‘Op een bepaald moment vroeg ik aan de controlearts of hij dit leuk vond, mij zo sarren en bevragen’: de (on)zin van verzekeringen

Jarenlang een verzekering betalen om je in te dekken bij ziekte en vervolgens niet uitbetaald krijgen. Of te horen krijgen dat je voor de rest van uw leven een extra bedrag betaalt bovenop de premie, omdat je meermaals psychische hulp nodig had. Het overkomt veel Vlamingen die door psychologische of fysieke redenen ooit uitvielen op hun werk. Drie getuigenissen.

Ewout Frans (39): ‘Frustrerend dat zoiets kan: met andermans misère geld verdienen’

Zelfstandig IT-consulent, verzekering gewaarborgd inkomen bij KBC

“Als zelfstandige wordt het je altijd aangeraden om een verzekering gewaarborgd inkomen (zie kader, DS) af te sluiten. Toen ik elf jaar geleden als zelfstandig IT-consulent startte, heb ik daar een paar jaar over getwijfeld, maar na drie jaar ging ik overstag. Ik dacht, net zoals verzekeraars me vertelden, dat mocht ik ooit iets meemaken of – erger nog – ik in een rolstoel zou belanden, ik mezelf voor de kop zou slaan als ik geen verzekering had. Zo’n verzekering gewaarborgd inkomen voorziet het extra deel dat je normaal gezien niet krijgt van je mutualiteit. Ik verzekerde me dus bij KBC voor een maandloon van 3.000 euro bruto. Zowel de mutualiteit als KBC voorzien bij ziekte een bepaald deel, zodat ik uiteindelijk aan mijn vooropgestelde bedrag kom.”

Ewout Frans: 'Op een bepaald moment vroeg ik aan de controlearts of hij dit leuk vond, mij zo sarren en bevragen.' Beeld Damon De Backer

“Gelukkig had ik nooit iets aan de hand. Per jaar betaalde ik ongeveer 1.100 euro voor mijn verzekering. Dat deed ik zo’n acht jaar lang. In januari 2022 werd ik besmet met corona. Omdat mijn vrouw en ik een peuter van 15 maanden hadden, sliep ik sowieso al een lange tijd heel weinig. Na mijn coronabesmetting werd dat nog veel erger, maar dat had ik niet meteen door. Ik sleepte me door de dag heen. In februari kon ik niet anders dan mijn dokter raadplegen en haar vertellen dat het zo niet langer verder kon. Ik was doodop. Haar diagnose – te veel emotionele stress – werd gecommuniceerd naar de mutualiteit en mijn verzekering. Voor het eerst wou ik een beroep doen op mijn verzekering voor gewaarborgd inkomen. KBC keurde mijn aanvraag direct af: de diagnose emotionele stress hoorde volgens hen bij psychosociale klachten en daarvoor was ik niet verzekerd. Na die afkeuring bleek dat mijn vermoeidheid niet alleen door emotionele stress en te weinig slaap vanwege ons tweede kindje van 15 maanden kwam, maar ook door de gevolgen van mijn coronabesmetting. Mijn dokter schreef een nieuwe diagnose uit en ik stuurde die nogmaals op naar KBC.”

Om welke verzekeringen gaat het? GI: een verzekering gewaarborgd inkomen , waarmee u zich beschermt tegen inkomensverlies bij ziekte of tijdens de revalidatie van een ongeval. U ontvangt dan een extra maandelijks vervangingsinkomen, bovenop de eventuele uitkering die u via uw ziekenfonds krijgt. SSV: een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat (een gedeelte van) de resterende leninglast van uw hypothecaire lening niet langer terugbetaald moet worden door uw erfgenamen bij overlijden. Een schuldsaldoverzekering is dus een vorm van overlijdensverzekering. VAPZ: een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen waarmee zelfstandigen hun wettelijk pensioen kunnen aanvullen op een manier die fiscaal en sociaal interessant is. IPT: een individuele pensioentoezegging is een levensverzekering die je als bedrijfsleider of zelfstandige van een extra pensioen voorziet.

“Vervolgens werd ik uitgenodigd op een gesprek met een controlearts, dat ik tot op de dag van vandaag als vreselijk ervaarde. Net voor ik binnenstapte, kwam de man voor mij ziedend van woede buiten en sloeg de deur keihard achter zich dicht. Twee minuten was hij binnen geweest. Ik stapte binnen en de controlearts vroeg me direct op een agressieve toon wat ik hier eigenlijk kwam doen. Vervolgens maakte hij mij uit voor ‘luierik’ en zei dat ik gewoon vakantie wou nemen. Hij deed niets anders dan mij aanvallen. Ik ben rustig gebleven en ben een kwartier blijven zitten. Op een bepaald moment vroeg ik hem of hij dit leuk vond, mij zo sarren en bevragen.”

