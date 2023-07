Ondernemer Hassan Al Hilou (24) gaat jeugdwerkloosheid in de hoofdstad te lijf: ‘Dé Brusselse jongere bestaat niet’

In deze reeks belichten we de bruggenbouwers die in deze maatschappij de kloof tussen mensen helpen verkleinen, die gemeenschap bouwen en die samen-leven makkelijker of mooier maken. Vandaag: de drijvende kracht achter de Brusselse jongerenorganisatie Capital: Hassan Al Hilou ‘Pas als we de jeugdwerkloosheid in Brussel hebben teruggedrongen tot nul procent, sluiten we de deuren.’

Toen de amper twintigjarige Hassan Al Hilou in 2020 het pand van 2.500 vierkante meter voor het eerst binnenkwam, wist hij nog niet hoe hij de vier verdiepingen tellende oude textielfabriek exact ging invullen, maar wist hij wel dat hij het anders ging doen.

“Ik heb zelf veel geluk gehad dat ik de sociale ladder kon opklimmen, en wou me dus specifiek inzetten om jongeren te ondersteunen in die klim. Ik heb zoals het hoort eerst marktonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er eigenlijk al ontzettend veel initiatieven bestaan in het Brusselse, maar dat jongeren de weg ernaartoe niet vonden. Ik wist toen meteen: een drempel mag Capital niet hebben. Alle Brusselse jongeren moeten zich hier welkom voelen.”

Voor alle duidelijkheid: wanneer Al Hilou het over Brusselse jongeren heeft, dan staat er ook met reden geen lidwoord.

“‘Dé Brusselse jongere’ bestaat niet. Mensen hebben altijd een heel duidelijk beeld wanneer ze die woorden in de mond nemen. Jongeren met migratieachtergrond die uit een lagere klasse komen. Het is onzin om al die dingen op een hoop te gooien, om een sociaal-economische positie te verbinden aan uiterlijk of afkomst. Terwijl dat vandaag nog steeds te vaak gebeurt, zowel met negatieve, maar ook met positieve bijbedoelingen. Heel veel van de bestaande organisaties richten zich bijvoorbeeld nog steeds voornamelijk op mensen van kleur. Maar wanneer je voorwaarden gaat koppelen aan lidmaatschap dan verhoog je eigenlijk de drempel - omdat jongeren zich er niet welkom voelen, of omdat ze geen label opgeplakt willen krijgen.”

Drastische daling

Omdat Al Hilou zelf nog jong is - hij grapt vaak dat hij zijn jeugd opgeeft voor de jeugd - spreekt hij de taal van jongeren, en begreep hij dat er nood was aan een brede organisatie die het groots zag. Niet toegespitst op een bepaalde groep, maar voor iedere Brusselaar tussen 15 en 25 jaar oud.

“Je komt naar hier wanneer je kunt en als je hier bent ondersteunen we je met de vraag waarmee je zit”, zo omschrijft Al Hilou het. Capital biedt vergaderzalen, co-working spaces en studeerruimtes aan, een community centre waar coaching wordt aangeboden en werkt daarnaast samen met meer dan 90 partners uit het jeugdwerk, arbeidsbemiddelaars en scholen en bedrijven uit Brussel en omstreken.

Heel breed dus, maar het mist zijn doel niet. In 2021-2022 kwamen er 7.500 individuele jongeren over de vloer, voor 2023 wordt een verdubbeling van dat aantal verwacht - waarmee Capital zo’n 10% van de Brusselse jongeren bereikt zal hebben.

“Mensen vragen me vaak om ons succes te illustreren met individuele voorbeelden van jongeren die bijvoorbeeld een bedrijf hebben opgestart of zijn gaan bijstuderen, en ik begrijp dat - die verhalen zijn inspirerend, maar door daarop te focussen negeer je dat jeugdwerkloosheid in Brussel een systemisch probleem is. Wij willen rechtstreeks bijdragen aan een drastische daling van de jeugdwerkloosheid en dan moet je vooral naar concrete cijfers kijken. We zeggen altijd: als jeugdwerkloosheid in Brussel 0% wordt, en dat kan, dan is Capital niet meer nodig en sluiten we onze deuren.”

Vertrouwen herstellen

“We moeten niet naïef zijn: hoewel iedereen hier welkom is, zullen het vooral de meest kwetsbaren zijn die gebruik maken van ons aanbod. Iemand uit een gegoede situatie zal tijdens een blokperiode niet in een ruimte samen met 200 anderen gaan studeren. Maar het gebeurt wel. En net uit die mix kunnen soms verrassende contacten voortkomen.

Want als er al één gemene deler is van de mensen die hier komen, dan is het wel dat het allemaal jongeren zijn die iets willen bereiken en die anderen rondom hen mee willen nemen naar boven.” En daarmee hebben zij iets begrepen wat bij veel ondernemers nog niet doordringt. Want voor de financiering van Capital heeft Al Hilou kunnen rekenen op giganten als Deloitte en Coca Cola die eerst zijn visie op ondernemen voorgeschoteld kregen.

“Het is simpel: als je als bedrijf investeert in je omgeving, investeer je letterlijk in de opleiding van het talent dat jij over enkele jaren kan aanwerven, laat je mensen de sociale ladder beklimmen zodat ze ook jouw producten kunnen blijven kopen. Goed willen doen voor anderen is niet alleen humanistisch, het is ook economisch.”

Daarmee doet Al Hilou meer dan jongeren kansen geven en naar financiële zelfstandigheid leiden: hij herstelt ook het vertrouwen in het sociale weefsel. Tussen jongeren en beleidsmakers, tussen bedrijven en instituten. “Je moet durven vertrouwen op de intrinsieke mogelijkheden en de motivatie van de mens. Ben je ergens ontevreden over? Denk je dat het anders kan? Sta op en bouw! En je zal altijd anderen vinden die mee willen bouwen. Of je nu een lokale burgemeester, een leider van een groot bedrijf of een jongere met een idee bent.”