ter ondersteuning, er wordt tijdens ons gesprek niet één keer naar gekeken.

“Ik ben zo benieuwd wat Niels na elf jaar in het openbaar over me te zeggen heeft”, zegt Kim. Dat het koppel niet vaak een interview geeft, heeft vooral te maken met het eerder introverte en bescheiden karakter van Niels. “Maar deze keer moest ik wel”, knipoogt hij.

Waar zij ongeduldig is en alles aan haar vriendinnen vertelt − “ja, echt alles, Niels” − houdt hij liever een geheim voor zich. Kim kan koppig zijn, terwijl Niels eerder probeert zo egoloos mogelijk door het leven te gaan. Twee uitersten, yin en yang, maar misschien wel daardoor een match voor het leven, made in de Antwerpse club Roxy.

Niels: “Via via kenden Kim en ik elkaar vaag. Tenminste: we wisten hoe de ander eruitzag. We hadden elkaar wel nog nooit ontmoet, want ondanks herhaalde pogingen langs mijn kant wilde zij dat niet.”

Kim: “Ik ging echt niet ergens alleen afspreken met een potentiële seriemoordenaar. (lacht) Bovendien was ik al een tijdje single. Als ik al eens op date ging, had ik al snel het idee dat ik weer vier uur van mijn leven nooit meer terug zou krijgen. Ik had daar geen zin meer in. Ik bekeek Niels trouwens met de nodige argwaan. Ik had nog nooit een klassiek knappe vriend gehad en dat boeide mij ook niet. Zo’n mooie jongen? Die zou ik nooit alleen voor mij hebben, die kon toch heel Antwerpen krijgen. Meteen ook een goed lesje in waarom vooroordelen vaak ook niet kloppen.”

Niels: “Maar ik bleef haar sturen. Ik vond Kim enorm knap en wilde haar graag ontmoeten.”

Kim: “Uiteindelijk nodigde ik hem uit om af te komen naar de Roxy. Finnebassen (Noorse house-dj, red.), een van mijn favoriete artiesten, trad daar die avond op en ik was er met een vriendin. Ik dacht niet dat hij zou langskomen. Tot hij daar stond. Ik zag hem al een paar keer rondlopen en zoeken en liet hem eerst doen. Uiteindelijk sprak ik hem toch maar aan.”

Niels: “Op haar botjes stond ze daar en zei ze: ‘Ik denk dat je mij zoekt.’ Ik zag haar en vanaf de eerste seconde sloeg voor mij de vonk over. Kim heeft een bepaalde magie die ze kan overbrengen en die je alleen maar kunt begrijpen als je haar hebt ontmoet.”

Kim: (verlegen) “Amai, dat heeft hij nog nooit gezegd.”

Onbewust testen

Niels: “Ik was direct verkocht. Ik doe in het ­leven alles op mijn gevoel en ik wist in dat ene moment dat zij was wie ik zocht. Tegelijkertijd dacht ik niet: wie is dit, maar wát is dit dat me overkomt. Echt heel speciaal.”

Kim: “Ik dacht toen echt oprecht: voilà, hij heeft mij gezien dus nu zal het wel afkoelen. Ik ben eerder een girl-next-doortype dan de typische babes die je hem toen zou aanmeten.”

Niels: “Ik vertrok voor Kim en liet haar met haar vriendin in de Roxy verder dansen.”

Kim: “Tien minuten later kreeg ik al een bericht. Het gevoel bekroop me dat hij het misschien toch wel meende. Vanaf toen begonnen we te daten. Doordat ik in mijn vorige relaties veel had meegemaakt, was ik op mijn hoede. Ik begon eraan met gebalde vuisten en het idee: als hij na een paar dates geen seks heeft gekregen, gaat hij het wel laten vallen. Onbewust was ik hem aan het testen. Maar op elke date zag ik opnieuw dat hij het echt meende. En zo was het plots 6 december.”

Niels: “Zij moest met Sinterklaas vroeg gaan werken in de supermarkt (Van Oncen baat met haar broer een Delhaize uit in Putte-Kapellen, red.) en had eens laten vallen dat ze verzot was op witte chocolade.”

Kim: Dus om vijf uur ’s ochtends had hij voor mijn deur en overal op mijn auto mandarijntjes en witte chocolade gelegd. Toen wist ik dat hij het meende. Een paar dagen later is hij ’s avonds een film komen kijken. Dat bleek een héél goede film te zijn.” (knipoogt en beiden schaterlachen)

Kim: “Vanaf dan waren we samen en gingen we tegen duizend kilometer per uur. Zijn tandenborstel stond de volgende dag al in het bekertje. De onderbroeken volgden twee dagen later en Kerst bij beide ouders was vlak erna.”

Niels: “We bespraken dat allemaal niet, maar volgden gewoon ons gevoel. Zij woonde toen alleen, ik was nog maar een paar maanden terug van mijn studie in de Verenigde Staten. Ik had gewoon een huis nodig. (lacht) Nee, eigenlijk kon ik nog een jaar terug als ik dat wilde, maar toen ontmoette ik haar. Ik ben gebleven.”