“Hij ontweek de vraag en zei uiteindelijk dat hij niet overtuigd was. Daarna ontving ik een schrijven dat ik ze niet had kunnen overtuigen en dat ze mijn ziekte niet aanvaarden. Als ik dit zou willen aanvechten, moest ik een derde onafhankelijke arts met expertise in verzekeringen aanreiken. Kies ik er zelf geen, kan ik uit een van de drie artsen kiezen die zij voorstelden. Daarbij wordt dit proces voor de helft aan mij aangerekend. Wetende dat een dokter al eens geprocedeerd – en verloren – heeft in de rechtbank tegen KBC, ga ik het ook gewoon hier bij laten. Ik weet op voorhand al dat ik dat gevecht verlies.”

“Ondanks deze situatie besef ik dat ik nog veel geluk heb gehad. Als IT-consulent verdien ik genoeg. Ik heb geld opzij staan voor dit soort situaties en had extra gespaard voor verbouwingen. De uitkering van enkel de mutualiteit zou niet genoeg zijn. Het bedrag dat ik opzij had staan voor de verbouwingen aan ons huis heb ik gebruikt om die maanden te overbruggen.”

“De impact van het ziek en altijd moe zijn was best groot op mijn gezin. Tijdens de ergste periode was ik heel kortaf tegen iedereen omdat ik zo moe was. Vooral achteraf merkte ik daar een verschil. Zelfs nu heb ik nog altijd ups en downs in mijn energielevel en ervaar ik zonder veel reden na een paar dagen soms een gigantische dip.”

“Als je 40 jaar werkt als zelfstandige zou je dus 44.000 euro aan een verzekering betaald hebben die nooit over de brug zou komen. Ik raak daar echt door gefrustreerd dat zoiets kan: met andermans misère geld verdienen. Helaas zijn velen me al voor gegaan. Het enige dat ik kan doen is het nu loslaten, dat lukt me sinds kort.”

Magali Hoefkens (30): ‘Het feit dat ik ooit psychologische hulp nodig had, is blijkbaar voldoende om me voor altijd te doen bijbetalen’

HRM-consulent bij de politie, schuldsaldoverzekering bij Belfius

“Toen ik 22 was en net afgestudeerd aan mijn eerste job begon, bleek al snel dat ik compleet overdonderd werd door de hoge werkdruk. Ik ben altijd iemand geweest die heel perfectionistisch is en met faalangst kampte. Op mijn eerste job was er weinig begeleiding voor starters dus al snel begon ik te sukkelen. Tegelijkertijd eindigde mijn relatie. Ik viel uit op mijn werk en werd door mijn huisarts doorverwezen naar een psycholoog. Hoewel ik me dat jaar heel slecht voelde, probeerde ik regelmatig weer op te starten op mijn job, maar viel ik na een tijd weer uit. Een doorverwijzing naar de psychiater volgde waar ik aan de slag ging met medicatie. De zoektocht naar de juiste medicijnen én dosis was enorm wennen voor mij. Vrijwillig liet ik me in 2017 en 2018 op aanraden van mijn psychiater een aantal keer opnemen.”

Magali Hoefkens: 'Banken zorgen er mee voor dat wij een maatschappij worden waarin wij niet meer oprecht mogen zijn.' Beeld Wouter Van Vooren

“Vier jaar later gaat het goed met me. Ik ben gelukkig, heb een fijne job en check eens in het jaar nog in bij mijn psychiater. Met mijn huisarts heb ik een warme band, en ook zij ziet dat het al een hele tijd goed met me gaat. Onlangs kreeg ik de mogelijkheid om een huis te kopen. De beste rentevoet kreeg ik bij Belfius, op voorwaarde dat ik ook een schuldsaldoverzekering bij hen afsloot. Ik maakte een afspraak met de kantoormedewerker die mijn hypothecaire lening in orde zou brengen. Tijdens dat gesprek nam hij een vragenlijst af over mijn gezondheid gebaseerd op hun eigen modellen. Toen ik ‘ja’ antwoordde op de vraag of ik ooit al eens langdurig afwezig was geweest op mijn werk, kreeg ik een extra vragenlijst mee die ik door mijn huisdokter moest laten invullen. Vanaf toen kwam ik plots als risicovol persoon in hun systeem terecht. Via de app liet Belfius regelmatig weten dat ze dat ingevulde document zo snel mogelijk wensten te ontvangen.”

