Op deze vegan kikkererwtenstoofpot raak je niet snel uitgekeken

Deze plantaardige kikkererwtenstoofpot vormt de perfecte basis voor tal van gerechten. Maar je lepelt hem evengoed simpelweg met een sneetje brood naar binnen.

“Neem jij die dan mee naar huis?” Tijdens een fotoshoot met Belgische groenten kijkt de productieleider licht overweldigd naar de kilo’s en kilo’s groenten die in blauwe kratjes over de studio verspreid staan. Tja, zo sta je op een avond plots met 10 kilo superrijpe tomaten in je keuken. Er zit maar één ding op: tomatensaus maken. Na een uurtje hevel ik een paar pollepels uit de grote casserole over in een kleinere sauspan en voeg de kikkererwten toe die ik de dag voordien over een laag vuur liet pruttelen, maar waarvoor nog geen concrete bestemming gevonden was. Ook hun heerlijk geïnfuseerd kookvocht en een paar flinke snufjes gerookt paprikapoeder en chiliflakes gaan mee in de pan. Het resultaat is een dikke, haast uitgekookte, spicy tomatensaus met sappige kikkererwten. Er gaat nog een genereuze straal extra vierge olijfolie over en ik lepel mijn kom tot de laatste druppel saus leeg.

Heb je tijd en goesting, kook dan eens op een luie, regenachtige zondag een pak kikkererwten met enkele takjes rozemarijn, een doormidden gesneden ui, een paar teentjes gekneusde knoflook en een lepel zwarte peperbollen gaar. Het proces neemt enkele uren in beslag, maar los van het occasionele roeren en water bijvullen, heb je er voor de rest geen omkijken naar. De kikkererwten slurpen de heerlijk smaken van de aromaten op, de geïnfuseerde bouillon is heerlijk umamirijk en geeft dit gerecht extra diepte en punch. Vanzelfsprekend is eenvoudigweg een pot voorgegaarde kikkererwten opendraaien ook een prima optie. Samen met een fles kwaliteitsvolle kant-en-klare passata, wordt deze kikkererwtenstoofpot je pefecte go-to voor drukke weekavonden, in plaats van een zondags project.

Voorraadkastgerecht

Dit voorraadkastgerecht leent zich perfect voor big-batch koken. Verdeel in porties over bewaardozen en vries in voor later. Gebruik als smaakvolle basis voor onder meer Indiase curry’s, pasta’s en shakshuka. Of geef deze plantaardige stoofpot een topping van geraspte kaas, een handvol verse kruiden of lepel hem eenvoudigweg naar binnen met een toefje Griekse yoghurt en een stuk brood.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Kikkererwtenstoofpot

Dit heb je nodig voor 2 personen

olijfolie / 1 ui, versnipperd / 3 teentjes knoflook, tot moes geplet / 400 g kikkererwten, uitgelekt gewicht / 1 tl gerookt paprikapoeder / snuf chiliflakes / 1 liter tomatenpassata / takje rozemarijn / peper en zout

Zo maak je het

1. Verhit een flinke geut olijfolie over een middelhoog vuur in een kleine kookpot. Stoof de ui 1 min. aan alvorens de knoflook, uitgelekte kikkererwten, paprikapoeder en chiliflakes toe te voegen. Roerbak 2 min. en blus vervolgens met de passata.

2. Voeg het takje rozemarijn toe en kruid met peper en zout. Laat 20 à 30 min. pruttelen over en laag vuur. Roer regelmatig.

3. Werk af met een flinke geut extra vierge olijfolie en serveer met brood, rijst, couscous, of geroosterde patatjes of meng met enkele eetlepels kookvocht door pasta.