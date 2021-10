Onderzoek toont aan: een dt-fout op je datingprofiel kan je kansen op een match helemaal verknallen

Op datingsites telt niet alleen je uiterlijk, maar ook je taalgebruik. Door typfouten en grammaticaal gestuntel kun je de liefde van je leven mislopen, blijkt uit onderzoek.

Ben jij een spontane, lieve en betrouwbare man die online op zoek is naar een sportieve partner om mee van het leven te genieten? Loop je graag een rondje hard in het bos of het park, maar zou je ’s avonds ook graag samen op de bank hangen met een kop thee, een spannende serie en wat lekkers erbij?

Zorg dan in elk geval dat je datingprofiel geen taalfouten bevat, want daar knappen potentiële partners op af. Zo luidt het wetenschappelijk onderbouwde advies van taalkundige Tess van der Zanden, die vrijdag aan Tilburg University promoveert op onderzoek naar datingprofielen.

De promovenda ontdekte dat typfouten, zoals hte in plaats van het, bij profielbezoekers de indruk kunnen wekken dat iemand slordig is. “Het lijkt dan alsof die persoon er geen tijd of moeite in wilde steken”, zegt ze. “En als je grammaticale fouten maakt, zoals d/t- of als/dan-fouten, word je minder intelligent gevonden. Beide types fouten maken je minder aantrekkelijk, zowel op sociaal als romantisch vlak.”

Taalfouten zeggen misschien meer dan de feitelijke informatie

Het was bekend dat taalfouten in sollicitatiebrieven funest kunnen uitpakken. Van der Zanden wilde weten of dat ook gold voor datingprofielen. Op een datingsite moet je op basis van weinig informatie een heel belangrijke beslissing nemen, namelijk of je iemand ziet zitten als potentiële partner. “Taalfouten zouden dan zwaar kunnen wegen”, zegt Van der Zanden. “Vooral omdat ze spontaan en onbedoeld zijn gemaakt. Ze zeggen misschien meer over de persoon dan de feitelijke informatie in het profiel, want die kan bewust gemanipuleerd zijn.”

Ter voorbereiding op haar onderzoek bezocht de promovenda verschillende datingplatforms, waaronder Tinder en Parship. Het wemelde er van de taalfouten, viel haar meteen op. Er stonden hoofdletters te veel of te weinig, de interpunctie was een rommeltje, woorden waren los geschreven terwijl ze aaneen hadden gemoeten, enzovoort. Kortom, gouden materiaal voor haar project.

Beeld AFP

Bij Parship, een betaalde datingsite met relatief oudere leden, stuurde ze een bericht rond waarin ze mensen opriep om testprofielen te beoordelen op aantrekkelijkheid. Die profielen had ze zelf gefabriceerd, sommige vlekkeloos, andere opzettelijk met de nodige typ- en taalfouten.

Beduidend minder aantrekkelijk

Fouten deden ertoe, bleek uit de resultaten, maar zeker niet bij álle deelnemers. Twee op de drie proefpersonen merkten de onvolkomenheden niet eens op. Bij de overige kandidaten was het effect des te groter; zij vonden een profiel met fouten beduidend minder aantrekkelijk. Dat viel helaas niet te compenseren met een extra mooie foto.

Let daarom op je taalgebruik, adviseert Van der Zanden. “Controleer je tekst met een spellingchecker of laat hem door iemand nalezen.” Nog een tip uit haar onderzoek: je scoort punten met origineel taalgebruik, bijvoorbeeld met metaforen. Dan lijk je intelligenter en grappiger. Creativiteit loont dus.

Dankzij haar inzichten zou Van der Zanden zelf veel succes kunnen hebben op datingsites, maar de realiteit is anders. “Ik ben er nog nooit actief geweest”, zegt ze. “Ik heb iemand ontmoet in het echte leven. Dat kan ook nog gewoon.”