Ook met een smartphone kan je prachtige foto’s nemen: onze fotograaf legt in 6 tips uit hoe je dat doet

Onscherp, overbelicht en slecht gekadreerd. Kortom, het lukt je maar niet om die mooie plaatjes vast te leggen met je smartphone – die blinkende camera op je iPhone van 1.200 euro ten spijt. Daarom gingen wij ten rade bij een van onze eigen fotografen, Daniil Lavrovski, en stelden we een snelcursus smartphonefotografie op.

1. Pas je belichting en focus aan met je vinger

Probleem: Mijn foto’s zijn vaak over- of onderbelicht. Vooral als ik iets in beweging wil fotograferen, neem nu mijn hond, verandert mijn camera steeds van focus en belichting.

Tip: Je kan dit simpel oplossen door – terwijl je in de camera-app zit – met je vinger op het scherm te tikken op de plaats waar je wil scherpstellen. Het focuspunt van de foto, zeg maar. Bij iPhones komt er na de tik een zonnetje naast je focuspunt te staan, dat je naar boven of onder kunt slepen (bij veel android-toestellen sleep je links en rechts, KL) om de belichting aan te passen. “Zo heb je meer controle over je licht”, legt Lavrovski uit.

Wil je iets fotograferen dat in beweging is of wil je simpelweg meerdere foto’s nemen met dezelfde instellingen? In plaats van een enkele tik druk je nu enkele seconden op je focuspunt. Je kunt weer loslaten zodra je “AF-vergrendeling” of een slotje (afhankelijk van welk toestel) op je scherm ziet verschijnen. Focus en belichting zijn nu vergrendeld.

Terugkeren naar de standaardmodus, waar alles geautomatiseerd staat, doe je door simpelweg op een willekeurige plaats in je beeld te tikken.

2. Zoom eens een beetje in

Probleem: De proporties op mijn foto komen niet overeen met de realiteit, en flatterend is dat toch niet altijd. “De lenzen van de smartphonecamera’s zijn tegenwoordig iets te wijd”, zegt Lavrovski. “Zo’n ‘wide angle’ kan in specifieke situaties mooie foto’s opleveren, maar het vervormt je beeld en dat is niet altijd ideaal.”

Tip: Een correctere weergave creëer je door gewoonweg een beetje in te zoomen, vertelt de 27-jarige fotograaf. Zo ga je van de ‘wide angle’ naar iets dat meer lijkt op een telelens. In mensentaal: de verhoudingen tussen objecten gaat weer correct zijn, waardoor je beeld minder omgebogen lijkt, met een meer evenwichtige foto als resultaat.

Lezers die al op gezegende digitale leeftijd zijn en de evolutie van de smartphone nabij volgen zullen zich nog herinneren dat inzoomen bij de eerste smartphonecamera’s taboe was. Tenzij je de pixels op je foto wilde tellen. Die tijd is nu wel voorbij, zegt Lavrovski: “Dankzij de dubbele lens en de optische zoom die de meeste toestellen nu hebben, verlies je geen kwaliteit meer als je (licht) inzoomt.

3. Maak gebruik van die portretmodus

Probleem: Het lukt me niet goed om mooie portretten te nemen, mijn lief verdwijnt vaak in de achtergrond.

Tip: “Ik gebruik constant de portretmodus van mijn smartphone om mensen te fotograferen”, zegt ook Lavrovski. Door middel van software creëert de zogenoemde portretmodus een wazige achtergrond achter je onderwerp, hetgeen voor contrast zorgt en mooier oogt. “Die portretmodus werkt steeds beter bij de meeste toestellen. Met de juiste kleurbewerking kan je foto er zeer natuurlijk uitzien, alsof het met een gewone camera genomen is.”

Belangrijk hierbij is dat de achtergrond niet te veel details bevat. Dit kan er soms voor zorgen dat de portretsoftware niet naar behoren werkt. Dat is ook meteen een algemene portrettip, zegt de fotograaf: “Door je onderwerp in een vlak te plaatsen, zonder te veel rommel op de achtergrond, trek je meer de aandacht naar het onderwerp.” Door het hoofd van je personage in een vlak te plaatsen, zonder dat er een streep doorloopt of dat er storing is door een druk motief op de achtergrond, zorg je ervoor dat je onderwerp naar voren komt in plaats van op te gaan in het beeld.

Lavrovski: “Dat vlak hoeft niet trouwens niet per se een egale muur te zijn. Het kan evengoed een witte bestelwagen zijn die op de achtergrond staat. Zorg dan gewoon dat hoofd en contouren in het midden van de bestelwagen vallen.”

4. Blaas nieuw leven in je foto’s met deze apps

Probleem: Mijn foto’s missen nog net dat tikkeltje extra. Ik zou ze willen bewerken, maar ik heb geen kortingbon voor die snelcursus Photoshop.

