Onderzoeker Brigitte Ars over het belang van een avontuurlijk leven: ‘Een ideaal medicijn tegen burn-out’

“Zonder avonturen kan ik me niet ontwikkelen. Dan lijkt het alsof de tijd aan me voorbijglijdt.” Vandaag is Brigitte Ars actief als schrijver en werkt ze als docent en onderzoeker aan de Breda University of Applied Sciences, maar haar leven zag er ooit heel anders uit.

Als kind had ze al een fascinatie voor de indrukwekkende verhalen van Pippi Langkous en na haar afstuderen van de middelbare school kon ze haar verlangen naar het onbekende niet langer bedwingen. Ze pakte haar koffers en reisde een jaar lang door de Verenigde Staten, maakte als journalist reportages in ontwikkelingslanden en settelde zich uiteindelijk met een Indiase man in Maleisië.

Hun leven samen was uitdagend en speelde zich ver voorbij de platgetreden paden af, maar na een voedselvergiftiging tijdens Ars’ tweede zwangerschap wilde ze haar kinderen een stabielere jeugd bieden. Het koppel keerde daarom terug naar Nederland en ging een meer burgerlijk leven leiden. Achttien jaar later maakt Ars met het boek Waar is het avontuur? een balans op van wat er met de avonturier in haar gebeurde en stelt ze dat avonturen voor iedereen nuttig zijn. “Ze zijn een ideaal medicijn tegen burn-outs of mentale problemen.”

Met de terugkeer naar Nederland gaf u dat medicijn wel op. Welke impact had dat op u?

“In eerste instantie leek het ons de juiste keuze. We wilden onze kinderen vanaf jonge leeftijd een vaste plek bieden waar ze telkens naar terug konden keren. Daarnaast geloofde ik al langer dat het buitengewone niet zonder het alledaagse kan bestaan. Je gaat het avontuur veel sterker waarderen als er een contrast is met het reguliere leven. Het ouderschap is bovendien een avontuur op zich, maar door de jaren heen voelde het steeds meer alsof ik in een routinematig en saai leven meegesleurd werd.

“Toen ik tijdens een workshop rond storytelling sprekers over hun levensavonturen hoorde vertellen, voelde ik dat oude verlangen weer in me opborrelen. Ik besloot toen om de drang naar avontuur als een autonoom fenomeen te onderzoeken en reisde naar verschillende landen om uit te zoeken hoe diverse culturen ermee omgaan.”

Van Dale omschrijft ‘avontuur’ als ‘een reeks spannende belevenissen’ en ‘een onverwachte of vreemde gebeurtenis’. Hoe universeel is die definitie?

“De opvattingen over wat het fenomeen inhoudt, lopen behoorlijk sterk uit elkaar. In de Verenigde Staten ging ik bijvoorbeeld langs bij The Explorers Club, een vereniging die inzet op wetenschappelijke expedities en avontuur in de eerste plaats met epische gebeurtenissen associeert. De leden duiken in de diepste troggen of smeden plannen om deel te nemen aan de Marsmissie, maar ik voelde weinig voor die aanpak. Noorwegen kent met friluftsliv dan weer een visie op avontuur die veel belang hecht aan activiteiten in de wildernis.

“Persoonlijk werd ik het meest geraakt door de definitie die ik op een bijeenkomst voor vrouwelijke avonturiers in de Britse stad Bristol hoorde. De aanwezigen koppelden het begrip los van de drang om te winnen of te presteren. Zij linkten avontuur veel sterker aan de persoonlijke ontwikkeling. Door los te breken uit je comfortzone en op zoek te gaan naar het onbekende verander je namelijk ook als mens. Daardoor kunnen avonturen erg louterend werken.”

Hoe nieuw is het breed gedeelde verlangen naar avontuur in de maatschappij?

“De westerse invulling van het begrip is door de eeuwen heen sterk veranderd. Rond 1200 raakte het woord ‘aventure’ ingeburgerd in het middeleeuwse Frans. Het betekende toen ‘de dingen die voorvallen’ en ‘wat op ons afkomt’, waardoor er duidelijk een belangrijkere rol voor het lot was. Avontuur was iets wat mensen overkwam, niet iets waar ze actief naar op zoek gingen. Tijdens de middeleeuwen kreeg je dan enkele uitverkoren ridders die moedig genoeg waren om het avontuur aan te gaan, nog later kwamen er ontdekkingsreizigers die het onbekende bewust tegemoet voeren.

