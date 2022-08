Op de eilanden Skopelos en Ikaria is het leven zo gezapig dat de mensen er vergeten te sterven

Iedereen kent Kos, Corfu, Kreta en Santorini. Maar Griekenland telt meer dan tweehonderd bewoonde eilanden, en allemaal hebben ze iets te bieden. Wij bezochten Skopelos en Ikaria: onbekende maar verre van onbeminde telgen uit de archipel. Waar geldt: lang leve het lange leven.

Dus dit is wat de Schots-­­Amerikaanse ­natuurliefhebber John Muir bedoelde, zo bedenken we ons terwijl we met volle gewicht aan een stengel struikwinde hangen, toen hij signaleerde: “Als iemand aan één ding in de natuur trekt, merkt hij dat het gehecht is aan de rest van de wereld.” Na een kamp op leven en dood stuikt een halve boom neer. Struikwinde is het vileine neefje van klimop, vanwege zijn ­gemene doorns die recht door onze werkhandschoenen klieven, een klimplant die, wanneer je erop gaat letten, geen halve vierkante meter van Skopelos ongemoeid laat. Hij haakt zich vast in bomen, klautert behendig over takken, overgroeit paden. En net dat laatste is een probleem, want als vrijwilliger voor Skopelos Trails engageren we ons twee weken om de wandelpaden van dit eiland in de Noordelijke Sporaden van zulke hindernissen te vrijwaren.

Grieken zouden geen Grieken zijn als ze geen mythe hadden vastgeknoopt aan smilax, de wetenschappelijke naam van struik­winde. Toen Krokus, een sterfelijke man, en een bosnimf genaamd Smilax halsoverkop verliefd werden, veranderden de goden hen respectievelijk in een bloem en een braamstruik – smilax dus, ‘het in de lucht slingerende meisje’, volgens de Griekse epische dichter Nonnus. Niet zo pijnlijk, wel minstens even hardnekkig: bezemstruik, een soort brem. Met een snoeischaar maken we hem met de grond gelijk. “Wees blij dat-ie nog niet in bloei staat”, zegt Heather Parsons. “De gele bloempjes zijn zo mooi dat je het niet over je hart krijgt om ze te elimineren.” En zo heeft elke plant haar eigen handleiding.

Even uitrusten tijdens het vrijwilligerswerk op de kalderimi. De eeuwenoude wandelpaden raken sinds de komst van de auto zo overgroeid als je ze niet op tijd bijsnoeit. Beeld Tom peeters

De Britse Heather woont al bijna veertig jaar op het eiland. Zij is de bezieler van Skopelos Trails en probeert de kalderimi in ere te herstellen, kasseipaden, soms eeuwen­oud, die gehuchten, kerken en waterbronnen met elkaar verbinden. En die ooit gebruikt werden door schapenherders of tijdens de oogst van hars, een ingrediënt van retsina. “Toen ik hier arriveerde, wandelde iedereen.” Auto’s waren er niet, op enkele pick-uptrucks na om boeren naar hun land te vervoeren. Geleidelijk kocht iedereen een auto of een scooter. “De eilandbewoners waren zo blij dat ze niet meer moesten wandelen”, lacht Heather. “Tot ze beroertes kregen. Voordien dronken en rookten ze als ketters, maar hadden ze die problemen niet. Al zworen ze liever drank en sigaretten af dan opnieuw te gaan stappen.” En dus raakten de oude paden in verval – in het beste geval overwoekerd met struiken, in het slechtste platgebulldozerd.

