Onbezorgd door de overgang? ‘Werk aan een gezonde levensstijl met voldoende beweging en niet-bewerkt voedsel’

Opvliegers, slaapstoornissen, moodswings... Het vooruitzicht van de menopauze stemt weinig vrouwen optimistisch. Gelukkig kunnen een gezonde levensstijl en hormoontherapie veel verhelpen. Menopauzeconsulent Leen Steyaert (61) legt in Menokilo’s uit hoe je die hormonencocktail in je lijf de baas wordt. ‘Je hoeft niet in stilte te lijden!’

Wat is de menopauze precies?

“Vaak worden de begrippen ‘overgang’ en ‘menopauze’ door elkaar gebruikt, alsof het synoniemen zijn. De overgang is een proces dat uit drie fases bestaat: de perimenopauze, de menopauze en de postmenopauze, waarin je opnieuw een hormonaal evenwicht bereikt. De duur van de overgang verschilt van vrouw tot vrouw. Gemiddeld begint de periode rond je 45ste en duurt ze zo’n vier à vijf jaar, maar 1 op de 100 vrouwen komt al op haar 35ste in de perimenopauze. Sommige vrouwen raken van nature sneller door hun voorraad rijpende eicellen. Maar vaak is er een medische oorzaak waardoor je vervroegd in de menopauze dondert: chemotherapie, auto-immuunziekte, trage schildklier...

“De overgang kan twee jaar duren, maar net zo goed tien jaar. Als je vóór de menopauze al last had van een hormonaal onevenwicht, kun je meer klachten ervaren. Je weet trouwens pas zeker dat je in de menopauze zit als je laatste menstruatie minstens een jaar geleden is. Bij twijfel kan een bloedonderzoek uitsluitsel bieden.”

Hoe weet je of je op je 35ste al in de overgang zit?

“De perimenopauze kan al jaren aan de gang zijn zonder dat je het zelf beseft. Vaak ervaar je PMS-achtige symptomen (pre­men­stru­eel syn­droom, red.). Misschien heb je last van stemmingswisselingen, vermoeidheid en pijnlijke spieren, gewichtsschommelingen of slaap je wat minder goed. Soms worden je bloedingen heviger en komen ze vaker voor, soms zit er juist meer tijd tussen. Pas wanneer de gekende klachten opduiken, leggen we de link met de overgang: nachtelijk zweten, prikkelbaarheid, slapeloosheid, warmteopwellingen en droge slijmvliezen van vagina, neus en ogen.”

De overgang lijkt vooral een ellendig sukkelstraatje, maar u zegt dat we positiever naar die nieuwe fase in ons leven moeten kijken?

“Ik probeer al tien jaar om de menopauze bespreekbaarder te maken. Pas recent begint het wolkendek open te trekken. De media hebben er meer aandacht voor, en ook bekende vrouwen spreken zich erover uit. En dat is ook nodig, want momenteel gaat de grootste groep vrouwen ooit door de menopauze: de veertigers, vijftigers en zestigers. Wist je trouwens dat de menopauze een vrij recent gegeven is? In 1880 werd een Belgische vrouw gemiddeld 47 jaar, vandaag is dat 84 jaar. Als alles goed gaat, brengen we meer dan een derde van ons leven in de menopauze door. We bekijken het als een mysterieus ding dat we het liefst zo lang mogelijk op afstand houden, maar misschien moeten we het, net als de puberteit, als een groeipad naar een nieuwe fase beschouwen.

“De menopauze is de prijs die vrouwen betalen om lang te leven, maar je hoeft niet in stilte te lijden. Na de overgang voelen veel vrouwen zich trouwens daadkrachtiger. Ze laten hun perfectionistische kantjes vallen en stoppen met pleasen. Je leert wat meer voor jezelf te kiezen.”

Waarom hebben hormonen zo’n grote invloed op vrouwen in de menopauze?