Kim: “De reden daarachter proberen te vatten, is onmogelijk. Waarom je verliefd wordt op iemand heeft te maken met een je-ne-sais-quoi.”

Niels: “Naast het feit dat ik − en dat is heel cliché − Kim een heel slimme, knappe en ravissante vrouw vind, straalt ze ook een enorme levensvreugde uit. Dat merk ik aan mensen die in haar gezelschap vertoeven. Dat enthousiasme steekt anderen aan om bij haar te gaan hangen. Zij betovert mensen. Dat vind ik een enorm mooie eigenschap om te zien. Kim zet ook altijd haar gezin op nummer één, misschien zelfs wel meer dan ik. Ik vind het heel mooi dat ze altijd eerst voor de stabiliteit van ons gezin kiest. Kim maakt van mij ook een betere man.”

Kim: “Maar het is wel dankzij jou dat onze kinderen uitgedaagd worden, genoeg beweging hebben en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ik ben daar veel luier in. Terwijl ik gewoon in de tuin zou gaan liggen, komt Niels tijdens de schoolvakantie aan met de oefeningen van school. Jij voelt mensen ook veel beter aan. Jouw empathie is een van de redenen waarom ik op je viel.”

Niels De Jonck: ‘Ik kon nog een jaar terug naar de Verenigde Staten, waar ik had ­gestudeerd. Maar toen ontmoette ik haar. Ik ben gebleven.’ Beeld Rebecca Fertinel

Niels: “Wij hebben een heel ander karakter, maar juist dat matcht. Toen ik Kim in het begin leerde kennen, vond ze het bijvoorbeeld heel raar dat ik graag alleen uit eten of naar de cinema ga. Ik vind dat zalig. Van nature ben ik niet zo’n prater, ik luister liever. Misschien is dat eigen aan mannen. Wanneer ik naar mijn vrienden kijk, moet ik vaststellen dat wij ook niet vaak zulke diepe gesprekken met elkaar hebben.”

Kim: “Ja, die praten over (spant spieren op en gaat plots heel mannelijk praten) ‘Check knappe vrouw komt binnen’ en ‘Yo yo, hoe is het met uw vrouw, problemen gehad?’ ‘Ja ja, maar alles is beter nu’, ‘Oké bro’. (algemene hilariteit) Soms heeft een vriend van Niels problemen en komt hij thuis na dat gesprek. Dan vraag ik hem of ze erover hebben kunnen praten en of alles oké is. ‘Ja, alles oké’, antwoordt hij dan. Op Niels’ vraag of het nog ging, antwoordde die vriend: ‘Alles komt goed.’ Good talk, good talk. (tikt Niels op zijn schouder) Als een vriendin van mij problemen heeft, zit ze hier vier uur op de bank te huilen.”

Niels: “Veel mannen zijn gewoon pragmatischer in het oplossen van problemen, denk ik. Soms mis ik dat wel, zo’n dieper gesprek. Ik denk dat je als man in je leven ook een paar heel goede vriendinnen nodig hebt, om je te ontwikkelen. Je hebt die vrouwelijke energie ook nodig. Die van mijn dochter Stella (4) is bijvoorbeeld helemaal anders dan die van mijn zoon Jack (8).”

Kim: “Stella commandeert jou. (lacht) Ik ben heel dankbaar dat wij zoveel van elkaar verschillen. Hij is kalm, ik ben de storm. Als ik jou niet had, zou ik meer op café zitten. Nu ben ik vaker thuis, waar ik echt van geniet. Jij gaat mee naar Tomorrowland voor mij, zonder mij zou jij nooit gaan. Ik word geduldiger en minder koppig door jou. Dat vind ik net leuk. Ik zou nooit met iemand samen willen zijn die hetzelfde is als ik. Hoe langer je samen bent, des te meer je van elkaars eigenschappen overneemt en − naar mijn gevoel − dichter naar elkaar toegroeit.”

Maskers af

Kim: “Wij zijn geen koppel dat elkaar aanspreekt met ‘koekske’ en ‘I love you, snoepie’. Ik ga hem ook niet bestoefen omdat hij heeft gekookt. Nee, gewoon normaal doen en niet zo overdreven klef.”

Niels: “Klopt, wij zijn nogal to the point. Tough love.”

Kim: “Plagen hoort daar ook bij, en niet overgevoelig zijn. Weet je wanneer ik echt kwaad zou worden? Als ik tegen hem zeg dat mijn gat dikker geworden is − en dat ook zo is − en hij dat zou tegenspreken.”

Niels: “Ik heb het waarschijnlijk al gezegd voordat ze klaagt.” (lacht)

Kim: “Ja, dat kan écht. Ik heb daar totaal geen problemen mee. Onze relatie is op andere dingen gebaseerd. Ik kan ook echt dagen hebben waarop ik Niels zeg dat ik hem die dag echt niet leuk vind. Dat mag. Wij weten van elkaar dat we dat kunnen benoemen en dat dat niets betekent. Dat wil niet zeggen dat we elkaar minder graag zien of minder aantrekkelijk vinden, wel omdat we ons veilig voelen bij elkaar.”

