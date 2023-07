‘Onze zoon kon na die hitteslag wekenlang nauwelijks iets doen’: hoe de hitte niet enkel de allerzwaksten treft

Hitte is nu al de dodelijkste vorm van extreem weer in Europa, en dat zal er wellicht niet op verbeteren. Hoe doet de hitte ons de das om en hoe kunnen we ons daartegen wapenen? ‘Een hitteslag kan iedereen treffen.’

Zalig zorgeloos de zomer in? Wij dachten het niet! In de reeks Zomerziektes schotelen we u vijf manieren voor waarop de zomer een aanslag op lijf en leden vormt. En geven we u tips over hoe u zich het beste tegen dit onheil kunt beschermen.

“En dit is een anaal in te brengen sensor”, lacht thermofysioloog Hein Daanen, die een dun plastic buisje tevoorschijn haalt. Hadden we maar twee keer na moeten denken voor we voorstelden om even aan den lijve te ondervinden hoe onderzoek naar de impact van hitte op het lichaam in zijn werk gaat. Maar alles voor de lezer.

De sensor meet de zogenoemde ‘kerntemperatuur’, in het binnenste van je lichaam. Om alles naar behoren te laten functioneren, moet de mens die kerntemperatuur in rust ergens tussen de 36,8 en 37,5 graden Celsius zien te houden. En dat op een planeet waar de temperatuur uiteenloopt van bijna -90 graden op Antarctica tot meer dan 55 graden in Death Valley. “Dat is toch erg knap”, zegt Daanen, die in zijn lab aan de Vrije Universiteit Amsterdam de fysiologische processen bestudeert die ons daartoe in staat stellen.

In zijn ‘klimaatkamer’ kan Daanen de temperatuur variëren van -20 tot 60 graden. Een deel van de Nederlandse olympische delegatie kwam zich hier voorbereiden op de verzengende hitte van de Spelen in Tokio. “Prijs je gelukkig”, zegt Daanen, wanneer het zweet al vrij snel van ons hoofd gutst terwijl we in de hitte zitten te fietsen. Het is misschien wat onpraktisch wanneer u met bevlekt hemd en klamme handjes op kantoor verschijnt, maar in een opwarmende wereld zijn de uitbundige zweters in het voordeel, want zweet verdampen is een effectieve manier om het lichaam af te koelen.

Voor u zich met uw parelende voorhoofd en impressionante okselvijvers een hele baas waant: het wereldrecord zweten staat op naam van marathonloper Alberto Salazar, die in een uur drie liter uit de poriën weet te persen. Want zweten kan je, tot op zekere hoogte, trainen. We beschikken over 2 à 4 miljoen zweetklieren, en niet iedereen gebruikt die even efficiënt. Sporten en geregeld in de warmte komen doen de zweetcapaciteit toenemen. “Na tien dagen trainen in de klimaatkamer kan de zweetproductie verdubbelen”, zegt Daanen.

Als reactie op hitte ga je niet alleen zweten, maar stuwt het lichaam ook meer bloed naar de huid. Daardoor gaat er minder bloed naar andere organen en terug naar het hart. “Het hart moet dan sneller kloppen om eenzelfde volume rond te pompen”, zegt Daanen. “Je hartslag in rust ligt bij hitte makkelijk vijftien slagen hoger. Die extra belasting kan mensen met onderliggende aandoeningen fataal worden.”

Stuipen op weg naar spoed

Terwijl we zitten te trappen meet Daanen hoe de huidtemperatuur en kerntemperatuur stijgen. Loopt de kerntemperatuur te hoog op, dan kan dat fataal zijn (zie kader onderaan: ‘Eerste hulp bij oververhitting’). Zo’n hitteslag of hitteberoerte kan door hoge temperaturen en felle zon worden veroorzaakt, maar ook doordat fysieke inspanning de kerntemperatuur naar gevaarlijke hoogten stuwt. Zo overleed de 47-jarige broer van acteur Iwein Segers vorig jaar na een hitteslag tijdens een wandeltocht naar Santiago de Compostela.

De zoon van Sandra* kreeg op kampeervakantie in Frankrijk een ernstige hitteslag en draagt daar een jaar later nog de gevolgen van. “Het was verschillende dagen na elkaar tot 38 graden in de schaduw, en het bleef ’s nachts 26 à 27 graden”, vertelt Sandra, die om de privacy van haar zoon te beschermen liever niet met haar naam in de krant wil. “We voelden ons allemaal suf, maar onze zoon klaagde ook over hoofdpijn en was misselijk en koortsig. Dat werd zo erg dat we ’s nachts naar de dokter van wacht zijn gereden.”