“Hormonen zijn biochemische stoffen die je lichaamsfuncties regelen en ervoor zorgen dat je cellen voortdurend met elkaar communiceren. Elk hormoon heeft zijn eigen specifieke functie, maar ze werken ook onderling samen. Als er eentje uit balans is, heb je een probleem. Naarmate je ouder wordt, en dan vooral vanaf je veertigste, produceert je lichaam langzaam minder hormonen. Je organen, spijsvertering, bloedvaten, immuunsysteem... zullen minder goed werken. Je ziet en voelt de eerste tekenen van veroudering: je bent sneller moe, je kunt je minder goed concentreren omdat je hersencellen zwakker worden door een tekort aan de juiste vetten. Je kunt ziekten aan hart- en bloedvaten ontwikkelen. Je huid wordt minder gaaf, je haar brozer en je libido neemt af.”

Drie hormonen zwaaien de plak tijdens de menopauze?

(knikt) “Oestrogeen, progesteron en testosteron. Oestrogeen is hét vrouwelijke hormoon bij uitstek. Het maakt een vrouw vruchtbaar en blij en doet haar verlangen naar seks. Het regelt je emotionele stabiliteit en zorgt voor dens botweefsel. Progesteron zorgt voor kalmte en sereniteit. Het bevordert de vetverbranding en regelt je celvernieuwing. Zodra je stopt met ovuleren, zakt je progesteronniveau sneller dan je oestrogeengehalte. Dat onevenwicht zorgt voor mood­swings, gespannen borsten, een opgeblazen gevoel, migraine en andere PMS-achtige klachten.

“Testosteron is belangrijk voor sterke tanden en botten, goede spiertonus, energie, levenslust, zelfvertrouwen en een gezond libido. Tegen je vijftigste bedraagt het testosteronpeil nog slechts 25 procent van het niveau op je twintigste. Het is een van de belangrijkste oorzaken van een verminderde seksdrive.”

Uit de Britse documentaire Sex, Mind and the Menopause blijkt dat 1 op de 3 vrouwen boven de 40 met klachten kampt die aan de menopauze zijn verbonden, maar hun dokter smeert hen vaak antidepressiva aan.

“Die docu toonde wel nog meer choquerende cijfers: 80 procent heeft last van vaginale droogte, maar haalt er niets voor in huis, en 90 procent heeft zodanig veel last van brainfog (of hersenmist, een con­cen­tra­tie­stoor­nis die kan op­tre­den na een ziek­te, red.) dat ze het gevoel hebben hun werk niet meer naar behoren te kunnen doen. Maar liefst 1 op de 10 Britse vrouwen neemt ontslag door menopauzeklachten. Ook op de werkvloer moet er dus meer begrip zijn.

“Als je met vage klachten naar de dokter gaat, is de kans groot dat je met pijnstillers, antidepressiva, angstremmers en cholesterolverlagers buitenstapt. Wellicht krijg je te horen dat je klachten normaal zijn en dat je maar even moet doorbijten. De menopauze is een vrij nieuw fenomeen én een vrouwenziekte. Daar wordt sowieso veel minder onderzoek naar gedaan dan naar ziektes die ook, of alleen, mannen treffen.”

Vooral hormoontherapie is nog te weinig onderzocht?

“In 2002 kwamen een paar grote onderzoeken massaal in de media. We lazen ronkende titels als: ‘van hormoontherapie krijg je borstkanker.’ Dat had een gigantische impact. Wie hormonen nam, wilde er meteen mee stoppen. Vijf jaar later werd duidelijk dat er fouten waren gemaakt: de vrouwen in de studies kregen veel te hoge dosissen. Bovendien waren ze de kaap van de 60 al gepasseerd en hadden ze dus sowieso meer kans om borstkanker te krijgen. Daarnaast werden alleen synthetische hormonen tegen het licht gehouden. De reden ligt voor de hand: die synthetische hormonen zijn gepatenteerd, dus kan er winst op gemaakt worden. Bio-identieke hormonen zijn niet gepatenteerd. Je betaalt er slechts een paar euro voor.”