“Opvallend is dat al die vroege avonturiers zich ten dienste van de gemeenschap stelden. Vandaag zoeken mensen dergelijke ervaringen in de eerste plaats op omdat ze deel kunnen uitmaken van hun persoonlijke ontdekkingstocht. Die ontwikkeling dateert uit de romantiek, toen dichters als William Wordsworth en Samuel Taylor Coleridge buitengewone ervaringen in de natuur wilden beleven.”

Leidt het moderne avonturisme dan uitsluitend tot egocentrisch gedrag?

“Nee, je ziet dat veel mensen die hun grenzen verleggen ook iets willen terugdoen voor de wereld. In de wetenschappelijke literatuur wordt dat het ‘overview-effect’ genoemd. Het werd voor het eerst onderzocht bij astronauten die vanuit de ruimte naar onze planeet keken. Ze traden letterlijk buiten de grenzen van hun reguliere bestaan en voelden zich daardoor meer verbonden met hun omgeving. Na hun terugkeer wilden ze zich inzetten voor goede doelen en zetten ze zelf interessante organisaties op poten. Bij mensen die minder grootse avonturen beleven, zie je eenzelfde tendens.

“Daarnaast wil ik graag benadrukken dat er sinds de romantiek een sterke democratisering optrad als het gaat over wie avonturier kan zijn. Vroeger was zo’n rol weggelegd voor de jonge en witte man, vandaag kan iedereen op avontuur gaan.”

Hoe reageerde uw eigen omgeving toen u over uw avontuurlijke plannen vertelde?

“De familie van mijn moeder bestaat grotendeels uit avonturiers. Velen van hen waren vroeger pioniers of ruilden hun geboorteland in voor een andere regio. Zij begrepen me dus wel, maar later merkte ik dat niet iedereen vrouwelijke avonturiers accepteerde. Ik werd bijvoorbeeld weleens lastiggevallen en sommigen zagen mijn job als buitenlandcorrespondente als een typisch mannenberoep.

“Het was dus niet altijd makkelijk, maar op het vlak van inclusiviteit komen we van ver. In zijn baanbrekende essay Das Abenteuer des Lebens noemde de Duitse filosoof Georg Simmel oudere avonturiers bijvoorbeeld nog smakeloos. Die starre houding zorgde soms zelfs voor een herschrijving van de geschiedenis. Toen Robert Peary en Matthew Henson in 1909 als eerste ontdekkingsreizigers de geografische noordpool bereikten, kwam de eer vooral aan Peary toe. Henson bereikte het gebied waarschijnlijk eerder en leverde met zijn vakkennis een belangrijke bijdrage, maar als Afro-Amerikaan kon hij op weinig erkenning rekenen.

“Anno 2022 zijn veel van die beperkingen verdwenen. Er schuilt een avonturier in iedereen, je moet hem alleen wakker maken door de controle los te laten.”

De commerciële sector speelt sterk in op het verlangen naar avontuur. Reisbureaus bieden het in pakketten aan. In welke mate zijn commercie en avontuur verzoenbaar?

“Het is niet omdat een activiteit georganiseerd is dat ze niet meer avontuurlijk kan zijn. Ik nam bijvoorbeeld deel aan een workshop waarbij we met een grote groep mensen in een IJslands ijsbergenmeer gingen zwemmen. De deelnemers hadden totaal verschillende achtergronden, maar onze liefde voor het water schiep een band en we stelden ons plots kwetsbaarder op. Het avontuur kan dus ook binnen een commerciële context bestaan, maar het is wel belangrijk om erop te letten dat je niet voortdurend hetzelfde pad als anderen volgt.

“Tijdens een reis met mijn gezin langs de westkust van de Verenigde Staten kreeg ik bijvoorbeeld een erg vreemd gevoel. Ik kende alle plekken van televisie en zag op Facebook foto’s voorbijkomen van gezinnen die exact dezelfde reis maakten. Voor mijn kinderen was die trip erg fijn en avontuurlijk, maar voor mij voelde de ervaring erg gerecycleerd aan.

