Onze vakantie is dit jaar ‘industrial chic’: 3x logeren in een voormalig fabriekgebouw

Op zoek naar industrial chic? Deze (boetiek)hotels vestigden zich in een voormalige fabriek.

Mona, Athene

Ooit een texielfabriek, nu het hipste hotel van Athene. Rauwheid clasht met intimiteit: metalen ramen, cement (véél cement) en terrazzovloeren krijgen het gezelschap van zijden gordijnen en zacht licht. Elk van de 20 kamers heeft een eigen smoel. In de kelder zit een speakeasy, van op het dakterras zie je de Acropolis. Krijg je er geen genoeg van? De hele inrichting, van kunst tot kamer­planten, is te koop.

Vanaf 175 euro, mona-athens.com

Michelberger Hotel, Berlijn Beeld rv

Michelberger Hotel, Berlijn

Sinds de bouw in 1906 vond je achter de minimalistische bakstenen gevel in Friedrichshain onder meer een leerlooierij, een fabriek voor houtbewerking en kantoorruimte. Nu eert het hotel dat industriële verleden – onder meer met veel ruwe hoekjes, even ongepolijst als Berlijn zelf. Evengoed Berlijn: het biorestaurant dat z’n producten haalt in de eigen boerderij in het Spreewald.

Vanaf 84 euro, michelbergerhotel.com

Gastwerk Hotel, Hamburg Beeld rv

Gastwerk Hotel, Hamburg

Wandel naar binnen en het lijkt, dixit het hotel zelf, “alsof je naar buiten wandelt”. In de lobby, 600 vierkante meter groot en vijf verdiepingen hoog, stroomt het licht naar binnen. Hier lag ooit 5.000 ton steenkool te wachten om lichtgas te worden. Gaswerk veranderde in Gastwerk. In de kamers matchen bakstenen, staal en boogramen met vilten gordijnen en rotan lampenkappen.

Vanaf 108 euro, gastwerk.com