“Mijn huisarts heeft gewoon haar medische plicht gevolgd en vulde die brief naar waarheid in. Begin juli kreeg ik een brief of ik mijn schuldsaldo wou aanvaarden mits een bijpremie van 100 euro per jaar. Reden? Depressie met meerdere hospitalisaties. Volgens het medische model van Belfius is deze diagnose niet evolueerbaar en moet ik de komende 22 jaar dus bijbetalen. Ik kan al die tijd gelukkig werken zonder problemen, maar het feit dat ik ooit psychologische hulp nodig had, is blijkbaar voldoende om te bepalen dat ik op dat vlak niet meer kan evolueren. Als ik het aan mijn omgeving vertelde, zei iedereen dat het beter is om te liegen tegen je verzekeringsmaatschappij. Zo zorgen banken er mee voor dat wij een maatschappij worden waarin wij niet meer oprecht mogen zijn.”

Karlien Vereecken (32): ‘Ik kan er ook niets aan doen dat ik op mijn 11de gevallen ben, en toch blijft dat voor altijd een excuus voor banken’

Zelfstandige in HR, verzekering gewaarborgd inkomen bij KBC

“In 2020 startte ik als zelfstandige in hoofdberoep en sloot vanaf het begin elke mogelijke verzekering af zodat ik voor alles in orde was. Ik sloot een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen af (VAPZ) en een verzekering gewaarborgd inkomen bij KBC. Ik wou ook nog een individuele pensioentoezegging afsluiten, maar mijn boekhouder raadde aan om nog even te wachten. De twee verzekeringen kosten al genoeg samen. Wanneer je een verzekering afsluit, moet je telkens een medische vragenlijst invullen. Doordat ik rug- en knieproblemen heb, wist ik op voorhand dat ik zou worden uitgesloten voor beide problematieken. Dit was in het verleden ook al gebeurd.”

“Dat vind ik op zich al niet correct. Ik begrijp heus wel dat ik een groter risico vorm voor een verzekeringsmaatschappij, maar dan zou KBC gewoon een systeem op poten moeten zetten waarbij ik maandelijks een bedrag extra betaal, zodat ik een potje spaar voor als er iets aan mijn knie of rug zou zijn. Ik kan er ook niets aan doen dat ik op mijn 11de gevallen ben en toch blijven verzekeringsmaatschappijen dat voor de rest van mijn leven als excuus gebruiken.”

Karlien Vereecken: 'Ik doe mijn best als zelfstandige om niet uit te vallen, draag zorg voor mezelf door een slaaponderzoek te doen en word vervolgens voor alles uitgesloten.' Beeld Damon De Backer

“In 2021 herstructureerde ik mijn verzekeringen en wou ik ook een individuele pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Daarvoor moest ik opnieuw een medische vragenlijst invullen. Door het uitvoeren van een slaaponderzoek eerder dat jaar bleek ook nog eens dat ik uitgesloten werd voor alle psychosociale, psychische en psychiatrische problemen waar geen fysieke oorzaak voor gevonden kan worden. Toen was de maat voor mij vol. Ik had ook niet kunnen liegen over dat slaaponderzoek, want mijn hospitalisatieverzekering zat ook bij KBC. Mij hiervoor uitsluiten, was een brug te ver. Ik doe mijn best als zelfstandige om niet uit te vallen, draag zorg voor mezelf door een slaaponderzoek te doen en word vervolgens voor alles uitgesloten.”

“Ik besloot daardoor geen IPT af te sluiten en koos ervoor om ook mijn verzekering gewaarborgd inkomen op te zeggen. KBC gebruikt mentaal welzijn als een stok om mee te slagen. Ik vind dat echt heel erg, want ik vind mentaal welzijn enorm belangrijk. Als zelfstandige is het al niet gemakkelijk om die grens te bewaken aangezien een dag niet werken, een dag niet betaald is.”

Zowel KBC als Belfius werd om een reactie gevraagd. Bij Belfius bleven herhaaldelijke pogingen onbeantwoord. KBC stelde dat het “om privacy- en vertrouwelijkheidsredenen niet kan ingaan op deze individuele dossiers”.