Van die bio-identieke hormonen bent u voorstander. Wat zijn dat juist?

“Bio-identieke hormonen zijn hormonen met precies dezelfde biochemische samenstelling als de hormonen die je lichaam produceert. Vaak gaat het om een combinatie van progesteron en estradiol: de vrouwelijke geslachtshormonen. Ze zijn gemaakt uit natuurlijke grondstoffen, ontworpen in een laboratorium, op basis van een werkzaam extract van wilde yam, een soort wortel. Bio-identieke hormonen worden meestal via de huid of de vaginale weg toegediend. Omdat oestradiolgel niet oraal wordt gegeven, kan je lever niet belast raken. De bloedverdunnende eigenschappen van de hormoongel beschermen dan weer tegen trombose.

“Steeds meer holistische artsen gebruiken ze bij onevenwichten die aan de menopauze zijn gelinkt. De kans is groot dat je nadien geen antidepressiva of slaappillen meer nodig zult hebben. Je gewicht blijft beter onder controle en je bloedsuikerpeil blijft stabieler. De opvliegers verdwijnen en de botdensiteit neemt minder snel af. Belangrijke noot: laat je altijd begeleiden door een arts.”

In Amerika werd berekend dat, door massaal met hormonen te stoppen, er een oversterfte van 90.000 vrouwen was. Waarom staan veel artsen dan toch nog sceptisch ten opzichte van hormoontherapie?

“In de vakliteratuur wordt er gesproken over een ‘lost generation of women’, en zelfs over een ‘lost generation of doctors’. Want veel dokters haakten inderdaad af. Vaak omdat ze tijdens hun opleiding te weinig over hormoontherapie leerden of zich later niet verder bijschoolden. Een kleine dosis hormonen maakt nochtans een wereld van verschil. Lage dosissen oestradiol en progesteron, die we terugvinden in bio-identieke hormonen, hebben net een beschermende invloed op hart, hersenen en botten. Meer nog: lage progesteron-of oestradiolspiegels lijken eerder risicofactoren te zijn voor borstkanker.

“Maar er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar zulke hormoontherapie. Moet het continu of cyclisch worden toegediend? Wat zijn de beste doseringen? Wat als je pas op latere leeftijd met bio-identieke hormoontherapie begint? Zover draagt de wetenschappelijk consensus nog niet, maar dat neemt niet weg dat veel vrouwen nu al geholpen kunnen worden. Wat sowieso wél schadelijk is: roken, alcohol en overgewicht. Het is niet de aanmaak van oestrogenen in het vetweefsel die het risico op borstkanker verhoogt, maar de hoge insulineconcentratie in combinatie met overgewicht. En dat zien we vaak bij vrouwen in de menopauze. Het risico op borstkanker neemt toe als je BMI hoger is dan 24. Of als je veel buikvet hebt.”

Wat met gangbare synthetische hormonen zoals de pil en de spiraal?

“Die worden frequent voorgeschreven tijdens het begin van de overgang. Maar de pil is een anticonceptiemiddel dat niet op menopauzale problemen is gericht. Bovendien zit je daar met een verhoogd tromboserisico. De spiraal is een lokaal toegediend hormoon dat menopauzale klachten effectief kan verlichten.”

Zou iedere vrouw die voor de menopauze staat een vorm van hormoontherapie moeten krijgen?

“Die keuze ligt bij de vrouw zelf, maar zelfs zonder menopauzale klachten heeft de overgang een effect op je lijf. Iemand met een insulinetekort of een ontregelde schildklier krijgt ook levenslang ontbrekende hormonen toegediend. Waarom dan niet hetzelfde doen met geslachtshormonen?

“Eén op de drie vrouwen gaat vlot door de overgang. Ze hadden al een gezonde levensstijl en hebben goed werkende bijnieren, die de hormoonproductie van de eierstokken overnemen. Maar als een vrouw op consult komt en met tranen in de ogen zegt dat ze al maanden niet meer kan slapen, dat haar gewrichten pijn doen en dat ze zich zorgen maakt over haar onbestaande seksleven, wel ja, dan adviseer ik haar graag bio-identieke hormonen. Drie maanden later is ze een andere vrouw: ‘Je hebt me gered.’ Heb je last, neem dan een klein beetje hormonen. Dat zeggen alle internationale richtlijnen. Nieuwe onderzoeken bevestigen die stelling.”

