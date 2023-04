Ontwerpster Lies Mertens komt met een tas van myceliumleer: ‘Schimmels zijn het biomateriaal van de toekomst’

Myceliumleer is nog vrij experimenteel. Hoe kwam je bij dit nieuwe materiaal terecht?

“Ik zoek al jaren naar plantaardige alternatieven voor dierlijk leer. Na de tas van druivenleer werk ik nu voor het eerst met mycelium. Dat biomateriaal wordt gemaakt van de wortelstructuur van schimmels. Elke dag wordt er een hectare van weggegooid. Via duurzame mode-expert Jasmien Wynants ontdekte ik het Belgische myceliumleer van MycaNova, een bijproduct van Citribel. Dat bedrijf maakt citroenzuur uit de suikermelasse van Tiense suiker, uit die fermentatie ontstaat mycelium.”

Wat zijn de voordelen van myceliumleer?

“Het is een supersterk, elastisch en weerbestendig materiaal met een enorm potentieel. Dit was voor mij ook een van de interessantste projecten ooit: ik was betrokken bij elke stap in het productieproces en heb er zelfs een subsidie van de stad Antwerpen voor gekregen.”

'Lies', handtas van myceliumleer, 580 euro, Beeld Klaas De Scheirder

Is de ‘Lies’-handtas bedoeld als cadeautje voor jezelf?

“Voor de vijfde verjaardag van mijn label wilde ik iets voor mezelf ontwerpen. Het patroon van de tas is gebaseerd op de myceliumstructuur en zit vrij ingewikkeld in elkaar. Ik vond het zo zonde van al het werk dat ik hem nu toch in beperkte oplage uitbreng.”

liesmertens.be