Skopelos heeft geen ­luchthaven, maar de zeeroute is beslist geen straf. Vanuit Volos varen we vierenhalf uur. In elke haven wacht een ontvangstcomité – Griekse eilanden leven op het ritme van het vaarschema van de veerboten. De aankomst op Skopelos is majes­tueus. De gelijknamige hoofdstad lijkt wel een amfitheater rond de baai: kleine, witte huisjes die tegen vier heuvels klimmen, met bovenop een ruïne van een kasteel als een kroon op een hoofd. “Het ruikt hier naar honing”, zegt onze reisgenote wanneer we van de boot stappen. De zoete geur van bloesems en de citrustinten van aleppodennen prikken in onze neus.

groenste stipje

Skopelos-Stad is een plaatje, een wirwar van steile steegjes, vol pastelkleurige bloempotten en granaatappelbomen, een doolhof waarin enkel straatkatten de weg lijken te kennen. Een aantal jaar geleden betreurde de Nederlandse auteur Jan Terlouw dat achterdocht de samenleving infiltreerde, dat er geen touwtjes meer uit de brievenbus hingen. Op Skopelos gaan de deuren niet op slot. En in Pension Sotos, waar we verblijven, bengelt effectief een touwtje uit de brievenbus. Er is altijd leven in de keet. Aan de voordeur roepen bevriende voorbijgangers luidkeels op de waardin: “Alexandra!”

Een van de vele piepkleine kerkjes op Skopelos, waar een gelovige of drie in passen. Beeld Tom peeters

Wanneer we niet aan het werk zijn, verkennen we het eiland. Skopelos staat bekend als het groenste stipje van Griekenland, mogelijk zelfs van de Middellandse Zee. Meer dan drie vierde van de oppervlakte is bedekt met dennen, steeneiken en platanen. Een zee van groen, hier en daar bijgekleurd door roze aardbeibomen. Op een vrije dag traverseren we bijna het hele eiland, door lommerrijke bossen van libanonceders. Smalle paden slingeren naar het brandwachtstation bovenop Delphi, het hoogste punt van Skopelos, en over steenslag naar mysterieuze, uitgehouwen piratengraven. We wandelen door boomgaarden, voorbij piepkleine kerkjes waarin een gelovige of drie passen, laven ons aan waterbronnen en eindigen met een plons in een rotsbaai. Urenlang komen we enkel een kudde geiten tegen.

Ook Heather organiseert wekelijks een wandeling en die brengt veel volk op de been, zowel locals, vrijwilligers als expats. Skopelos betovert mensen. Toen Heather een voormalige Roemeense vrijwilliger vroeg of hij op haar hond wilde passen, sprong hij in Boekarest prompt in zijn auto. Hij reed de hele nacht en woont nu op Skopelos. Daar kunnen we ­inkomen. Onder een olijfboom kauwen we onze boterhammen weg. In een veld tussen madeliefjes, korenbloemen en wilde asperges, die we die avond in een slaatje zullen draaien, smullen we van het uitzicht op de Egeïsche Zee. We hebben net de tunnel van groen gekortwiekt rond een pad dat beeldig omhoog slingert naar een witgekalkt kerkje. Een herculische taak die ons uren kostte, ook al loop je in enkele minuten helemaal tot boven. Denk daar eens aan, de volgende keer dat je gaat wandelen.

Religieus raven

Ikaria, twee weken later. In de hoofdstad Agios Kirykos rijdt een man met een piratentronie voorbij in een roze Smart, gevolgd door Socrates op een brommertje. We vertoeven nog maar enkele dagen op dit eiland, in de buurt van het Turkse vasteland, en hebben al het gevoel dat we het hele dorp kennen. Heather had ons Ikaria aangeraden als alternatief voor het drukkere Samos. “Mensen worden er heel oud”, zei ze. “Er zijn zelfs verhalen over geëmigreerde locals die terugkeerden om te sterven en daarna nog jaren leefden.”

Het eiland behoort tot de ‘Blauwe Zones’, vijf gebieden op aarde waar de mensen opvallend hardnekkig weigeren om dood te gaan. Een derde van de eiland­bewoners haalt de 90, wat The New York Times ertoe noopte om Ikaria om te dopen tot ‘het eiland waar de mensen vergeten te sterven’. Ook dementie en andere chronische ziekten zijn hier opvallend afwezig.

