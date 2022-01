‘Ons doel is hetzelfde: goede seks’: corona zette de rem op onenightstands, maar zij vonden een oplossing

Corona was dodelijk voor de onenightstand, zo meldt The Guardian. Maar dat wil niet zeggen dat we minder (goede) seks zouden hebben. Integendeel, denken experts.

Wee de geneugten des levens. Naast verjaardagskaarsjes uitblazen, karaoke en spin the bottle lijkt de pandemie ook de onenightstand de das om gedaan te hebben. Dat blijkt uit de grootschalige Britse National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal), waaruit naar voren kwam dat heel wat seksueel actieve singles niet zozeer minder seks hadden, maar wel minder seksuele partners hadden tijdens corona.

Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. De clubs waar je in een roes tegen een zweterig lijf aanschuurt zijn gesloten en de toog waarover je subtiel een bierviltje met je nummer richting een nobele onbekende kon schuiven is verboden terrein voor cafégangers. Ook andere sociale gelegenheden waar je weleens de liefde voor heel even tegen het lijf zou kunnen lopen waren de afgelopen twee jaar beperkt. Het ontmoeten van nieuwe mensen gebeurde dus veelal online, een affaire waar eerst al behoorlijk wat energie en eventuele zelftesten in kroop vooraleer er daadwerkelijk tot de daad kon worden overgegaan. Steeds meer singles rapporteren dan ook dat ze het minder vermoeiend en een pak veiliger vinden om een aantal vaste losse contacten te hebben. Friends with benefits, zoals dat over het kanaal zo mooi heet.

Veiliger én vrijer

Ook voor Eveline (30) was een vaste persoon met wie ze de lakens deelde een goede oplossing. “Als je niet op café kan afspreken is de stap om op date te gaan groter. Met één Tinder-match heb ik eerst heel lang gepraat om te weten of afspreken bij hem thuis wel aangenaam en veilig zou zijn. Na onze eerste date hebben we stilzwijgend afgesproken dat we elkaar konden sturen voor een wijntje, babbeltje en andere dingen. Dat was handig want we voelden elkaar goed aan, zowel seksueel als op andere vlakken. Ik wist bovendien dat hij gevaccineerd was en niet roekeloos met contacten omging.”

Dat we minder eenmalige seksuele contacten hebben, wil echter niet zeggen dat we preutser zijn geworden, integendeel misschien zelfs. Volgens de onderzoekers geven de resultaten net aan dat we vooral op zoek zijn beginnen gaan naar goede seks en ruimte om te experimenteren. Een evolutie waar seksuoloog Wim Slabbinck niet rouwig om is. “Zo’n friends with benefits-constructie kan heel waardevol zijn. Allereerst zien we dat mensen in deze relatievorm minder risico lopen op seksueel grensoverschrijdend gedrag en bovendien is het een goede manier om je seksueel zelfvertrouwen te vergroten omdat je samen een verhaal schrijft. Ze zijn dan ook ontzettend geschikt om te gaan experimenteren met wat je leuk vindt in bed - meer dan bij een onenightstand of zelfs in een langdurige relatie, omdat we ons er enerzijds veiliger maar anderzijds vrijer in voelen.”

Niet gekrenkt

“Corona of niet: ik denk dat deze vorm van intimiteit gewoon werkt voor mij”, bevestigt Nathalie (46). “Omdat onze afspraak dat we elkaar enkel opzoeken voor genot zo duidelijk is, kunnen we daar ook eerlijk over zijn. Tegen mijn ex-man kon ik nooit zeggen dat ik het bijvoorbeeld fijn vond om tijdens de seks gestimuleerd te worden met een vibrator want ik merkte dat hij dan gekrenkt was. Dat gaat bij mijn sekspartner nu zonder probleem, net omdat ons doel hetzelfde is: goede seks.”

“Ik ben er niet van overtuigd dat de onenightstand uitgestorven zou zijn, het staat gewoon op een laag pitje nu”, bedenkt Jeroen (31). “Zelf ben ik meer dan tevreden met mijn ene occasionele vaste bedpartner. Ik ben meestal te zelfbewust om echt te genieten van een eerste keer met een nieuwe bedpartner, dus dat je gaandeweg iemand leert kennen in bed is voor mij absoluut een plus.” Het is inderdaad de vraag of deze verschuiving volledig aan corona te linken valt, zegt ook Slabbinck. “Al voor de pandemie heerste er een zekere tendens in onze maatschappij waarbij (jonge) mensen zich vragen beginnen stellen bij de klassieke monogame relatievorm, en waarin ze op verkenning gingen naar andere manieren waarop mensen met elkaar kunnen samen zijn.”