Wanneer starten we er best mee?

“Zodra je klachten krijgt. Doorgaans wordt aangeraden om ze twee tot zes jaar te nemen, maar waarom niet levenslang? Uit een jarenlange studie van het Women’s Health Initiative (WHI) blijkt dat de mortaliteit met 30 procent afneemt als vrouwen kort na de start van de overgang die bio-identieke hormonen beginnen innemen. Ook het risico op dementie vermindert.”

Maar als je lichte hormonale klachten hebt, kan een gezondere levensstijl ook al veel verhelpen?

“Klopt. De menopauze is eigenlijk een wake-upcall. Als je nog niet goed voor jezelf zorgde, via gezond eten en beweging, is het nu het moment om eraan te beginnen. Manieren genoeg om milde klachten te verlichten. Vermijd suiker en alcohol. Die hebben invloed op je cortisolgehalte, waardoor je stresssysteem in gang schiet en je nog meer opvliegers krijgt. Pikante zaken laat je beter staan. Kurkumasupplementen zijn dan weer goed tegen pijnlijke gewrichten.

“Eet geen bewerkte voeding zoals wit brood uit de supermarkt of energierepen. Eet meer eiwitten − zoals gevogelte, vis en eieren − en minder koolhydraten uit granen. Vermijd bewaarmiddelen en beperk je inname van rood vlees. Eet 500 gram groenten per dag. Dat lukt makkelijker met soep of een glas geperst groentesap. Ga voor omega 3-vetzuren uit vette vis, lijnzaad en avocado. Eet elke dag 3 stukken fruit. En voeg noten, zaden en pitten toe aan je menu.”

Krijgt die gezonde voeding de 3 kilo die we gemiddeld bijkomen tijdens de menopauze er weer af?

“Veel vrouwen slagen daar niet in, wat hen soms erg ongelukkig maakt. Tijdens de menopauze blijven de kilo’s nu eenmaal makkelijker plakken. Oestrogeen beschermt je niet langer tegen gewichtstoename en het vet verschuift van je dijen naar je buik. Je krijgt sowieso meer vet en minder spiermassa. Bovendien wordt de huid slapper zodat je vetrolletjes beter ziet. Daarom ben je best zuinig met koolhydraten uit brood, pasta en gebak. Die bevatten snelle, geraffineerde suikers die alleen kortstondige energie leveren. Je bloedsuiker schommelt voortdurend en je leeft van de ene suikerpiek naar de andere. Door een tekort aan beweging kan je niet alle suikers verbranden. Dat overschot wordt omgezet in vet en in je lever opgeslagen. Op lange termijn leidt dit tot een niet-alcoholgerelateerde vervette lever, diabetes type 2 en stille ontstekingen.”

En sport?

“Krachttraining is zo ontzettend belangrijk. Ook impactsporten, zoals touwtjespringen, zijn goed voor je lijf. Die bevorderen je botdensiteit. Zwemmen, nordic walking of in de bomen hangen: het is allemaal goed om je gelukshormonen aan te zwengelen. Dopamine en serotonine blijft je lichaam op elke leeftijd aanmaken. Zolang je maar blijft sporten.”

Wat met kruidentherapie?

“Fyto-oestrogenen zijn plantaardige substanties met een structuur die verwant is aan oestrogeen. Ze kunnen als supplement genomen worden om menopauzeklachten als slecht slapen of broze botten te verminderen. Thee of tinctuur van salie, en een kruidenpreparaat met zilverkaars, zorgen dan weer voor minder opvliegers.”

Menokilo’s door Leen Steyaert is uitgegeven bij Pelckmans, 224 p’s, 24,99 euro