In het kuuroord Therma op Ikaria vind je een strand, radioactieve warmwaterbronnen en een heerlijk ­authentieke taverna. Beeld Tom peeters

Wellicht hebben de leef- en ­eetgewoontes er iets mee te maken. In de eerste plaats is er op Ikaria tijd, véél tijd, om rustig te eten, een dutje te doen of een praatje te maken met Giánnis en alleman. Een weldadig dieet doet de rest. Fruit en groenten (de locals zijn godvrezend orthodox en vasten de helft van het jaar), olijfolie, kruidenthee, geitenmelk en vooral royaal gevulde glazen rode wijn. Want het geboorte-eiland van Dionysos, de god van het edele druivensap, feest er niet naast. De Panigiria, een soort religieuze raves die niet zelden uitmonden in wilde bacchanalen, vinden vooral in de zomer plaats.

Wij zijn er in de lente en beperken ons noodgedwongen tot die andere activiteit die de taaiheid van de Ikarianen verklaart: wandelen. Want ook hier deed Koning Auto pas laat zijn intrede en gebruikten de eilandbewoners lang uitsluitend de benenwagen. Ikaria is veel rotsachtiger dan Skopelos. Het ruwe terrein nodigt uit tot klauterpartijen, zelfs naar je buur wandelen was vanouds een heuse onderneming. Bij Faros, in het noordoostelijke staartje van het eiland, hiken we naar het fort van Drakano, dat uitdrukkelijk solliciteert naar een hoofdrol in de volgende Game of Thrones. Een flamingo wappert weg voor een suikerspinnen lenswolk. Over de bergkam die het eiland fileert, klimmen we naar het hoogste punt van Ikaria. Nu begrijpen we waarom Icarus zo opgewonden raakte van de uitzichten dat hij alsmaar hoger wilde vliegen, tot zijn vleugels van was smolten in de zon. Volgens die legende donderde hij hier neer in de zee, vandaar de naam van dit eiland.

Weken in radioactiviteit

Na elke wandeltocht belanden we in de warmwaterbronnen van Lefkada. Die zijn lichtjes radio­actief. Verwacht geen zwempartij in Tsjernobyl, maar toch: volgens sommigen is de straling nog een extra reden voor de onverzettelijkheid van de bevolking. Niets heerlijkers dan stramme spieren weken in een warm stralingssoepje, terwijl de koudere golven voor afkoeling zorgen.

Terug in Agios Kirykos parkeren we ons op het terras van een taverna. Een gezellige vrouw met een schort klemt een papieren tafelkleed op onze tafel, plaatst er een grote karaf wijn op en haalt borden met bonen, okra en gevulde paprika’s en tomaten. Aan de belendende tafel foetert een dikke Duitser met een rood aangelopen gezicht. Hij wil inchecken in zijn hotel, maar de uitbater laat zich niet opjagen. “Eerst zei ze elf uur, daarna twaalf.” Hij tikt nerveus op zijn horloge, zijn bloeddruk schiet zichtbaar de hoogte in. “Maar het is intussen al twee uur en ik kan nog altijd niet in mijn kamer”, spuwt hij. “Typisch Griekenland! En die luchthaven, heb je die ­gezien? Lijkt wel Afrika!” Waarom hij geen vakantie boekte in het Zwarte Woud, Gott mag het weten.

Wat verderop spelen enkele grijsaards domino. Ze draaien met hun ogen bij het aanhoren van de tirade en knipogen grijnzend naar ons. Wie zal het het langst uitzingen op de aardbol, zij of hij? Op Ikaria plan je best zo weinig mogelijk, het toeval steekt er toch een stokje voor. De piraat rijdt voorbij in zijn bommamobiel, gevolgd door Socrates op zijn brommer. We bestellen nog een frappé en laten de wereld voor ons passeren. Hier worden we met plezier 100 jaar.