Onderweg moest Sandra’s zoon braken, en de lokale arts raadde hen aan zo snel mogelijk naar de spoeddienst te gaan. Onderweg naar het hospitaal kreeg hij ook nog stuipen. “Als we wat verder van het ziekenhuis hadden verbleven, was het misschien fataal geweest.”

Sandra’s zoon lag zes uur op de spoeddienst en kreeg bij het verlaten van het ziekenhuis het advies te rusten in de koelte. Maar volledig herstel bleef uit. “Onze zoon was fit, gezond en zeer actief, maar kon wekenlang nauwelijks iets doen. Een jaar later is hij nog steeds niet de oude.”

“Het is echt griezelig dat hitte zo’n zware impact kan hebben”, vindt Sandra. “Verschillende dokters kunnen ons niet vertellen wat de remedie is. Ze zeggen ons telkens wel dat het iedereen kan overkomen.”

“Een hitteslag kan inderdaad gevolgen op langere termijn hebben, afhankelijk van welke organen beschadigd raken”, bevestigt spoedarts Laurence Daveloose (UZ Gent). “Veel hangt af van de ernst en de duur van de oververhitting. Daarom is het belangrijk de persoon in kwestie zo snel mogelijk weg te halen uit de warme omgeving.”

Kwetsbare bejaarden

Het Europees Milieuagentschap (EEA) riep onlangs nog op om meer werk te maken van adaptatie aan hitte, de dodelijkste vorm van extreem weer in Europa. “Frequentere hittegolven, verstedelijking en een verouderende bevolking verhogen de kwetsbaarheid en maken dringende ingrepen noodzakelijk”, aldus het EEA.

Het Franse overheidsagentschap Santé Publique France meldde vorige maand dat hitte in Frankrijk tussen 2014 en 2022 ruim 32.500 levens eiste. En in Nature Medicine becijferden Spaanse onderzoekers dat er tussen 30 mei en 4 september 2022 in Europa ruim 61.000 hittegerelateerde overlijdens waren, vooral bij 65- en 80-plussers.

Er zijn verschillende redenen waarom ouderen sneller in de problemen komen. Ze kunnen minder goed zweten, tot wel de helft minder dan jongeren. Ze voelen hoge temperaturen minder goed aan en hebben minder de neiging om extra te drinken. Vochtafdrijvende medicatie kan ouderen nog kwetsbaarder maken.

Vorig jaar liet Daanen onder medisch toezicht bejaarden sudderen bij een onaangename 39 graden, terwijl hij de luchtvochtigheid in zijn klimaatkamer geleidelijk opdreef. Hoe vochtiger, hoe moeilijker zweet verdampt en hoe moeilijker het lichaam het krijgt om koel te blijven. Het doel: drempels bepalen waarboven de kerntemperatuur van ouderen vervaarlijk begint op te lopen. “Zo kunnen we meer concrete richtlijnen formuleren over wanneer extra maatregelen nodig zijn”, zegt Daanen.

Na de hete zomer van 2003, waarin er ruim 70.000 mensen meer stierven dan gewoonlijk, zijn in verschillende landen hitteplannen ingevoerd. Maar dat er desondanks die plannen vorig jaar nog zoveel hittedoden vielen, doet de Spaanse onderzoekers besluiten dat er nog marge voor verbetering is.

Aanpassen aan de hitte

Zet je sterfte in functie van de temperatuur uit in een grafiek, dan krijg je een min of meer U-vormige curve. De minimum mortality temperature (MMT) is de temperatuur waarbij er het minste mensen overlijden. Wordt het kouder of warmer, dan neemt de sterfte toe. De MMT is anders in verschillende delen van de wereld, tonen wetenschappers aan in vakblad The Lancet. In Londen ligt de sterfte het laagst bij iets minder dan 20 graden, in Madrid bij ongeveer 22 graden. Maar in Bangkok zijn ze het meest in hun sas bij bijna 30 graden.

De MMT kan in een land zelfs van stad tot stad verschillen. Onderzoekers van Sciensano toonden aan dat in Antwerpen meer mensen overlijden zodra het kwik boven de 25,2 graden stijgt, terwijl dat in Brussel al vanaf 22,8 graden het geval is. Per extra graad boven die drempel neemt de sterfte in beide steden met respectievelijk 4,9 en 3,1 procent toe. De precieze oorzaak van dat verschil is onduidelijk. “Het kan zowel te maken hebben met de opbouw van de stad als met het demografische profiel van de inwoners”, zegt epidemioloog Raf Aerts (Sciensano). “Wat wel duidelijk is, is dat hitte een aanzienlijke impact heeft op stadsbewoners.”