Tip: Er bestaan talloze applicaties voor je smartphone om je foto’s te bewerken, die toegankelijker en goedkoper zijn dan Photoshop. Onze fotograaf selecteerde enkele van zijn favorieten.

• “VSCO gebruikte ik tien jaar geleden al. Hiermee kan je heel precies de kleuren van je foto bewerken. Een toegankelijke app met heel mooie effecten. En je moet er absoluut geen Photoshop-genie voor zijn.”

Er is een gratis proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Daarna betaal je 7,99 euro per maand of 21,99 voor een jaar.

• “RNI Films is de app van een bedrijf dat supernauwkeurige filmsimulaties maakt. Een filmsimulatie is een filter die niet uit het niets is gemaakt (zoals pakweg Instagram-filters, KL) maar gebaseerd is op een bestaande filmrolsoort, zoals Kodak, zwart-wit, instant, dia, vintage, noem maar op. Poepsimpel om mee te werken, prachtige simulaties en ideaal als je een iets authentiekere look wil in je foto’s.

De basisapplicatie is gratis, met de optie om extra filters aan te kopen.

• Voor wie zich liever niet bezighoudt met fotobewerking en meteen resultaten wil zien, is er Dazz Cam. Je kan door een bibliotheek van foto- en videocamera’s scrollen en dan kan trek je een foto met het effect in kwestie. Een bijzonder leuke app om mee te werken met zeer veel keuze in filters, of camera’s in dit geval. Als je via de app fotografeert staat er dus meteen het effectje op en is je foto klaar.

Voor de volledige functionaliteit van Dazz Cam betaal je 5,49 euro per jaar of eenmalig 12,99.

5. Onderbelicht je foto’s (als je flitst)

Probleem: Ik moet/wil een foto nemen met flits maar het resulteert bijna altijd in een overbelichte foto, alsof we op de zon wonen.

Tip: De lenzen van onze smartphones mogen dan wel heel wat beter zijn dan tien jaar geleden, de flits is dat amper. Je kan hier rond werken door je foto een tikje te onderbelichten in de camera (zie tip 1), de foto te nemen, om die vervolgens in een applicatie weer wat lichter te maken. Met een natuurlijker flitseffect als gevolg.

“Want als je met flits fotografeert, gaat de iPhone automatisch een tragere sluitertijd gebruiken (waardoor er meer licht binnenkomt, KL) en uw beeld overbelichten”, zegt Lavrovski. “Door te onderbelichten controleer je de sluitertijd iets beter, en vermijd je overbelichting. De foto zal dan wel te donker lijken, maar dat kan je in een applicatie dus opkrikken, waardoor je een schoner effect en scherpere beelden krijgt.”

6. Respecteer de regel van derden (met mate)

Probleem: Ik weet totaal niet hoe ik mijn foto’s moet kadreren. Eigenlijk, wat is kadrering?

Tip: Met kadrering bedoelen we: hoe je het kader rond je onderwerp afbakent. Tot waar de randen van je beeld komen en wat er hoeveel plaats inneemt in het beeld, zeg maar. “Als je bijvoorbeeld je onderwerp te veel naar links of rechts in het kader plaatst, is de kans groot dat de positionering niet meer comfortabel voelt en dat je beeld ‘omvalt’”, legt Lavrovski uit.

Een basisregel hier is de ‘regel van derden’. Op je camera-app zal je een raster van 9 tegels zien. Als dit niet het geval kan je het raster aanzetten via instellingen -> camera -> raster. Maak daar gebruik van. De regel van derden houdt in dat je je beeld onderverdeelt in derdes en je onderwerp een of twee derde van de foto laat innemen én op een snijpunt van het raster plaatst.

Voorbeeld: als je een persoon in de 3 tegels aan de rechterkant plaatst, zorg dan dat je onderwerp niet volledig binnen de lijnen van die 3 tegels past. Eén of twee van de snijpunten aan de rechterkant moeten in dit voorbeeld geraakt worden door je onderwerp. Idealiter komt een van die snijpunten overeen met het belangrijkste focuspunt in je beeld.

Ervaren fotografen breken deze regel natuurlijk voortdurend. Maar voor een beginner kan het enorm helpen om beter te leren kadreren. Het schept een evenwicht in uw beeld.

Regel van derden: het landschap neemt de onderste 1/3e in beslag, de bovenste twee derden worden ingenomen door de horizon. Op het snijpunt linksonder trekt de helikopter de aandacht. Beeld RV

Extra tip: Experimenteer eens door transparante objecten voor je lens te plaatsen. Zo kan je bijvoorbeeld een foto nemen door een stuk glas of een plastieken drinkfles, met een uniek effect als resultaat.

Wie is Daniil Lavrovski • Freelance fotograaf uit Brugge • 27 jaar • Focus op portret- en modefotografie • Werkte onder meer voor De Morgen, Raf Simons, Eastpak, Dr. Martens en meer Wil je het werk van onze expert en fotograaf Daniil Lavrovski bekijken? Zijn Instagram-profiel vind je hieronder.