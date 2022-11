‘Onweergeluiden werken goed voor mij’: de werklessen van cabaretier Paulien Cornelisse

Werken in badjas

“Nu veel mensen thuiswerken, hoor ik vaak: ik moet me aankleden alsof ik naar kantoor ga, anders ben ik niet productief. Bij mij is het precies andersom. Ik werk altijd in mijn badjas. Ik heb het idee dat alles wat ik doe voordat ik aangekleed ben, extra is. Eigenlijk is de dag nog niet begonnen en daardoor ben ik vrij in mijn hoofd. Er moeten nog geen dingen gebeuren, dus ik ‘mag’ schrijven. Wanneer de column af is, ga ik douchen, me aankleden en koffie halen. De rest van de dag voelt als gratis tijd.”

Papieren agenda

“Mijn agenda is een Moleskine in A6-formaat. Met een digitale agenda kan ik niet werken. Ik kan er niet tegen dat als je invult dat je elke maandag pilates doet, zo’n taak doorgaat nadat de aarde al verdwenen is. Dat je kunt scrollen tot het jaar 3000 vind ik heel erg.”

De perfecte to-dolijst

“Voor taken die ik moet doen, gebruik ik de to-do-app van Microsoft. Je kunt ook to-dolijsten met anderen delen en je hoort een ‘pling’ bij het afvinken, erg fijn. Bij een to-dolijst moet je niet te gedetailleerd te werk gaan. Dan wordt het opstellen van die lijst je hele daginvulling.”

Weet wanneer je creatief bent

“Ontdek wanneer je creatief bent en verklaar die momenten heilig. Ik spreek nooit om tien uur ’s ochtends met iemand af om koffie te drinken, omdat ik van mezelf weet dat ik dan het creatiefst ben.”

Niet na negen uur ’s avonds

“Ik schrijf nooit in de avond, want dan kan ik niet goed slapen. Mijn regel is: ik neem na negen uur ’s avonds mezelf en mijn emoties niet meer serieus. Als je moe bent, denk je soms dat je inzichten hebt die veelzeggend zijn, zoals: ‘Ik kan er niets van’ of ‘Ik ben een slecht mens’. Maar dat is dus niet zo. Ik vind zo’n gedachte pas iets waard als ik het denk op een moment dat ik niet moe ben en geen honger heb.”

Onweergeluiden

“Als ik werk, doe ik mijn noisecancelling-kop­telefoon op. Via Spotify zet ik het geluid van onweer aan. Onweer werkt goed voor mij. Het is geen muziek waar je op moet focussen. Je denkt alleen: hé, het onweert, en ik zit lekker in mijn warme kamer te tikken.”

Begin in het midden

“Een nieuwe voorstelling maken kan overweldigend voelen. Ik begin dan vaak met het affiche. Waar wil ik het over hebben? Zo krijgen mijn ­gedachten vorm. Als je niet weet hoe je moet ­beginnen aan een project, begin dan in het ­midden.”

Geen Japanse werkgewoontes

“In Japan, waar ik graag kom, hebben ze slechte werkgewoontes. Het gaat erom dat je er eerder bent dan je baas en later naar huis gaat. En ook dan moet je zeggen: ‘Sorry dat ik zo vroeg weg­ga’, ook al is het erg laat. Ik ben mijn hele werkzame leven freelancer. Ik wil dat ik betaald word voor wat ik aflever, niet voor de uren die ik erin stop.”

Koppel rituelen niet aan je succes

“Toen ik stand-upcomedian bij de Comedy Train was, vond ik dat erg stressvol. Voor een optreden at ik altijd soep en maakte ik mijn wc schoon. Zo’n gewoonte slijt erin omdat het toevallig een keer goed ging toen ik die dingen deed. Het is een vorm van magisch denken die je vaak ziet bij mensen met een creatief beroep, omdat ze hun succes niet altijd in de hand hebben. Toch moet je er actief tegen strijden. Richt je op zaken die echt invloed hebben, zoals goed repeteren en eerder beginnen zodat je de deadline haalt.”