Niels: “Wij hebben samen ook al een rugzakje. Door samen heftige dingen mee te maken is onze relatie nog intiemer geworden. Vaak denken mensen bij het woord ‘intimiteit’ aan seks. Maar intiem zijn met elkaar is zoveel meer. Eerlijk? Seks is maar seks, kun je met iedereen hebben. Maar samen een kind samen verliezen? Dat is pas intiem (hun dochtertje Pippa werd in 2016 dood geboren, red.).”

Kim: “Wanneer ik ’s nachts wakker lag of werd van angst of verdriet, was Niels ook echt daar. Ik mocht hem altijd wakker maken en dan praatte hij met me tot ik gekalmeerd was. Ik heb mezelf al jong aangeleerd om met stress, verdriet en tegenslag om te gaan door er zo weinig mogelijk van aan anderen te laten merken. Bij Niels hoeft dat niet. Hij is de enige op de hele wereld bij wie mijn maskers afvallen.”

Niels: “Als je bij elkaar kunt thuiskomen, je hartslag voelt dalen en écht relaxed kunt zijn, dan heb je een ongeziene rijkdom verworven.”

Kim: “Je bij iemand kwetsbaar kunnen opstellen is belangrijk in een goede relatie. Ik word al moe als ik eraan denk dat ik altijd de tofste, de liefste en on top of my game moet zijn. Natuurlijk heb ik ook weleens een slechte week en ben ik een kutwijf. Het is fijn dat hij dat dan gewoon uitzit, omdat hij weet dat het voorbijgaat.”

Niels: “Een duurzame relatie uitbouwen is niet zo evident, als je erover nadenkt. Je moet eerst jezelf liefhebben voor je een ander graag kunt zien. Het is volgens mij noodzakelijk dat je dezelfde waarden en normen hebt, want als daar nog kinderen, verbouwingen en verdriet bijkomen, val je daarop terug. Dan hebben wij tot nu toe ook gedaan.”

Kim: “Ik had dit leven nooit kunnen bereiken zonder jou. En omgekeerd − denk ik toch.”

Niels: “Dat is liefde, elkaar helpen. Wij kennen elkaar al van toen er nog weinig duidelijk was in ons leven.”

Kim Van Oncen: ‘Als hij of zijn vrienden problemen hebben, gaat het van: ‘Alles oké bro?’ ‘Ja, alles oké.’ Als een vriendin van mij problemen heeft, zit ze hier vier uur op de bank te huilen.’ Beeld Rebecca Fertinel

Kim: “Samen hebben wij een rugzak volgeladen. Ik ben zo blij dat ik me nooit hoef af te vragen of jij voor de juiste redenen bij me bent. Nu opnieuw met iemand moeten beginnen: ik word al moe van de gedachte. Wij hebben samen ook veel verdriet meegemaakt. Ik kan me niet inbeelden dat ik ooit met een ander samen zou zijn en dat ik dat allemaal zou moeten uitleggen. Hoe ik mij bijvoorbeeld voelde toen Pippa dood ter wereld kwam. Hoe graag ik haar zie. Voor mij zijn het net die momenten die wij als koppel hebben meegemaakt − en dat is echt geen bullshit − waardoor de wortels van onze relatie voor mij veel dieper gaan.”

Niels: “Eerlijk? Ik heb nog nooit nagedacht over hoe het zou zijn als een van ons zou vreemdgaan of een ander zou hebben. Ik wil dat ook niet. Onze relatie is goed zoals ze is.”

Kim: “Maar ik vind ook niet dat we daar naïef in moeten zijn. We zijn elf jaar samen. Het plan is om dat nog met veertig of vijftig jaar te verlengen. Er kan altijd iets gebeuren. De weg is lang, maar wij gaan er wel van uit dat deze relatie voor altijd is. Mij gaat het erom dat je altijd eerlijk bent. Als je mij voor een kalf zou houden, zou het voor mij ophouden. Maar seks met een ander hoeft niet per se te betekenen dat er geen kier meer openstaat om te praten.”

Niels: “Het is belangrijk om met elkaar te praten, maar ook om te blijven luisteren. Anders verandert er niets. Dat is als een trage zelfmoord voor je als koppel.”

Kim: “Ik doe soms alsof ik niet luister, maar eigenlijk heb ik dat wel gedaan.” (lacht)

Niels: “Ze kan goed luisteren, maar als ze denkt dat ze het beter weet, is ze koppig. Zoals laatst, toen je niet wist hoe je die schuifdeur moest openen maar dat niet wilde toegeven.”

Kim: “Ik wist dat wél. (doet teken naar mij van niet) Wij kibbelen wel wat af. Echt ruzie maken doen we weinig, gelukkig. Maar discussiëren? Elke dag.”