Het hitte-eilandeffect zorgt ervoor dat het in steden tot wel 10 graden warmer kan zijn dan erbuiten, doordat steen en beton meer warmte vasthouden. Het EEA becijfert dat in honderd Europese steden ongeveer de helft van de ziekenhuizen en 40 procent van de scholen in zones liggen waar het minstens twee graden warmer is dan de gemiddelde temperatuur in de omgeving. In Brussel gaat het bijvoorbeeld om bijna een kwart van de ziekenhuizen en een derde van de scholen. Meer groen en water in steden kunnen dat hitte-eilandeffect tegengaan.

Verschillen in MMT tussen landen zijn deels te verklaren door gedrag. In warme landen zijn siësta’s en airco’s bijvoorbeeld meer ingeburgerd en heeft de bevolking meer ervaring met de warmte. Maar volgens Daanen spelen fysiologische aanpassingen mogelijk ook een rol. Die aanpassingen gaan verder dan meer zweten. Bij wie goed aangepast is aan de warmte wordt het zweet ook wateriger, waardoor minder kostbare zouten verloren gaan.

“Ook de huiddoorbloeding verbetert”, zegt Daanen. “En de kerntemperatuur waarmee je ’s ochtends opstaat daalt. Het lichaam stelt zijn thermostaat bij. Dat verklaart waarom de eerste hittegolf van het jaar de meest belastende is.”

Wanneer wetenschappers naar de evolutie van de MMT doorheen de tijd kijken, stellen ze een interessant fenomeen vast. Franse wetenschappers zagen de MMT in Frankrijk toenemen van 17,5 graden in de jaren 1970 tot 18,2 graden begin jaren 2000. En ook Daanen en zijn collega’s stelden vast dat de MMT in Nederland in twintig jaar tijd met ongeveer een tiende van een graad per jaar is toegenomen. “We zien de gevoeligheid voor hitte afnemen”, zegt Daanen. In ons land is nog geen soortgelijk onderzoek gedaan.

Opnieuw is niet geheel duidelijk hoe dat precies komt. Raken mensen de warmte beter gewoon? Zijn artsen en verplegend personeel alerter geworden voor de symptomen van oververhitting? Werpen de hitteplannen die de bevolking sensibiliseren hun vruchten af? Vermoedelijk is het een combinatie van factoren.

Ons land heeft sinds 2005 zo’n hitteplan. Stijgt het kwik naar onrustwekkende hoogten, dan krijgt de bevolking de wijze raad voldoende te drinken en niet in de blakende zon te gaan zitten. Het is makkelijk om daar smalend over te doen. “Voor veel mensen lijkt dat allemaal onnozel en betuttelend”, zegt Daanen. “Maar voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, kunnen dat soort waarschuwingen levensreddend zijn.”

Want hitteslachtoffers zijn niet noodzakelijk mensen die er sowieso het bijltje bij zouden hebben neergelegd. “Dat weten we doordat er in de periode na de oversterfte niet opvallend minder mensen sterven”, zegt Daanen. “Dat beperkte ‘oogsteffect’ wijst erop dat de hitte niet alleen de allerzwaksten doodt die anders toch zouden zijn gestorven. Het zijn ook mensen die nog niet op het lijstje van Magere Hein stonden, en wier dood met de juiste maatregelen te vermijden valt.”

Eerste hulp bij oververhitting Oververhitting is een geleidelijk proces en het is daarom zaak de eerste symptomen tijdig te herkennen. “Dorst, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en een licht verhoogde lichaamstemperatuur zijn vaak de eerste tekenen van hitte-uitputting”, zegt spoedarts Laurence Daveloose (UZ Gent). “Het volstaat dan meestal om de koelte op te zoeken , te rusten en te drinken.” De lichaamstemperatuur kan stijgen tot 40 graden Celcius, en het is dan belangrijk dat ze snel daalt. “Meet de lichaamstemperatuur geregeld”, adviseert Daveloose. “Treedt er geen verbetering op, of stijgt de temperatuur verder en komen er extra symptomen bij, roep dan medische hulp in. De situatie kan dan namelijk evolueren naar een hitteslag of hitteberoerte, waarbij de temperatuur boven de 40 graden stijgt.” Voorbij een bepaald punt is ons lichaam niet meer in staat de temperatuur zelf onder controle te krijgen. Ze kan dan oplopen tot wel 45 graden. “Mensen kunnen zich dan verward en vreemd gaan gedragen en uiteindelijk het bewustzijn verliezen”, zegt Daveloose. Klimt de kerntemperatuur boven de 40 graden, dan kan in het lichaam van alles mislopen. Eiwitten die cruciale functies vervullen kunnen van structuur veranderen en celwanden kunnen scheuren. Doordat de hersenen uitzetten, kan de bloedtoevoer naar het brein afnemen. “Mensen moeten zo snel mogelijk afgekoeld worden en een infuus met vocht en mineralen krijgen”, zegt Daveloose. “Zo niet kunnen ze in coma belanden en overlijden doordat verschillende organen uitvallen.”