“Dat toont ook aan dat avonturen beleven erg persoonlijk is. Je vroegere ervaringen en je persoonlijkheid bepalen of je iets als een avontuur ervaart. Het heeft als voordeel dat verre reizen geen vereiste zijn om op avontuur te gaan. Ik raad bijvoorbeeld aan om het onbekende in het bekende te zoeken, en niet andersom.”

Met uw Avontuur Academy reist u straks naar Zweden met een groep betalende deelnemers. Hoe verzoent u dat met die filosofie over lokale avonturen?

“Op zo’n reis doen we sowieso veel activiteiten in de buitenlucht, maar we zoeken ook het innerlijke avontuur op. Zo probeer ik mensen te stimuleren om ook na de terugkeer avontuurlijker in het leven te staan.

“Het zuidoosten van Zweden is sowieso niet erg populair bij toeristen en dat heeft heel wat positieve gevolgen. Reizigers gaan bijvoorbeeld vaak op zoek naar de highlights in de gebieden die ze bezoeken, maar ik pleit er net voor om ook de lowlights een kans te geven. Op die manier vermijd je dat je hetzelfde rondje als alle andere toeristen loopt en vergroot je de kans om onverwachte of avontuurlijke ervaringen op te doen.

“Je kan tijdens een reis ook kiezen om de bekendste monumenten over te slaan en het pad van een lokale rivier volgen. Zo kom je op plekken waar niet iedereen zomaar komt. De timing speelt ook een belangrijke rol. Wie graag een pelgrimstocht wil maken, kan misschien overwegen om dat in een periode te doen waarin er minder toeristen zijn. Op die manier vermijd je namelijk dat je avontuur te commercieel aanvoelt.”

U merkte al op dat het mogelijk is om ook in het alledaagse leven avonturen te beleven. Wat is daar dan voor nodig?

“Ik denk dat avontuur vaak nog met gevaar geassocieerd wordt, maar voor mij heeft het veel meer met moed te maken. Je moet de kracht vinden om uit je comfortzone te treden en uitdagingen durven aangaan. Daardoor kan je ook thuis een avonturier zijn door flexibeler in het leven te staan. Maak bijvoorbeeld eens een gerecht klaar uit een keuken die je vreemd is en zeg ja op vragen die je spontaan gesteld worden.

“Ik denk dat mensen ook een bepaalde angst kunnen overwinnen als ze op zoek gaan naar het avontuur in een activiteit die ze al langer doen. Wie graag reist, kan er bijvoorbeeld voor kiezen om voor het eerst een solotrip te maken. En mensen die het sowieso fijn vinden om in een tent of camper te slapen, kunnen een keer wildkamperen.

“Zulke kleine uitdagingen kunnen het vertrouwde leven een stuk uitdagender maken, maar het is wel belangrijk om er ook effectief tijd in je agenda voor te blokkeren. De drukte waarmee iedereen geconfronteerd wordt, bedreigt het avontuur. Wanneer je een bepaalde periode in je agenda openlaat, kan je ook bewuster nadenken over wat je precies wil doen.”

Een avontuurlijk leven brengt soms ook spanningen of gevaren met zich mee. Hoe kunnen mensen omgaan met dergelijke tegenslagen?

“Je kan inderdaad bepaalde obstakels ervaren, maar voor mij helpt het om ze als uitdagingen te zien waar ik iets uit kan leren. Bij het schrijfproces van mijn boek kreeg ik bijvoorbeeld plots te horen dat de uitgeverij het niet meer wilde publiceren. Dat was uiteraard een moeilijk moment, maar door die tegenslag kwam ik uiteindelijk bij een uitgeverij terecht die nog beter is.

“Sowieso kunnen avonturen bijzonder heilzaam zijn. Daarom gaan mensen er ook sneller naar op zoek wanneer ze in een overgangsperiode zitten, bijvoorbeeld na een scheiding of een ontslag. In Groot-Brittannië bieden experts daarom adventure therapy aan: daar zien ze al goed in dat avonturen de mentale gezondheid een boost kunnen geven. Bij tegenslagen vind ik het belangrijk om dat ook in gedachten te houden.

“Er zijn momenten waarop je iets onaangenaams meemaakt en wenst dat je nooit aan je avontuur zou begonnen zijn, maar uiteindelijk hoop je toch dat er achter de horizon iets schuilt dat wel aangenaam is. Dat geeft moed om door te gaan.”

Brigitte Ars, Waar is het avontuur?, Querido, 304 p., 22,50 euro.