Ontwerper Christian Wijnants aan de slag bij luxehuis Maison Ullens: ‘Het leek hen leuk een Belg in huis te hebben’

De Belgische ontwerper Christian Wijnants wordt de nieuwe creatief directeur van het al even Belgische luxelabel Maison Ullens.

Waar staat Maison Ullens in jouw ogen voor?

“Voor tijdloze luxe en vrouwelijkheid. Je kan de stuks met gemak tien of twintig jaar dragen zonder dat je uit de mode bent. Iedereen heeft het tegenwoordig over duurzaamheid, maar een merk is pas écht duurzaam als de stuks lang meegaan en misschien zelfs aan een andere generatie worden doorgegeven. Er zit trouwens veel breiwerk in de collectie. Ideaal voor op reis, want je hoeft die kleren niet te strijken als ze uit de koffer komen.”

Uit de collectie van Maison Ullens. Beeld RV

Waarom wilde Maison Ullens jou zo graag, denk je?

“Ik heb twintig jaar ervaring met breiwerk, dat was zeker de hoofdreden. Bovendien ben ik afkomstig uit Brussel en werk ik in Antwerpen, het leek hen leuk om een Belg in huis te hebben. De liefde voor reizen, kleuren en comfort zit ook in mijn eigen collectie, dat heeft wellicht ook meegespeeld.”

Wat gaat er veranderen nu jij er bent?

“Het merk heeft al een mooie geschiedenis en een trouw cliënteel, ik ga vooral nieuwe ideeën aanbrengen. En goed luisteren naar wat Myriam (Ullens, red.) en de klanten willen. Het wordt een mooie samenwerking, daar ben ik zeker van.”

